Nincs mitől félni? Kiderült, hogy alakulnak az ingatlanárak az otthonteremtési támogatások hatására

Sokan félnek attól, hogy az otthonteremtési támogatások hatására élénkülő kereslet ismét lakásdrágulást okozhat, de ne felejtsük el, hogy ezek a kedvezmények célzottak és a saját célra vásárló családoknak elérhetők. A koronavírus gazdasági utóhatásait is figyelembe véve nem lehet arra számítani, hogy mindenki eszeveszett költekezésbe kezd majd az ingatlanpiacon, ami a lakásárakat ismét tovább emelné. Az árak visszarendeződése, ha lassú ütemben is, de a szemünk előtt zajlik

- foglalta össze a lapnak Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, hogy mi várható idén a lakáspiacon. Szerinte korántsem véletlen az év elején a hirdetési oldalon tapasztalt kiugró érdeklődés.

A legtöbben tavaly október óta nemcsak a rossz emlékű 2020 végét várták egyre nagyobb lelkesedéssel, hanem azt is, hogy életbe lépjenek az extra kedvezmények és támogatások. Ezek miatt tízezres nagyságrendben halaszthattak el lakáspiaci adásvételeket, amelyeket a családok vélhetően idén fognak bepótolni

- magyarázta a szakértő. Hozzátette, szerinte a tavalyi kijárási korlátozások miatt az idei forgalom valószínűleg egyébként is felülmúlná az előző évit, de mivel bővültek a lakásvásárlást tervező családok lehetőségei, ez nagyban hozzájárul az élénküléshez.

A kedvezmények életben és szinten tarthatják a keresletet, holott 2008–2009-ből tanulva többen dönthetnének úgy, hogy évekkel elhalasztják a költözést, amíg a koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzet rendeződik. A januártól elérhető támogatások jelentős része azonban időhöz kötött, így a vevők és az eladók nem halogathatják évekig a döntésüket

- mondta Balogh László, külön hangsúlyozva a lakásfelújítási támogatást.

Kitért arra is, hogy a nagyvárosokban a családi házak esetében például enyhe felértékelődésre lehet számítani, a lakások iránti kereslet pedig az erkélyes, teraszos ingatlanok irányába tolódik el. De számítani lehet arra is, hogy a fővároson kívüli lakáspiac tovább élénkülhet: a távmunka és a home office miatt kevesebb ember lehet helyhez kötve, emiatt az alacsonyabb árszintű, eddig esetleg nem annyira népszerű települések lakáspiaca is élénkülhet.

