Jó szakmával is nehezen tudnak elhelyezkedni: bajban vannak az 50 feletti magyarok?

Ahogy a Pénzcentrum írja, az elmúlt 5 évben megduplázódott az informatikusok iránti kereslet. A portál most arról kérdezte a szakembert, hogy ennek mi az oka: több pozíció nyílt, vagy egyre kevesebb a szakember? Illetve nagyságrendileg ez mit jelent?

Az IVSZ, a KIFÜ és az ITM megbízásából, az eNET által elkészített munkaerőpiaci felmérés eredményei szerint jelenleg 9 ezer nyitott informatikai álláshely azonosítható Magyarországon - ugyanez az érték 2015-ben 3 ezer volt. Lényegi különbség a két kutatás eredménye között, hogy míg 2015-ben az informatikai szakemberek iránti kereslet elsősorban az IKT szektorban összpontosult, a 2020-as eredmények szerint - miközben az informatikai iparág munkaerő-igénye és potenciálja nem csökkent - más iparágakban is megnőtt az informatikus-munkaerő kereslet. A kereslet és a szakemberkibocsátás közti egyre mélyülő szakadék abból adódik, hogy az IKT ágazat mellett egyre nagyobb súlyt képviselnek azok az ágazatok, amelyek a digitális átalakulás útjára léptek, a képzési kibocsátás pedig sem mennyiségben, sem strukturálisan, sem minőségi szempontból nem tud lépést tartani a növekvő igénnyel

- mondta Kudari Nóra, majd arról is mesélt, mi várható ezen a területen a következő 5 évben.

Az informatikai szakember-kibocsátás évente kb. 9 ezer fő, a piac azonban 1 éven belül kb. 18 ezer, 2 éven belül potenciálisan 44 ezer informatikai szakembert venne fel, amennyiben rendelkezésre állna megfelelő mennyiségű és minőségű informatikai munkaerő. Ez két éven belül akár 26 ezer fős munkaerőhiányt eredményezhet

- magyarázta a szakember.

A portál kitért arra a tényre is, hogy az 50 feletti munkavállalók adott esetben kétszer-háromszor több álláspályázatot is kénytelenek benyújtani, mint a fiatalabbak, mielőtt állást találnak. A szakértőtől megkérdezték, igaz ez az informatikusokra is vagy sem.

Általános tendencia, hogy az életkor növekedésével egyre hosszabb az álláskereséssel eltöltött idő, és ez nem csak az IT szektorra igaz: az "ageizmus" egy általános, az összes iparágat érintő, azokon átnyúló jelenség. Az IT szektorban az idősödő korosztályt nem elsősorban a munkanélküliség sújtja, legtöbben kisebb-nagyobb sikerrel alvállalkozóként dolgoznak. Inkább az újbóli elhelyezkedés fokozott nehézsége jelenti az elsődleges problémát; a hosszabb ideig tartó állástalanság pedig sokszor az aktív álláskeresés iránti motiváció elvesztéséhez, inaktivitáshoz vezet. Többszöri elutasítás után a 45-50 felettiek jellemzően alvállalkozóvá vállnak, vagy egyszerűen elhagyják az iparágat, esetleg más szektorok szívják fel a szakértelmüket, de a legtöbben a külföldi munkát részesítik előnyben. Személyesen ismerek több olyan 50 feletti fejlesztőt, akik pl. Budapestről az USA-ba dolgoznak

- mondta Kudari Nóra.

