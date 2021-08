Nagyon nem mindegy, mennyi zsebpénzt kap a gyerek: ezt sok szülő elrontja

A zsebpénz nagyon hasznos dolog, ugyanis a gyermek megtanulja a kezelésével a pénz értékét, és ha elkótyavetyéli az összeset, várnia kell a következő hónapig. Egészen kis kortól megtanulnak így takarékoskodni és ésszel gyűjteni a gyerekek arra, amire vágynak, és ezeknek a tapasztalataiknak a felnőtt életükben is nagy hasznát veszik majd.

Mikortól és hogyan érdemes zsebpénzt adni?

Heti vagy havi rendszerességgel akkortól érdemes zsebpénzt adni a gyereknek, amikor már tud számolni, vagyis iskolás kor előtt semmiképp. Ilyenkor inkább mi gyűjtsünk a gyereknek egy bankszámlára vagy valamilyen előtakarékossági konstrukcióban, de az is jó megoldás lehet, ha egy malacperselybe beleteszünk közösen, a gyerekkel együtt rendszeresen valamennyit, és ha szeretne egy csokit a boltban például, megnézzük, mennyi van a perselyben, és ő maga is megveheti, amikor együtt elmegyünk vásárolni. Ez még persze nem zsebpénz, de megelőzheti a "hivatalosan" adott zsebpénz időszakát egy ilyen játékos jellegű, közös spórolás. Ha testvérek vannak, az még jobban fogja ösztökélni a kicsiket a malacpersely telipakolására.

A magyar lakosság kétharmada úgy látja, hogy a gyermek pénzügyi nevelése főként a szülők felelőssége, és tisztában vannak a korai pénzügyi nevelés jelentőségével is. Az NRC piackutató cég reprezentatív felméréséből az derült ki, hogy a 10-14 éves gyereket nevelő szülők 86 százaléka jellemzően heti rendszerességgel ad zsebpénzt. A zsebpénzt egyértelműen a napi apróbb kiadások fedezésére szánják a szülők. 52 százalékuk az iskolai büfében való vásárlásra, 48 százalékuk szórakozásra, mozira, míg 43 százalékuk a hobbihoz és sportoláshoz szükséges kisebb dolgok megvásárlására adnak egy bizonyos összeget.

Ötből négy szülő 11-12 éves kortól heti rendszerességgel ad zsebpénzt a gyerekének, és 77 százalékuk úgy gondolja, hogy ezzel könnyebben megtanulható a pénz kezelése.

A zsebpénznél fontos, hogy rendszeres legyen, összegben és időtávban is. A kicsiknél még a heti rendszeresség az ajánlott, mert ezt az időtávot jobban átlátja, kezelhetőbb számára. Felső tagozat elején már áttérhetünk a havi zsebpénzre

- mondta korábban a Pénzcentrumnak Himmer Csilla, pénzpedagógus, pénzügyi coach. A zsebpénz az egyik legjobb eszköz a gyermekek pénzügyi neveléséhez kisebb és nagyobb korban egyaránt. Akár havi, akár heti rendszerességgel adjuk, fontos meghatározni, mire mennyit adunk, és ahelyett, hogy kicentiznénk - tehát pontosan annyit adnánk, amennyire szükség van, érdemes akár pár száz forinttal többet adni, ezzel takarékosságra buzdítva a fiatalt.

Zsebpénz vagy költőpénz?

Sok szülő nem ad rendszeresen zsebpénzt a gyermeknek: mindent ő vásárol meg, amire a gyermeknek szüksége van, vagy csak bizonyos alkalmakkor ad. Ez viszont azt jelenti, hogyha a gyermeknek szüksége van bármire, a szülőhöz kell folyamodnia pénzért, és nem hoz saját döntéseket sem, hanem mindig ott van a szülői kontroll. Ez kisgyermekek esetén nem is jelent feltétlenül problémát, de a nagyobbakat már lehet a zsebpénzzel arra ösztönözni, hogy döntsenek felelősen.

A zsebpénz fontos a gyerekek számára, a saját kis megtakarításukból, havi "fizetésükből" gazdálkodva időben megtanulják azt, hogy milyen a jól működő pénzgazdálkodás. Amikor a szülő zsebpénzt ad a gyermekének, gyakorlatilag fizetést ad neki, ami bizonyos fokú gazdasági önállóságot jelent a gyerek számára, aki élvezi ezt az önállóságot. De ha a szülő túlkontrollálja, hogy mire költi, folyton beleszól, és mindenféle szankciókra használja a zsebpénz adását vagy épp a megvonását, azzal pont a lényegét annullálja a dolognak

- mondta el Porkoláb Éva iskolapszichológus a HelloVidék megkeresésére.

