Mutatjuk a legfrissebbeket: ingyenesen letölthető tervekkel bővült az otthonteremtési program

A Mintatervkatalógus.hu címen már elérhető tervtárról a napokban Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter beszélt, ezzel is hangsúlyozva, hogy az ingyenes katalógus az otthonteremtési program egyik fontos támogatási formáját is jelenti. Nem véletlenül, hiszen egy családi ház komplett megtervezése, építész(iroda) által elkészített tervdokumentációja akár több millió forintos kiadást jelenthet - írta a Magyar Nemzet.

Természetesen a katalógusban elérhető tervek felhasználása is jár némi költséggel: mivel minden építési teleknek megvannak az egyedi adottságai és minden településnek a saját arculata, a mintaterv adott helyszínhez igazításához szükséges építész tervező megbízása, sőt adott esetben további szakági tervezők - tartószerkezet-tervező, épületgépész és épületvillamossági tervező - közreműködése. Egy meglévő, az egyszerű bejelentés megtételére alkalmas terv adaptálása azonban lényegesen kevesebbe kerül, mint egy teljes tervdokumentáció elkészítése.

40 különböző terv közül választhatunk

A tárban jelenleg mintegy negyven felhasználható terv érhető el, de a cél az, hogy idővel legalább száz terv közül válogathassanak az építkezni szándékozók. A családokat alapvetően két élethelyzetben segítik a mintatervek: új családi lakóház építésénél vagy a Kádár-kockáknak is nevezett kockaházak teljes átépítésében.

A Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkársága és a tárca háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont még 2019-ben írt ki pályázatot építészeknek családi házak tervezésére. A szakmai zsűri akkor 93 pályaművet választott ki, amelyek vázlattervek formájában már eddig is böngészhetők voltak. Ezeknek nagyjából a feléhez készültek el mostanra nemcsak az építészeti tervek, hanem az építészeti, a tartószerkezeti, az épületgépészeti és az épületvillamossági műleírások is. Mindemellett mennyiségi kimutatás és költségbecslés is elérhető hozzájuk. Fontos, hogy a katalógusban feltüntetett összegek becsült bekerülési költségek, melyek új ház építése esetén a telekár nélküli építési költséget, kockaház átalakítása esetén viszont a teljes átalakítás költségét tartalmazzák.

A folyamatosan bővülő Mintatervkatalógus.hu oldalon többek között az alapterület, a szobák száma, a családtagok száma, a család életmódja, a telek lejtése vagy a tetőforma szerint lehet keresni. A tervrajzok mellett látványtervek is segítenek, hogy az építkezni szándékozók jobban el tudják képzelni a leendő házat.

Címlapkép forrása: Nemzeti Mintaterv Katalógus 2021.

