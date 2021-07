Milliókkal fizet rá, aki most építkezik: 50%-ot emelkedett a faanyagok ára

Gondban van, aki építkezik, és sok faanyagra van szüksége. Nemcsak azért, mert az egekbe szökött a faáru ára, hanem legfőképpen a miatt, mert óriási hiány állt elő belőle a piacon. A faanyagok áráról, a lehetséges okokról és a hiány súlyosságáról szakembereket kérdeztünk.

Már tavaly is számítani lehetett arra, hogy alapanyaghiány lesz a piacon, a folyamatos drágulás ellenére is. A lépcsőzetes áremelkedés mértéke 2-3 százalékos szokott lenni általában, de pár hónapja 5, majd 10 százalékot ért el ez a növekedés a lapszabászatok áruinál. De az építőiparban különösen drasztikus tendencia volt látható, 50 százalékos, sőt ennél is nagyobb drágulás. Míg tavaly 72 ezer forintba került egy köbméter fa, az egyszerű fűrészáru, amit még fel kell dolgozni, ez az összeg most 180-200 ezer forintra nőtt a szőrös deszkák és a sima alap gerendák esetében, de az OSB lapoknál is megfigyelhető a mintegy 10-15 %-os emelkedés

- kezdte Kiss Sebastian, a Tiszaújvárosi Bútorlapszabászat ügyvezető tulajdonosa, az SH-Trade Bt. helyi képviselője.

Mikó Gábor, a Fabunio Magyar Fa- és Bútoripari Unió Főtitkára is megerősítette a jelenlegi faanyag-áremelkedést, viszont szerinte elindulhat egy konszolidáció a piacon, ami egyelőre még nem érződik, de vélhetően hamarosan érezteti majd a hatását.

Az árváltozás mértéke termékcsoportonként változó, egyes faanyagok ára közel megduplázódott, a bútoriparban használt laminált faforgácslap ára cirka 15%-al emelkedett. Az áremelkedés legfőbb oka a túlkereslet. A járvány okozta gazdasági visszaesés mérséklésére hozott intézkedések több országban is felpörgették az építőanyagok iránti keresletet, a termelés felfutása nem tud lépést tartani ezzel a hirtelen megnövekedett igénnyel, emiatt több alapanyagból hiány van jelenleg, többek között fából is.

Aki hónapokkal ezelőtt fogott bele az építkezésbe, és mostanra maradt a tetőszerkezet kivitelezése, súlyos milliókat fizet rá pluszban a faanyagok árának emelkedése miatt. Ez egy családi ház esetében az építési költségeket akár a másfélszeresére is növelheti, de alsó hangon négy-öt millió Ft pluszt jelent. És mielőtt az otthontámogatási állami segítséget és hiteleket okolnánk az árak drasztikus emelkedése miatt, hazánkon kívülre kell tekintenünk, ha az igazi miérteket keressük.

Kínában és az Egyesült Államokban ugyanis olyan mértékben megnőtt az építkezési kedv a Covid-19 járvány kitörése óta, hogy a kelet-európai piac felé orientálódtak, és innen importálják a faárut.

Ez a megnövekedett kereslet eredményezi azt, hogy iszonyúan drágulnak az építőipari fa alapanyagok, ugyanis azt tudni kell, hogy Magyarország is exportálja a fát, építőanyaghoz és bútorhoz itthon nincs elegendő mértékű fakitermelés sehol az országban. Szlovákia, Ukrajna, Románia a fő faimportőrünk, de lecsaptak a beszállítókra az amerikai és a kínai piacról, a kitermelők oda drágábban tudják értékesíteni a fát, így érthető módon azokba az országokba is exportálnak. Egyelőre nem is ez okozza a legnagyobb problémát, mert a vevők türelmesek, és az áremelkedés még nem érte el azt az ingerküszöböt, amikor megállna a folyamatos építkezés, hanem az, hogy annyira bizonytalan a faárupiac, hogy előfordul, hónapokat kell várni az alapanyagokra.

Konkrétan az történik, hogy befut a hajó a faáruval a kikötőbe, a felvásárlók pedig már ott licitálnak rá, és az kapja meg az árut, aki többet ad érte. Ekkora kereslet és ilyen mértékű hiány még soha nem volt tapasztalható ezen a piacon, ennek pedig az USA-ban és a Kínában megnövekedett felvásárlói láz az oka, ahogy a faáru drágulásának is, ami pedig az összes többi termék árának emelkedését is okozza. Így volt ez a bútorszerelvények esetében is, amikor a fém termékekre bevezették a védővámot, a szállítási költségek minden vasáru árát felnyomták. A legrosszabb mégis a fatelepeken érzékelhető bizonytalanság, hisz a kitermelők és a beszállítók folyamatosan jelzik, nem biztosak a következő szállítmányban, ahogy az árat sem tudják garantálni. Ha a tüzépre megérkezik a fűrészáru, a gerendák, az OSB lapok, rögtön elkapkodják őket. Persze ott is ügyelnek arra, hogy ne egy kereskedőnek értékesítsék az egész szállítmányt, hanem elosztják, de így is előfordul, hogy nem jut mindenkinek. Gondoljunk például a fából összeállított szerkezetkész házakra, ezek nálunk is egyre népszerűbbek, de a tengerentúlon mindig is azok voltak. A tetőléc hiánya miatt viszont ezek az építkezések hónapokat csúsznak, ami miatt egy ilyen ház, mire átveheti a tulaj, a duplájába kerül

- folytatja Kiss Sebastian.

Egyébként az akadozás ellenére sem csökkent eddig az építkezési láz, mondta el Sebastian, ők például az egész tavalyi évet keményen végigdolgozták a lapszabászatnál, holott korábban a nyári időszak uborkaszezonnak számított náluk is. Ők a végfelhasználóknak értékesítik az árut, főleg bútorlapokat, de folyamatosan érkeztek hozzájuk a megbízások az asztalosoktól is.

Azt tapasztaltuk, hogy a járványhelyzetben tavaly márciusban hirtelen mindenki házszépítésbe kezdett, felújította, amire addig nem volt ideje vagy pénze, bútorokat vásárolt, asztalosokat bízott meg. Megijedtek az emberek a lezárástól, az energiáikat és a pénzüket, amit korábban másra fordítottak, most a lakásukba tették bele. De aztán elhúzódott ez az időszak, és aki belekezdett, már nem hagyta abba az építgetést-szépítgetést, még ha drágultak is az alapanyagok. Sokan újítanak fel, de van ebben a nem szűnő keresletben egy olyan megelőzési kényszer is a vevők részéről, hogy jönnek most vásárolni, mielőtt még többe kerülne majd minden.

Mikó Gábor úgy látja, hogy a tölgy és a bükk a legkeresettebb fafajták a piacon, ami a kedvező ár-érték aránynak tudható be: kedvező műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek, ugyanakkor megfizethető áron beszerezhető faanyagok.

Az pedig hosszabb távon lesz majd kimutatható, az elmúlt pár hónap alapján még nem, hogy marad-e ez a mostani tendencia.

Illetve mivel hiány van néhány alapanyagból, jelenleg sokszor a készletek határozzák meg a lehetőségeket. Nyilván ez a helyzet konszolidálódni fog a termelés felfutásával, illetve a gazdasági intézkedések hatásainak kifutásával, de jelenleg nem megbecsülhető, hogy a korábbihoz képest milyen szintre térnek vissza az árak.

Címlapkép: Getty Images