Folyamatosan éledezik a gazdaság: a bankszektor ennek a motorja lehet

A műsorban arról is beszélt, hogyan változott a véleménye a home office-ról. Tavaly májusban azt mondta, hogy a kollégái beszélték rá, pedig nem egy home office-párti.

Időszerű a kérdés, mert tegnap döntöttünk a vezetői értekezleten arról, hogyan kezeljük ezt a kérdést a jövőben. Én nem vagyok home office-párti, és elsősorban azért, mert a munkahelyi kohéziót nagyon erősíti, ha az emberek folyamatosan kommunikálnak. A munka kreativitását, az innovációt segíti, ha van interakció az emberek között. De megértem azt is, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek hatékonyabban elvégezhetők otthonról, vagy az is elképzelhető, hogy néhány kollégának adott esetben olyan az életkörülménye, hogy sokkal hatékonyabban tud otthonról dolgozni, mintha be kellene járnia és esetleg korábban elmennie. Most úgy döntöttünk az OTP-n belül, hogy heti egy nap lehet home office, és ezen túlmenően, ha a divízióvezető úgy ítéli meg, akkor a dolgozóknak megengedhet maximum két napot hetente, de ellenőrizni kell a munkavégzést, ki kell alakítani az eszközrendszert és nem mehet a hatékonyság rovására. Ha azt érezzük, hogy a bank hatékonysága emiatt csökken, akkor vissza fogunk állni a hagyományos munkarendre

- magyarázta Csányi Sándor, majd hozzátette, az elmúlt egy év alatt érezték, hogy történtek változások a munkavégzésben.

Nem mondanám, hogy nem vagyunk hatékonyak, hiszen sokszor ötezer ember dolgozik otthonról, de mi úgy érezzük, hogy az elmúlt hónapokban az első időszakhoz képest már csökkent a munka hatékonysága

- tette hozzá, majd kitért arra is, hogy szerinte nyilvánvalóan más lesz a gazdaság működése, ha vége lesz a járványnak, mert nem egy növekedési korszakot éltünk itt az elmúlt egy évben.

Miután nem pénzügyi válságról van szó, mint 2008-ban, mi arra várunk, hogy ha olyan mértéket ér el az átoltottság – nemcsak nálunk, hanem a világon –, akkor viszonylag gyors növekedés indul meg. Már az idén is várunk növekedést és jövőre is. De van sok kérdőjel, hogy lesznek-e új mutációk, lesz-e negyedik hullám

- mondta.

Az egész világ nem lesz átoltva, de minél nagyobb az oltottak aránya, annál nagyobb mértékben csökken a vírus terjedési képessége, lehetősége, ezt láthatjuk Magyarországon is az elmúlt hetekben. Csökken az új fertőzöttek száma, a kórházban ápoltak száma és csökken az elhalálozottak száma is, tehát mindenképpen szoros az összefüggés

- tette hozzá.

A teljes interjú itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images