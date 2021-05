Mitől vonzó ez a három vidéki város? Itt építkezik most a legtöbb magyar

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) készített egy munkaerőpiaci helyzetfelmérést, melyben rákérdezett az építési vállalkozásokra; hogyan összegzik a járvány hatását a piaci helyzetükre és mik a várakozásaik. A felmérés alapján jól látszik, hogy az ágazati szereplők által alkotott kép meglehetősen sokféle, de több témában egy irányba húznak a vélemények.

Romlott a megrendelők pénzügyi fizetési fegyelme, ami legjobban a kifizetési lánc végén pénzükre várakozó vállalkozókat sújtja. A megkérdezett vállalkozások a jogos követelésük 92 százalékához jutnak hozzá a szerződésekben rögzített fizetési határidőkre, 8 százalékra növekedett a késedelmes fizetések száma

- számolt be róla a szövetség. Mint írták, amennyiben ez a helyzet nem vesz kedvezőbb fordulatot, az ÉVOSZ számításai szerint 2021. év végére a késedelmes fizetések mögötti összeg elérheti a 360 milliárd forintot.

Hozzátették, hogy a késedelmes fizetések feléről a vállalkozásoknak az a véleménye, hogy tartós követeléssé válva bekerül a lánctartozások körébe, ami 180-200 milliárd forint közötti értéket érhet el, ha az év hátralévő részében nem javul a fizetési fegyelem. A járványhelyzet számos létesítmény kivitelezési idejét növeli. Különösen az épületépítéseknél és azon belül is az összetett, több szakma és élőmunka együttes teljesítését igénylő lakásépítéseknél és irodaberuházásoknál figyelhetők meg a határidőcsúszások.

Kitértek arra is, hogy a létesítmények megvalósítási költségelőirányzatai ez év elejéig tarthatóak voltak. 2021. április hótól a kivitelezők jelentős építőanyag-ár emelkedéseket tapasztalnak, elsődlegesen az acélipari termékeknél, a szigetelőanyagoknál és a különböző ragasztóknál.

A megkérdezett vállalkozások közül a közepes- és nagy cégek elkezdték keresni az olcsóbb, alternatív beszerzési irányokat, de sok folyamatban lévő, nagy átfutási idejű beruházásoknál várhatóan szükségessé válik a szerződéses összegek módosítása. A járványhelyzet a vállalkozások nagy többségénél megakasztotta a folyamatos szerződéskötési gyakorlatot. Továbbra is jellemző a kivárás az előkészített magánprojektek elindításánál

- közölte az ÉVOSZ.

A GKI és a Masterplast legfrissebb, közös reprezentatív kutatásából kiderült, hogy áprilisban a járvány harmadik hullámának kibontakozása vélhetően nagyobb óvatosságra ösztönzött mindenkit. Emellett egyre több információ, pontosító részlet került napvilágra az állami támogatások igénybevételének feltételeiről, valószínűleg ez is inkább negatívan hathatott a lakásfelújítási kilátásokra. A jelenlegi kilátások még így is sokkal derűlátóbbak az egy évvel ezelőttinél, vagy akár a korábbiaknál. A következő egy évben a magyar háztartások csaknem 13 százaléka tervez nagyobb összeget költeni lakására. Ha ezek a tervek mind megvalósulnak, akkor egy éven belül mintegy 580 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat. Ez nagyjából 60 ezerrel kisebb szám az előző negyedévi, de csaknem 130 ezerrel nagyobb az egy évvel ezelőtti megkérdezés eredményénél. A legerőteljesebb felújítási szándék a családi házak lakói körében érezhető, ahol 14-15 százalék lehet érintett. Ezzel szemben a legkisebb korszerűsítési kedv a panellakásokban élők körében tapasztalható, valamivel kevesebb, mint 10 százalékkal. A tégla építésű társasházakban lakók tervei e kettő között helyezkednek el, 11-12 százalékos aránnyal. Az ország régiói közül a közép- és nyugat-dunántúliban érezhető a legnagyobb aktivitás, a háztartások 19, illetve 16 százaléka készül valamilyen felújításra, de az észak-magyarországi régióban is az országos átlagot meghaladó felújítási-korszerűsítési tevékenység várható (14 százalék). A lakásfelújítást és korszerűsítést tervezők 36 százaléka szeretné részben állami támogatásból finanszírozni ezt. A támogatás igénybevétele közkedvelt a 30 év alattiak körében, a fiatalok 70 százaléka számít az államtól kapott forrásra. Az átlagosnál népszerűbb ez a támogatás a kisvárosi és a községi lakosok körében is, közel 50 százalékuk élne e lehetőséggel.