Atyaég! Durván megütötte a Szamost a válság: a Valentin-nap megmentheti őket?

HelloVidék: Hogyan alakult a bonbonok iránti kereslet az elmúlt években? Mire számítanak idén az elmúlt évhez képest?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Bár a magyarok csokoládéfogyasztása jelentősen elmarad az európai átlagtól de az elmúlt néhány évben a bonbonok és csokoládék iránti kereslet növekedett nálunk is, ez főleg az ünnepi időszakokban jelentős. Ugyanez az elmúlt esztendőre sajnos nem mondható el. A járvány alapos visszaesést okozott ezen a területen is. A home office munkavégzésnél az emberek kevesebbet járnak el otthonról, így a kereslet is átalakult, más termékek kerültek előtérbe. Egy impulzpiacról beszélünk, mert amikor a vásárlók nagyobb volumenű és az igazán szükséges termékekre fókuszáló vásárlásokat végeznek, akkor kevesebb csokoládét, bon-bont vásárolnak.

Zala Judit: A bonbon még mindig elsősorban ajándék kategória úgy a megjelenése, mint az árfekvése miatt. Azonban örömmel látjuk, hogy egyre több vásárlónk lepi meg saját magát is ezzel a termékünkkel. Egyre inkább kezd teret hódítani a kevesebbet, de az legyen jó gondolkodás. Folyamatos növekedésben vagyunk szerencsére, nyilván a mi növekedésünket is megtorpantotta a vírus, de gyorsan tudtunk reagálni az új igényekre, a megváltozott vásárlási szokásokra, ezért és mert folyamatosan igyekszünk újat nyújtani, megújúlni, úgy gondoljuk, hogy idén is sikeresen zárjuk majd az évet. Hisszük, hogy idén sem kell a létszámot csökkentenünk, ugyanúgy, mint tavaly sem kényszerültünk erre, ha minden jól megy, akár növelni is tudjuk alkalmazottaink számát.

HelloVidék: Hogyan hatott a cégre a koronavírus járvány? Milyen nehézségekbe ütköztek?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A Szamos tevékenysége két részből áll. Egyrészről a 22 egységből álló cukrászdai kiskereskedelmi hálózatból, másrészről a nagykereskedelmet is kiszolgáló termelésből. Ez utóbbi – a fogyasztói vásárlási szokások megváltozásának is köszönhetően, megközelítőleg 20%-kal esett vissza, az emberek nem járnak cukrászdába, így bizonyos édes ízeket is szupermarketekből szereznek be. A kiskereskedelmi tevékenységünk azonban nagyon megsínylette a szigorítások miatti bezárásokat. Cukrászdáink és édességboltjaink összforgalma 50%-kal esett vissza a 2019-es évhez képest. A nagy visszaesésben kiemelkedően nehéz helyzetbe kerültek azon üzleteink, amelyek forgalma nagyban alapozott a turizmusra, így a Vörösmarty téri Szamos Gourmet Ház, a Kossuth téri Szamos Cafe, szentendrei és a repülőtéri üzleteink. Ezekben az egységekben 80-90%-os volt a visszaesés a megelőző év adataihoz képest.

Zala Judit: Nagyon bizonytalan volt a tavalyi év és jelenleg is ez a legnagyobb probléma, a bizonytalanság. Bár talán az utolsó pillanatban, de nem elkésve, sikerült a webshopunkat megnyitni a kiskereskedelmi vásárlóink előtt is, így reagálni tudtunk a megváltozott vásárlási szokásokra. A növekedés jelentős mértékben alacsonyabb volt, mint a korábbi években, de nem panaszkodunk, hisz manapság az is siker, ha valaki ebben a helyzetben talpon tud maradni. Céges partnereink is megmaradtak és számíthattunk megrendeléseikre, ami szintén nagyban hozzájárult a sikeres 2020-as évhez. Szerencsére egészségileg a cégnél mindenkit elkerült a vírus, ez persze nem csak a szerencsének, hanem a szigorú higiénés előírásainknak és az azt nagyon fegyelmezetten betartó szuper kollektívának is köszönhető.

HelloVidék: Valentin nap kapcsán, milyen típusokat, fajtákat értékesítenek? Melyekből fogy a legtöbb? Mi számít slágerterméknek ezen az ünnepen?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A kiemelt ünnepek, így a Valentin nap is némi növekedést hoz a forgalomban. Ilyenkor a legnagyobb az igény a Szívdesszertre és a speciálisan erre az alkalomra készülő termékekre. Ezek elsősorban a csokoládé termékek, a különleges bonbonok és a kisebb ajándékcsomagok. Ez alkalomra két új termékkel is előrukkolt a Szamos. Cukrászati vonalon megjelent a málnás ízű, szív alakú minyon, valamint a különböző ízesítésű (fekete ribizlis, karamellás, fahéjas, tej-, ét- és fehércsokoládéval bevont) drazsírozott mandula exkluzív kiszerelésben.

