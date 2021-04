Különös látogató Pécs belvárosában: már itt is találkozhatunk aranysakállal?

Egy olvasó kereste fel a portált, hogy Pécsen, a Köztársaság tér környékén a napokban megdöbbenve vette észre, hogy aranysakál sétálgat az utcán éjszaka. Egy évvel korábban szintén a városban, konkrétan a Tettyénél véltek látni aranysakált.

Kevésbé valószínű, hogy Pécs belvárosában aranysakál kóborolt volna. Az aranysakál nagyon óvatos, félénk, emberkerülő. Valószínű inkább, hogy az olvasó összetéveszthette más állattal, rókával vagy nagyobb testű kóbor kutyával

– mondta Horváth Csaba, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei Területi Szervezetének titkára.

Az aranysakál őshonos faj volt Magyarországon, de egy idő után eltűnt, kihalt. A délszláv háború vége felé az ország déli végein újra megjelentek. Sok természetvédő örült, ám mint kiderült, ez korai volt. Az aranysakál nagyon gyorsan elszaporodott, kezdetben csak pár példányt láttak Somogyban, Baranyában, majd a 2000-es évekre több ezerre növekedett a számuk, és most már az ország egész területén jelen vannak

- írja a lap.

Nnehéz rá vadászni, mert nagyon intelligens ragadozó, ráadásul a vadállományban is jelentős kárt okoz, emiatt egész évben vadászható. Nem könnyű elejteni őt, mivel nagyon okos, elkerüli a csapdákat, a lest. Baranyában kezdetben az Ormánságban voltak, most már nem ritka, hogy a Mecsekben is találkozhatunk egy-egy példánnyal

- tette hozzá Horváth Csaba.

Kisebb állatokkal táplálkozik, de ha kevés a táplálék nagyobb vadakat is elejt, őzgidát, vaddisznómalacot, szarvasborjút. Javarészt falkában portyáznak, hasonló a vadászstílusuk, mint a farkasnak. A hangja pedig igazán vészjósló, horrorfilmbe illő

- közölte Pongrácz Viktor, a Hosszúcser Vadászegylet vadászmestere.

Hozzátette, úgy gondolja, hogy nem aranysakált láthatott a szemfüles olvasó, hanem rókát, ami mint mondta, nem ritka Pécsen. Ezek a ravaszdik már itt születtek a városban, alkalmazkodtak az emberekhez, környezetükhöz, és nem utolsósorban a könnyű zsákmányszerzés (a szemetesek mellett eldobott ételmaradékok) miatt maradtak a városban.

Címlapkép: Getty Images