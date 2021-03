Grófok kastélya, kúria saját kápolnával: el se hinnéd, mi minden eladó Magyarországon - Ingatlanturmix

Újabb malom vált eladóvá

Egyre több olyan hirdetést látunk, amelyekben átalakított vagy átalakításra váró malmot kínálnak eladásra. A mostani épület egy mesébe illő birtokon, lombok zúgásával, vízcsobogással összefonódó

többszáz éves vizimalom, mely egy több helyrajzi számon elterülő, összefüggő, ősfás területen (35.453 m2) fekszik.

A vízimalom, az 1879 -es évektől egy család tulajdonában volt, Ők viselték gondját a történelem viharai során. A malom múzeális berendezései megvannak, a vízzel hajtott áramfejlesztő generátor, és fűrész pedig a mai napig szolgálatban áll. Két jelenleg is használt, romantikus vendégszobája a mindennapokból kiszakadni kívánó vendégek, kedvenc menedéke. A malom közelében áll, az eredeti, régi, fa födémes, fa előteres, vastagfalú, klasszikus családi ház is, egybeépített melléképülettel ( jelenleg belső felújítás, modernizálás alatt)

- olvasható a hirdetésben.

Mint írják, a malom és a házak egy védett tisztást képeznek, kerttel, kaszálóval, zúgókkal, patakkal, tavakkal ősfákkal, réttel körülölelve. A terület egy része táborozásra, üdülésre lett kialakítva,

egy nagy, fedett, tetőterében alvásra is alkalmas közösségi térrel, kemencével, külső vizesblokkal. A két tóban rengeteg hal él, a réten marad elég hely állatoknak ( lovaknak) is takarmányuk is megtermelhető. A terület alkalmas egy akár önellátó gazdaság létrehozására, vidéki turizmusra, erdei iskola, lovarda kialakításra. Több féle pályázati lehetőség is igénybe vehető: pl: halastó fejlesztés, falusi turizmus, malomfelújítás, turizmusfejlesztés…

További fontos részletek a hirdetésből:

A tavak és a vízimalom vízjogi engedélyekkel rendelkeznek, a malom nem áll műemléki védettség alatt, de minden korabeli, eredeti és működőképes benne.

Víz, villany, csatorna van.

A gázcsonk a területen belül.

Ez a magyar Toszkána

Eladó a Balaton északi partján, a Káli-medencében található borkúria, melyet a „Magyar Toszkána” névvel illetnek, és amely 2017-ben elnyerte a „Magyarország legszebb szőlőbirtoka” címet. A csodálatos panorámával rendelkező Liszkay Borkúria kiváló adottságai folytán lehetővé teszi az esküvő teljes programjának a lebonyolítását – az előkészületektől a vendégfogadáson és szertartáson át a vacsoráig és az éjszakai mulatságig. A Pangyéri-dűlő a Kecskeméti, hivatalos szőlőkataszteri besorolás szerint 400-ból 385 ponttal Magyarország egyik legértékesebb szőlőterülete, maga mögé utasítva hazánk legtöbb nagynevű borvidékét is.

A Pangyéri-dűlő érdekessége, hogy Liszkay Mihály minisztériumi engedéllyel, kísérleti jelleggel kékszőlő telepítéssel visszatért a régmúlthoz, a 400 éven át tartó római pannon világ idejére, amikor is a filoxéria vész beköszöntéig a Balaton felvidék gyöngyszeme, a Káli Medence, híres volt a kékszőlőiről. A Liszkay Borkúria 10 hektáron tevékenykedik, elsősorban vörösborokat készít. A Balaton északi partjának Toszkánát idéző táján egy festői, eldugott település hívogat eltéveszthetetlenül a Hegyestű bazaltkúpjával - ez Monoszló. Mediterrán mikroklímájával már az ókori rómaiakat is lenyűgözte ez az apró ékszerdoboz, és „Tvscvlanvm” (tusculanum), vagyis nyári lak névvel illették a környéket. Ezen túl felismerték azt is, hogy kiváló vörösborok készíthetők a Káli-medence lankáin termő szőlőből. Itt alakította ki szőlőbirtokát a Liszkay család azzal a szilárd elhatározással, hogy ötvözik a hagyományos és a modern borászati eljárások legjavát. Az erdők között megbúvó, exkluzív Liszkay Borkúria különleges helyszíne lehet céges rendezvényeknek, esküvőknek, baráti és családi összejöveteleknek, borkóstolóknak és bortúráknak, illetve nem utolsó sorban romantikus, zongorás borvacsoráknak

- olvasható a hirdetésben.