Zala Judit: Mi exkluzív bonbonválogatással készültünk 3 féle kiszerelésben. Teljesen új, nagyon elegáns dobozban, csodaszép bonbonok. Nagyon sokan választották idén ezt a terméket, illetve egy új táblás csokink is kijött, elején hatalmas szívvel, Neked felirattal.

HelloVidék: Milyen szempontok szerint választanak a vevők? Vannak extra igények a termékekkel kapcsolatban?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A vásárlók egyre inkább keresik a minőségi termékeket. Inkább kevesebbet, de jó minőséget vásárolnak. Úgy tűnik, hogy a magyar fogyasztás jó irányba megy, mert a Vásárlók egyre inkább ragaszkodnak a minőséghez. Nő az igény a kézműves termékek iránt, illetve cukormentes és az allergéneket nem tartalmazó termékek iránt, melyekből cukrászdáinkban egyre szélesebb a Szamos választéka. Díszdobozos termékeink igényes kivitelezésben jelennek meg, így exkluzív alkalmakra e termékeinket is szívesen veszik a vásárlók.

Zala Judit: Mivel már évek óta díjakat nyerünk világversenyeken, így valószínűleg a mi esetünkben elsősorban a tematika és a külső megjelenés alapján választanak a vásárlók, hiszen a béltartalmat illetően már nem nagyon kételkednek, illetve az ár, ami döntő szerepet játszik értelemszerűen. Ez utóbbi miatt is kínálunk a kisebb ajándéktól a nagyobbakig több féle variációt, hogy mindenki megtalálja a számára elérhető verziót.

HelloVidék: Vannak speciális termékeik, illetve készülnek újdonságokkal erre az évre?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Folyamatosan fejlesztjük termékeinket. Az idei esztendőben új tortákkal és a nyáron új fagylalt-ízekkel jelentkezünk. A csokoládék és bonbonok vonatkozásában is minden évben folyamatosan újítunk új ízekkel.

Zala Judi: Minden évben készülünk újdonsággal, így idén is természetesen úgy csomagolásban, mint termékekben. Tele vagyunk tervekkel és ötletekkel, ami egyelőre még titok. Speciális termékeink is vannak. Természetesen kínálunk termékeket a tejterméket mellőzni kénytelen vásárlóink számára, a diabéteszes vásárlóink számára és természetesen szinte kivétel nélkül minden termékünk gluténmentes.

HelloVidék: Milyen áron mozognak a termékek?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A Szamosnál a táblás csokoládék ára az 1000 Ft-os kategóriában van, míg a díszdobozos bonbonok és pralinék a 2000 és 5000 forint közötti árskálán mozognak termékfajtától és súlytól függően.

Zala Judit: Termékeink felsőközép-ár kategóriásak.

HelloVidék: Mi az, amit mindenképp vegyünk figyelembe vásárlás előtt? Alapanyagok, összetevők alapján kiszűrhetjük, milyen minőséggel van dolgunk?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A Szamos komoly hagyományokkal rendelkezik a minőségi termékek gyártására vonatkozóan. Ennek alapjait még az alapító Szamos Mátyás tette le, aki szigorúan ragaszkodott a minőségi alapanyagokból készülő termékekhez. Ez jottányit sem változott az idők folyamán. Jó minőségű terméket ugyanis csak kiváló alapanyagokból lehet készíteni.

Zala Judit: Minőségi terméket csak minőségi alapanyagból lehet készíteni nagy szakértelemmel. Ha bármelyik hiányzik, nem lesz minőségi a termék. A termékek leírásából az alapanyag minőségi voltára vonatkozó információk általában nem derülnek ki, ezt tapasztalati úton lehet és kell kideríteni, hogy az adott vásárlónak mi ízlik és mi nem. Ami az összeteveőket illeti...rengeteg az olcsó ámde silány termék a piacon. Ha az összetevőkben olyan elemeket vélünk felfedezni, mint hidrogénezett zsiradék, pálmaolaj, mesterséges aroma, a terméket nagy ívben kerüljük el. A jó csokoládéhoz nem kell több, mint kakaómassza, kakaóvaj, cukor/nádcukor, emulgeáló anyagként valamilyen lecitin és esetleg természetes vanília. Minden más anyag felesleges a jó csokiban. A bonbonok összetétele nyilván ettől sokkal komplexebb, de itt is alapelv, hogy kerüljük az olyan termékeket, amelyekben bármilyen tartósítószer vagy mesterséges aroma felfedezhető.

