Ravasz rablóbandák portyáznak ezekben a megyékben: mutatjuk, mi a módszerük

Különösen fontos, hogy azoknak az ingatlanoknak a vagyonvédelmével is foglalkozzunk, amelyeket csak időszakosan használunk. A hétvégi házak, nyaralók területén szezonálisan tartózkodunk, ezért ennek megfelelően kell megtervezni, megszervezni azok védelmét, illetve kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonbiztonságra. Mivel a tulajdonosok jellemzően nem tartózkodnak állandóan ezekben az ingatlanokban, illetve a betörőknek a szomszédok figyelmével sem kell számolniuk, az elkövetők a nap bármely időszakában viszonylag alacsony kockázattal megvalósíthatják a betörést.

Leginkább az jelenti a problémát, hogy a bűncselekmény megvalósulásától a felfedezéséig hosszú idő telik el, mivel a tulajdonosok nem laknak ott életvitelszerűen, későn veszik észre, hogy betörés történt. Ez megnehezíti a nyomozást, az elkövetők elfogásának esélyét is csökkentheti és ez által az eltulajdonított értékek visszaszerzésének lehetősége is romlik

A szakemberek szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a hétvégi házak esetében a betörések többségét a nyílászárók - a bejárati ajtó, de leginkább a hátsó ajtók, az ablakok, az erkélyajtók – felfeszítésével követik el. Ezekben az esetekben a védekezésre biztonságos megoldása például a hevederzár használata.

Javasoljuk, hogy a nyaralók valamennyi nyílászárójára szereltessenek rácsot, mert a tapasztalatok szerint, ez megakadályozza, hogy az épületbe illetéktelen személyek bejussanak, illetve az által, hogy a rács megnehezíti a betörők dolgát, növekszik a tettenérés és lebukás esélye. A betörés ellen védekezhetünk, egyrészt mechanikai eszközökkel, másrészt a biztonságot fokozhatjuk elektronikus riasztó- és jelzőrendszerekkel is. A legtöbb bejárati ajtóban hengerzár-betéteket alkalmaznak, ezért a hengerzár törés ellen ajánlott zárvédő pajzsok, megerősített veretek alkalmazása, amelyek megvédik a zártestet attól, hogy azt megrongálhassák

A természetes és az épített környezet tudatos kialakulásával jelentősen befolyásolhatjuk, adott esetben meg is szüntethetjük a bűnelkövetésre okot adó lehetőségeket, körülményeket. Ugyanis a növényzet, a kerítés, a világítás, a gyalogosforgalom mind-mind befolyásolja, hogy bűncselekményre készülve valaki milyen helyszínt választ.

A hétvégi ház betörések jelentős anyagi károkat okozhatnak. Jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy betörés esetén csak abban az esetben kaphatunk kártérítést a biztosítótársaságtól, amennyiben ingatlanunk rendelkezik a szerződéskötéshez előírt mechanikai védelemmel. Érdemes áldozni a biztonságra, mert az megtérül.

Hol történt a legtöbb betöréses lopás?

Természetesen erre is kíváncsiak voltunk, éppen ezért lekértük a 2020-as legfrissebb adatokat. Ehhez a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával létrejött Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár (PRE-STAT) webes térinformatikai alkalmazását használtuk, mely bárki számára elérhető, ügyfélkapus bejelentkezést követően. Itt megyei, régiós adatokat is láthatunk, ráadásul különböző mutatók alapján megnézhetjük, egyes bűncselekmények, mennyire vannak jelen az általunk vizsgált megyében, régióban.

Ennek alapján az látszik, hogy 2020. január és december között összesen, megyei szinten Budapesten történt a legtöbb eset. Vidéki viszonylatban pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Bács-Kiskun megye a dobogós.

