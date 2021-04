Gigafejlesztés Jászapátiban: csúszdaparkkal bővül a helyi strand

Ahogy arról a szoljon.hu beszámolt, az egész beruházás összértéke 200 millió forint, a fejlesztés a tervek szerint idén nyáron készül el. Persze még közbeszólhat a járványhelyzet is, de Lengyel József szerint csak az oltás segítségével nyithat ki a strand teljes körűen.

Pócs János országgyűlési képviselő közbenjárásával 2019-ben döntött úgy a kormány, hogy a 2020/2021-es költségvetés pénzéből épül turisztikai beruházás, köztük egy csúszdapark is a strand területén

- mondta Lengyel József, a Jászapáti Tölgyes Strand és Kemping ügyvezető igazgatója.

Nem az a kérdés, hogy hányadik hullámot írjuk, hanem hogy mikor lehet teljes az életünk. A saját dolgozóimat is arra biztatom, hogy oltassák be magukat, hiszen csak az oltás segítségével tudunk hamarabb kinyitni

- vázolta a jelenlegi helyzetet az igazgató.

Olyan turisztikai élményelemekkel és eszközökkel bővül a strandfürdő, melyek magasabb szinten tudják kiszolgálni a vendégeket. Próbáltuk pótolni a fürdő területén elmaradt karbantartásokat és gépészeti eszközöket, például szivattyúkat, valamint új gyógyvizes kúttal is bővül a terület. Úgy gondolom, mindezek elengedhetetlenek a megfelelő, stabil működéshez

- tette hozzá Lengyel József.

Idén pedig egy újdonsággal is találkozhatnak a strandra látogatók. A beruházás legújabb attrakciója a csúszdák megépülése. Lesz egy négyszemélyes csúszda, egy kamikaze, valamint egy darab, úgynevezett csiga vagy turbó csúszda is. További részleteket nem szeretnék elárulni, az legyen titok a hozzánk látogatók számára. Kempingünk is megújul, kicseréltük az ágynemű garnitúrákat. Továbbfejlesztettük az informatikai rendszerünket és a weboldalunkat is, így a vendégek már saját maguktól tudnak foglalni szállást. A jövőben szeretnénk még több tábort szervezni a gyermekek számára

- mesélte az igazgató.

