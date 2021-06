Sokat spórolhatunk így: mi is termeszthetjük kedvenc gyümölcsünket

Itt a nyár, ami egyben azt is jelenti, hogy finomabbnál finomabb kerti gyümölcsöket termeszthetünk és fogyaszthatunk. Az egyik legnagyobb népszerűségnek a szamóca örvend, ám mélyen a pénztárcájába kell nyúlnia annak, aki megajándékozná magát néhány szemmel: akár a megszokottnál 30 százalékkal is drágább lehet a magyar eper, a kilónkénti bolti ára pedig tartósan 2 ezer forint körül marad. Így érdemes megfontolni azt, hogy otthon, a saját kertünkben termesszük ezt a fantasztikus gyümölcsöt, írja az Agrárszerktor.

A drágulás ráadásul tartós maradhat, ami azért is probléma, mert még a magas szállítási költségek ellenére is csaknem feleannyiba kerül a külföldi eper, mint a magyar: a görög eper kilója például 1080 forint, míg a hazai az említett 2000 forint körüli áron mozog, derült ki az Agrárközgazdasági Intézet adataiból.

Az árnövekedés oka nem más, mint a hideg április és május, ami miatt kéthetes csúszásban van a termés. Ha esetleg mindez nem lenne elég, a fényszegény ősz miatt kevesebb virág is volt a szamócabokrokon, így a gyümölcs is kevesebb lesz a szezonban. A drágulás pedig évek óta tart, ami 2013 óta jól megfigyelhető. Pont ezért, ha eddig csak játszottunk az epertermesztés gondolatával, most itt az idő, hogy belevágjunk!

Így kezdjük el

A szamóca legjobban a homokos vályog- és barna homoktalajt kedveli, de minden közömbös kémhatású talajon is megél, ahol elegendő vízhez és tápanyaghoz jut. Fontos, hogy a telepítés előtt a talajt alaposan trágyázzuk meg szerves, illetve műtrágyákkal is, valamint, ha kell, akkor végezzünk talajfertőtlenítést is. Ha ezzel megvagyunk, akkor alakítsunk ki nagyjából 120 centiméteres ágyásokat, és takarjuk le őket egy fekete fóliával. Ez számos előnnyel jár, csakhogy néhányat említsünk: nem gyomosodik a talaj, nem párolog el a vízkészlet, a már érőfélben levő gyümölcs a reggeli harmat és az esők után gyorsan megszárad, valamint, ami talán a legfontosabb, hogy nem szennyeződnek a növények. A műanyag fóliába vágott lyukakon keresztül ültessük el három sorba, hármas kötésben a szamócapalántákat. Arra figyeljünk, hogy a tövek közötti távolság legalább 40 centiméter legyen, valamit arra is, hogy se mélyebben se magasabban ne legyenek a palánták, mint a helyükön voltak, mivel a gyökérágak visszahajolhatnak.

Ekkor ültessünk

A legcélszerűbb az, ha augusztusban ültetünk, mivel az ilyenkor ültetett palánták már a következő év tavaszán gyümölcsöt érlelnek. Minél később ültetünk, annál kevesebb gyümölcsöt fogunk tudni szüretelni tavasszal, tehát érdemes odafigyelni az időpontra. Van egy másik telepítési lehetőség is, mégpedig a frigó palánták ültetése. Ezeket hűtőházban teleltetik át, majd tavasszal hozzák forgalomba. Ha ezeket a palántákat március végéig kiültetjük, akkor 10 hét, tehát 70 nap múlva már szedhetjük is le az érett, finom gyümölcsöket a tövekről. Azt viszont tartsuk szem előtt, hogy nagyobb termést csak a rákövetkezendő évben várhatunk.

Így gondozzuk

Nagyon fontos, hogy a gyümölcsszüret után se hagyjuk abba a szamócaágyások gondozását, hiszen továbbra is szükségük van gyomirtásra, gyomlálásra, valamint kapálásra akkor, ha nincsen talajtakaró fóliánk. A nyár folyamán trágyázzuk és lombtrágyázzuk a szamócát. A szamócának magas a vízigénye az egész vegetációs idejében, így ne takarékoskodjunk az öntözővízzel sem! Ha levélfoltossággal fertőzöttek a lomblevelek, akkor érdemes a szüret után levágni és elégetni az összes levelet. A fóliával letakart ágyásokban a fejlődő ostorindák nem képesek gyökeret verni, ezek csak a termő töveket gyengítik, tehát még időben le kell vágni őket – akár egy nyáron többször is. Azokon az ágyásokon, melyek nincsenek takarva, csak akkor tűrjük meg az ostorindákat, ha a további telepítéshez palántákra van szükségünk. Nagyjából egy kilogramm termésre számíthatunk tíztövenként. Arra is figyeljünk, hogy a szamócaültetvényeket legfeljebb 3 évig tartsuk fenn, utána telepítsünk helyettük újat.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images