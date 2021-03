Hatalmasat kaszálhat egy Wolt futár: már ezekben a vidéki városokban is keresnek munkaerőt

A portál arról kérdezte elsőként az ügyvezetőt, hogy hogyan élte meg tavaly márciustól tartó járványhelyzetet a Wolt.

Március elején, amikor már nem volt turista a városokban, és az éttermek realizálták, hogy egy pandémiás helyzet kezd kialakulni, akkor az 500 étteremből álló portfóliónk szinte egy hónap alatt megduplázódott, mostanra pedig már több mint 2000 partnernél járunk. Az új felhasználók száma is rohamosan nőtt, mivel a lezárások miatt sokaknak nem volt máshogy lehetősége az éttermekből meleg ételhez jutni. Azóta bővítettük új vertikumokkal a portfóliónkat, és például már élelmiszerboltokból és más kereskedelmi egységből is szállítunk ki. Számokban nagyjából ez az, ami alapjaiban meghatározta az elmúlt egy évünket

- mondta Tajta Ákos.

A portál arra is kíváncsi volt, hogy mivel a cég még csak nem indult, így mennyire volt nehéz felvenni ezt a hirtelen növekedést. Ahogy Ákos mondja, minden cégnél, legyen az új vagy régi, megbolygatja egy ilyen növekedés a napi operációt.

Jelen esetben mind a sales, mind pedig a logisztika oldalról beszélni kell. Mi 2018-19-ben is folyamatos növekedésben voltunk, és így hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy hetenete akár 10-20 százalékkal nő a rendelésszám, ehhez pedig készülnünk kellett elegendő futárpartnerrel is, hogy ezt ki tudjuk szolgálni. Erre kellett tavaly rátenni egy lapáttal, de mivel nekünk alapvetően az IT az erősségünk, és már a pandémia előtt is rendkívül nagy mértékben automatizáltunk és digitalizáltunk, ezért a mostani helyzetet is tudtuk kezelni. A rendszerünk fel volt készülve egy ilyen gyors növekedésre is. Persze a humánerőforrás oldalunk is óriási kihívások elé lett állítva, hiszen hiába jó az IT és jók a folyamataink, amikor előtte 1-1,5 év alatt jött össze 500 étterem, aztán néhány hónap alatt megint ugyanennyi, akkor 500 új éttermet a menüjével, menüképekkel és mindennel felrakni a platformunkra, óriási kihívás volt. Nagyon sokat dolgoztak a kollégák ezen

- magyarázta az ügyvezető, majd mesélt arról is, hogy mennyivel többen dolgoznak most a Woltnál, mint a világjárvány kezdete előtt.

Egy évvel ezelőtt globálisan a 23 országban, ahol jelen vagyunk körülbelül 1300 emberrel dolgoztunk, mostanra pedig 2300 feletti a létszám, és ebben nincsenek benne a futárok. Magyarországon 35-en lehettünk 2020 elején, most ez több mint 150 fő. A futárpartnerek száma pedig, akik alvállalkozók, tavaly ilyenkor 1000-1500-an lehettek, mostanra viszont a számuk eléri a 4000 főt. De az esetükben hangsúlyozni kell, hogy sokan közülük ezt a munkát csak kereset-kiegészítésként végzik

- mondta, majd kitért arra is, hogy 2020-ban a nyári nyitáskor mennyire éreztétek a visszaesést.

A nyár békeidőben is egy szezonalitást hoz az életünkben, mert az emberek elutaznak a városból nyaralni, jó időben kiülnek a teraszra, kevésbé rendelnek, mint télen. Tavaly sem esett vissza jobban a forgalom, mint máskor. Viszont szeptemberben megint visszament arra a szintre, ahol májusban voltunk, és onnantól további növekedést látunk. Ha ki is nyitnak az éttermek tavasszal, nem hiszem, hogy aki velünk dolgozik, el fogja engedni ezt a kiszállítási lehetőséget. Akkor sem, ha tele lesz betérő vendéggel. Mert a mi modellünk arra épít, hogy egy addicionális bevételi forrás vagyunk az éttermeknek. Most már megismerték a szolgáltatásunkat, szeretik, tudják, hogyan kell velünk dolgozni, és hosszú távon számítanak erre. Ráadásul a megrendelők is számítanak már arra, hogy a kedvenc éttermük elérhető lesz online is. A pandémia a fogyasztói szokásokat változtatta meg, nem gondolom, hogy ezek teljesen vissza fognak állni, és az emberek nem rendelnek majd ételt online. Hiszen látják a szolgáltatás előnyét

- fejtette ki véleményét Tajta Ákos, és kitért arra is, hogy alakulnak most a szállítási költségek.