Mint írják az eladási ár tartalmazza a birtokot, az épületet teljes berendezéssel, a gépparkot, a meglévő borkészletet, valamint a névhasználat jogát.

Nádfedeles csoda az 1800-as évekből

A festői Paloznak településen, belterületen eladó igazi ősfás környezetben egy imádni való, 1800-as években épült régi, nádfedeles kőből épült parasztház, mely jellegének megfelelően került kialakítása (mestergerendák, íves boltozat, cserépkályha, ajtónyílások alacsony magasságúak stb.)

Az ingatlan muzeális értékű, korabeli bútorokat rejt, mely hűen tükrözi régi művész tulajdonosainak szemléletét. A bútorok és egyéb berendezési tárgyak –kivéve a személyes használatú tárgyak- az árban foglaltatnak. Az ingatlant minden oldalról zöld lombok veszik körül köszönhetően a 4500 nm területű kertnek és a gyümölcsösnek (szőlő, barack, alma szilva stb.). Az ingatlan konyhájában fatüzelésű kemence és főzőlap (sparhelt) található, ahol még arra is nyílik lehetőség, hogy a házban, bográcsban főzhessük meg kedvenc ételeinket. A konyhát számtalan réz-edény és régi szűrő, daráló tarkítja. Az ingatlan szavakkal leírhatatlan, hiszen milliónyi apró részlet teszi olyan elbűvölővé, hogy elfeledhető benne az, hogy milyen évszázadot is írunk. Elcsépeltnek hangzik a mondat, de ebben az esetben teljes mértékben helytálló: El kell jönni megnézni

- olvasható a hirdetésben.

Mint írják a gáz nincs bevezetve az épületbe, de a telken belül van, a szennyvíz elvezetése megoldott (a helyi csatornahálózatba bekötve). Az épület riasztóval ellátott. Az ingatlan korát meghazudtoló állapotban van, de korából adódóan felújításra is szükség lehet. Igazi időkapszula a mai rohanó világban.

Kúria saját parkkal és egy kápolnával

Somogy megyében, Csombrándon vált eladóvá egy kúria, melyhez egy nagy park és egy saját kápolna is tartozik. Az épület termeit, kápolnáját festményekkel díszítették, az épület stílusát tekintve a parasztbarokk jellegzetességeit mutatja.

A kúria panzióként üzemelt, jelenleg már nem működik, felújítandó, annak ellenére, hogy nem is oly rég már szépen helyreállították. Most egy frissítés kéne, hisz pár éve nem használják. Viszont ha ez megtörténik, akkor egy csodát fog kapni cserébe új tulajdonosa

- írják a hirdetésben.

A Kúria helyiségei: 20 szoba, 20 fürdőszoba, 40 m2-es előtér, 30 m2-es konyha, 45 m2-es étkező, 12 m2-es kápolna, folyosók és tárolók, 40 m2-es pince, kerti terasz 80 m2, lámpákkal felszerelt sétányok.

Grófok után te lehetsz a következő tulajdonos

Debrecentől autóval 20-30 percre, Nyírmártonfalván a Reviczky-kastélyt és tanyát kínálják most eladásra. A kastély egy 3,6 hektáros telek közepén helyezkedik el. Megközzétehetőségét segíti, a kastély kapujáig kiépített aszfaltozott út.

1760-ban került megépítésre a főépület homlokzata, majd további szárnyakat 1840-es években építettek hozzá. Az akkori tulajdonos vajai és luskodi gróf Vay (II.) igényei szerint klasszicista stílusban folytatták az építkezést, majd későbbi tulajdonosa Madarász Sándor átalakította a kúriát, így általa kései historizáló stílusjegyeket is kapott. 1911 előtt a Reviczky család (Reviczky József) vásárolta meg, majd az államosítása után nevelőintézetként működött egészen a rendszerváltás előtti időszakig. Jelenleg magánkézben van és nem áll műemlék védelem alatt az épület együttes

- olvasható a hirdetésben.

A kastély Bruttó 1926 m² alapterületű több épület együttesből álló kúria, amely áll :

főépületből (700 m²), amely 2/3 részben alápincézett.

kis lakóépületből (2 x 80 m²)

nagy lakóépületből (2 x 200 m²)

iskola épületből (4 tantermes)

tanműhely épületből (200 m²) és karámokból

mosoda épületből és garázsból (melyek romosak)

a főépület 2/3-ad része alatt pincéből. (2 vagonos föld-pince, 426 m²).

Az épületbe a közművek bevezetésre kerültek. A kastély jelenleg, mind külső- és belsőszerkezetét tekintve felújításra szorul.

