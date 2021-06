Őrületes rezsikedvezményt kaptak a dunántúliak: hónapokig nem kell még ezért fizetniük

A hatályos jogszabály értelmében a nem lakossági felhasználóknak, vagyis a gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozásoknak a tevékenységük végzéséhez szükséges ivóvízmennyiség igénybevételéhez úgynevezett víziközműkvóta-mennyiséget kell megszerezniük. Ehhez a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével juthatnak hozzá. A hozzájárulás mértékét, vagyis az egy napi víziközműkvóta nagyságát az adott felhasználási hely egy napi ivóvízigénye határozza meg. A hatályos jogszabály azonban úgy rendelkezik, hogy a megszerzett kvótamennyiség túllépése szerződésszegésnek minősül, amely miatt a szolgáltató kötbért érvényesíthet.

A tapasztalatok szerint ez a bizonyos kvótatúllépés miatti többletköltség elsősorban az üdülőterület idényes, tehát a balatoni és velencei-tavi vendéglátós vállalkozásait érinti nagyon érzékenyen. A vállalkozók ezért nehezményezték, hogy a COVID-járvány okozta lezárások és a hűvös idő miatt gyengébb tavaszi szezon után a főszezont rögtön egy jelentős kiadással kell kezdeniük. Ahogy arról a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatott, bár az eddig kirótt kötbérek összege vállalkozásonként átlagosan jellemzően néhány tízezer forint körül mozgott, a befizetendő összeg egyes cégek esetében jelentős terhet jelenthet az éppen csak éledező vendéglátósokra.

A Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyei szolgáltató ezért úgy döntött: a vállalkozások a veszélyhelyzet végéig igénybevett szolgáltatást érintően mentesülnek a kvótatúllépés miatti szerződésszegés kötbérfizetési kötelezettsége alól.

Sok kisvállalkozás és vendéglátós kérte, hogy enyhítsünk a most kialakult nehéz helyzeten, ezért úgy döntöttünk: a Covid-világjárvány gazdasági hatásai miatt a 2020-as és 2021-es évek időszakainak kvótatúllépése esetére kötbérmoratóriumot hirdetünk. Ez azt jelenti, hogy továbbra is folytatjuk a kvótatúllépések ellenőrzését, tájékoztatjuk az érintetteket a túlfogyasztásról, de a veszélyhelyzet végéig nem kell megfizetniük a kötbért

– magyarázta Lakatos Edina, a Dunántúli Regionális Zrt. sajtószóvivője.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a kvótaemelés megfizetése mellett is jogosult a szolgáltató a szerződésszegés miatt kötbért érvényesíteni. A DRV Zrt. ennek ellenére döntött úgy, hogy a kvótaemelést igénylők, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás egyszeri díját befizetők esetében ettől eltekint. A társaság emellett felhasználói kérelemre részletfizetési lehetőséget biztosít a díjbefizetéshez.

A cégek víziközmű-fejlesztési hozzájárulása az ivóvíz- és szennyvízhálózatok fejlesztésére szolgál, amivel az év minden egyes napján, köztük a nagyobb fogyasztású nyári napokon is, folyamatos ivóvíz-szolgáltatás biztosítható. Azt is látjuk azonban, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások nem minden érintett esetben értelmezhetők egyértelműen. Emiatt a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, mint egyfajta közteher megfizetésének elfogadása esetenként kérdéseket generál az egyenlő és igazságos közteherviselés vonatkozásában, éppen ezért partnerek lennénk a jogszabály jelenlegi hiányosságainak, pontatlanságainak orvoslásában is

– mutatott rá Lakatos Edina.

A most kihirdetett kötbérmoratórium 2021. június 7-től lépett életbe, és azokban az esetekben érvényesíthető, ahol a felhasználókat a szolgáltató korábban már értesítette a kvótatúllépésről, de kötbérkiterhelő levelet még nem küldött részükre. A könnyítés a veszélyhelyzet végéig természetesen az újonnan keletkező kvótatúllépések esetében is érvényes.