Ugyanúgy, ahogy eddig, az alapdíjunk 499 forint, ami 1,5 kilométerig elég, néhány példától eltekintve. De most például csökkentettünk is alapdíjat egyes kerületekben 250 forintra, vidéken pedig elve 250 forint az alapdíjunk. Nálunk maximum 5 km a kiszállítási távolság, pontosan azért, hogy gyorsak tudjunk lenni. Az elején járunk még rengeteg fejlesztésünknek. Mostanság rakjuk fel az újabb és újabb lokációkat a térképre, és remélhetőleg pár héten vagy hónapon belül már le tudjuk fedni a kívánt kiszolgálási területeket is. Ezzel lesz ez a szolgáltatás igazi, és ekkor lesz érdemes már nagyobb marketingeköltséget is ráfordítani. 2018 májusában 15 étteremmel indultunk el, most majdnem 2200 partnerünk van és már több városban jelen vagyunk. Ez egy organikus fejlődés, ami sales oldalról is egy folyamatos munkát igényel. A cél, hogy kialakítsunk egy olyan portfóliót, amin minden felhasználónk megtalálja azt, amit szeretne, bármilyen szegmense is legyen az a vásárlásnak

- mondta, majd arról is mesélt, jellemzően milyen járművel szállítanak a futárok.

Ez városonként és városrészenként is változik, de általánosan az igaz, hogy egyharmad a bicikli, a motor és az autó is. A rendszer automatikusan osztja a különböző típusú megrendeléseket a különböző járművekre. Például ha az V. kerületben kell felvenni egy pizzát, azt nem autósra osztja a rendszer, mert nem tud parkolni, és a biciklis futár is el tudja vinni. Ha messzebbre kell menni, akkor lehet, hogy egy motorosra rakja. Ha nagy vagy nehéz csomagot kell vinni, azt is látja a rendszer, és akkor pedig autósra teszi

- magyarázta, majd kitért arra is, hány futárra van szükségük egy nap Budapesten.

A melegétel-szállításnak van egy napi és egy heti görbéje is. Hétfőn még nem annyira aktívak nálunk az emberek, mert van a hétvégi húslevesből, de aztán emelkedik a szám, csütörtök-pénteken kicsúcsosodik a napi rendelésszám, és hétvégén is magasan marad. Viszont napon belül is van egy külön görbe, amiben akár városonként is van különbség. Magyarországon hétköznap az ebéd a csúcsosabb, hétvégén meg egész nap magas általános rendelési kedv van. 1000 és 2000 között lehet az a futármennyiség, aki kivisz címeket hétköznapokon

- vázolta fel az ügyvezető.

Mivel egyre több vidéki nagyvárosban is jelen van a cég, adódott a kérdés, hogy ez egyfajta kapaszkodást jelent-e a Netpincér után.

Mi nem kapaszkodunk a Netpincér után, inkább ők azok, akiknek tetszik mindaz, amit az elmúlt években bevezettünk, és ezzel új piacot teremtünk, mert mind minőségben, mind gyorsaságban, mind ügyfélélményben az összes versenytárs előtt járunk. Az ügyfélszolgálatunk valós időben megoldja a felmerülő problémákat és ez egyedülálló a magyar piacon. De látom azt, hogy a többiek is egyre zárkóznak fel. A vidéki nyitásnak azért van értelme üzletileg, mert az összes nagy étteremlánc a partnerünk, akinek vannak vidéki éttermei, és az élelmiszer és egyéb vertikumban is van igény a jó minőségű házhoz szállításra. Jelenleg Győrben, Pécsen, Debrecenben, Szolnokon, Miskolcon, Szegeden, Budaörsön, Székesfehérváron, Szentendrén és Nyíregyházán vagyunk jelen, már érkezünk Szombathelyre, de tervben vannak más városok is, mert azok is jó piacok.