Megye: Betöréses lopások száma (eset) Baranya megye 554 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1394 Budapest 1846 Bács-Kiskun megye 683 Békés megye 245 Csongrád-Csanád megye 168 Fejér megye 465 Győr-Moson-Sopron megye 433 Hajdú-Bihar megye 353 Heves megye 499 Jász-Nagykun-Szolnok megye 711 Komárom-Esztergom megye 189 Nógrád megye 247 Pest megye 1368 Somogy megye 397 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 604 Tolna megye 307 Vas megye 169 Veszprém megye 202 Zala megye 166

Mit tehetünk a betörések ellen?

A hosszabb időre felügyelet nélkül maradó hétvégi házakban lehetőleg ne tároljunk a szükségesnél nagyobb értékeket! Amennyiben mégis így teszünk, gondoskodjunk védelmükről.

A nyaraló bejárati ajtajára is érdemes korszerű zárat felszereltetni. Az ajtó anyaga legyen masszív, fém vagy tömör fa. Fontos, hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is kellően biztonságosak legyenek.

Az ablakokat is lássuk el megfelelő védelmi eszközökkel! Ne feledjük, a szúnyogháló nem véd a behatolás ellen!

Anyagi lehetőségeinkhez és értékeinkhez mérten alkalmazzunk elektronikai védelmi rendszert! Nem a biztonságon kell spórolni, hiszen a tapasztalatok szerint egy esetleges betörés okozta kár gyakran többszöröse lehet a megfelelő védelmi rendszer beszerzési és felszerelési költségének.

Szakemberek javasolják, hogy rendszeresen látogassunk el a hétvégi házukhoz, vagy ha hosszabb ideig nem keressük fel, kérjük meg a szomszédokat, hogy nézzenek rá a mi területünkre, házunkra is.

Amennyiben gyanús személyek, vagy idegen gépkocsik mozgását észleljük, haladéktalanul keressük a rendőrséget!

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válnánk, azonnal értesítsük a rendőrséget a 112-es hívószámon!

Biztosítást kötni nem csak a betörések miatt érdemes!

A nyári időszakban a kárbejelentések száma is megugrik. Nem árt tehát a nyaralók esetében is a megfelelő biztosítási védelemről gondoskodni. A Pénzcentrum egy korábbi cikke szerint viszont a nyaralókat ért betörések okozta károk nem érik el az összes kárbejelentés tíz százalékát sem. Sokkal inkább jellemzőek a téli fagy, illetve a nyári viharszezon okozta károk. Míg például az állandóan lakott ingatlanoknál a káresetek mindössze 30-40 százaléka származik vízkárból, addig a nyaralók tekintetében ez az arány már a 90 százalékot is megközelíti, köszönhetően főként a nem megfelelő téliesítésnek.

Egy nyaraló esetében ugyanis a tulajdonos csak adott időszakokban használja az ingatlant, ami az év fennmaradó részében üresen áll, ezért a károk észlelése és mérséklése jellemzően később történhet csak meg. Ezt nevezzük lakatlansági kockázatnak, amelyből adódóan a tulajdonos csak később veszi észre, ha kár keletkezik a lakásában.

A biztosítók a lakásbiztosításokhoz hasonló fedezetet kínálnak a nyaralókra (a nem állandóan lakott ingatlanokra) is. Figyelembe véve azonban ezen ingatlanok jellemzőit, ezek a biztosítások szolgáltatásaikban, illetve díjszabásukban eltérhetnek a sztenderd lakásbiztosításokétól. A biztosítás megkötése előtt így érdemes több ajánlatot is áttekinteni, de éves szinten néhány tízezer forintért már egy megfelelő alapvédelemhez juthatunk.

Fontos, hogy betöréses lopás esetén nyújtott kártérítés függ a kialakított vagyonvédelemtől. Egyes biztosítók a megfelelő védelmi eszközök meglétét (pl: biztonsági rács, riasztó távfelügyelettel stb.) a nyaralók esetében szigorúbban veszik. De érdemes arra is odafigyelni, hogy a nyaralóban, még ha csak időszakosan is, tárolunk-e nagyobb értékeket, például fényképezőgépet, számítógépet, kerékpárt, és ajánlott ennek megfelelően kialakítani az ingatlanunk biztosítását.