Az iskolai kirándulásra vagy egy hétvégi programra egyszeri alkalommal odaadott összeg nem összetévesztendő a zsebpénzzel, ez ugyanis "csak" költőpénz. Ilyenkor ne érveljünk azzal a gyereknek, hogy miért nem spórolta össze a zsebpénzéből a költőpénzét, mert egy kisiskolás még nem tartja észben, hogy három-négy hónap múlva kirándulni megy, és arra előre gyűjtsön. Viszont egy felsőstől már elvárható ez, ha előtte tisztázzuk vele a zsebpénz szabályait, és az összeg is akkora, amiből erre is futja neki. Érdemes a zsebpénz adásakor előre eldöntenie a szülőnek is, hogy az a gyerek egyes kis költéseit is fedezni hivatott, vagy inkább nagyobb dolgokra, "hobbikiadásokra" szánja. Ha ez utóbbi, akkor elegendő egy kisebb, havi három-négyezer forintos összeget adnia, a többit pedig aktuálisan költőpénzként rábízni a gyerekre. Ha viszont a zsebpénzt szinte az összes kiadására szánjuk, havi tízezer forint alatt nem ússzuk meg. De ez utóbbit csak akkor ajánljuk, ha a gyerek időközben nagyon megtanulta a zsebpénz kezelését, mondhatni kis pénzügyi zseni, aki nem csábul el esetlegesen sem a boltban, sem az interneten valami hívogató és trendi dologra.

Ajándékba kapott pénz

Idővel a játékok helyett vagy azok mellé egyre többször kap a gyerek a nagyszülőktől, rokonoktól pénzt, amivel kisgyerekként még nem biztos, hogy tud mit kezdeni. Ilyenkor beszélgessünk el vele arról, van-e elképzelése, mit vásárolna belőle, vagy inkább spórolni szeretne-e mondjuk egy biciklire. Kisebb korban szeretik a gyerekek a fémpénzeket perselybe gyűjteni, úgy kézzelfogható a számukra is a vagyonuk növekedése. Ha pedig együtt elmegyünk fagyizni, akár fizethet is belőle a kicsi, biztosan élvezni fogja, hogy ő a család aktuális "pénzügyese". Nagyobbak esetében érdemes megfontolni egy bankszámla nyitását, ahol már láthatja, szükség esetén akár internetes vásárlásra is felhasználhatja azt a gyerek.

A Takarékbank pénzügyi szakértője a HelloVidék kérdésére elmondta, hány éves kortól ajánlják és milyen formában, hogy a szülő bankszámlát nyisson gyermekének.

Azt javasoljuk a szülőknek, hogy minél előbb nyissanak bankszámlát gyermekeiknek, hiszen a pénzkezelés is az alapismeretünk, alaptudásunk része kell, hogy legyen. A Takarékbankban így korhatár nélkül nyitható bankszámla a kiskorú gyermek részére, akár díjmentes számlavezetés mellett. Ez felfogható úgynevezett zsebpénz számlának is, amellyel a gyermek már gyermekkorában egyfajta önállóságot kap a pénzügyekben. Abban az esetben, ha a szülő/gondviselő Takarék Lakossági Bankszámla+ szal, Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámlával vagy Takarék Aktivitás Lakossági Bankszámlával rendelkezik, és a gyermeke számára is nyit Takarék Lakossági Bankszámla+-t Csemete kedvezménnyel, akkor Családi kedvezménnyel díjmentes számlavezetésre lesz jogosult a gyermek.

A Takarékbankban saját számla nyitható a gyermekek és fiatalok számára, amelyekhez speciális bankkártyákat biztosítanak. A kiskorú gyermek 14. életévének betöltéséig bankszámlát csak a törvényes képviselője (szülője, gondviselője) hozzájárulásával nyithat, és a bankszámla felett fiókban, kizárólag törvényes képviselője rendelkezhet. 14 és 18 év közötti fiatalkorú már önállóan rendelkezhet a bankfiókban is a bankszámlája felett, de a szerződéskötéshez szintén kérik a törvényes képviselőjének (szülője, gondviselője) aláírását, kezességvállalását.

A Takarékbankban 10 éves kortól igényelhető bankkártya gyermekek számára, a bankszámlákhoz, bankkártyákhoz SMS szolgáltatás igényelhető. SMS KártyaFigyelő szolgáltatás esetében a főkártya birtokosa (aki általában a számla tulajdonosa) jogosult a társkártya birtokosa által generált forgalomról is SMS értesítést kérni, azaz igény esetén ugyanarról a tranzakcióról kaphat SMS-t a gyermek és a szülő is. TranzakcióFigyelő SMS szolgáltatást az ügyfelek bankszámlánként 3 telefonszámra is kérhetnek. A bankkártyákhoz alapbeállításként tartoznak vásárlási és ATM készpénzfelvételi limitek is, amelyeket a számlatulajdonos, kártyabirtokos saját igénye szerint, akár Netbankon, Mobilbankon keresztül is módosíthat.

Címlapkép: Getty Images