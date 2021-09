Összefogtak a magyarok és a szlovákok: megújult a vidéki város botanikus kertje

A zólyomi Erdészeti Kutatóközpont (Národné Lesnícke Centrum) partnerségével megvalósított fejlesztések elvárt eredményei között szerepelt a helyi gazdaság fenntartható fejlődésének támogatása, a társadalmi, gazdasági és területi kohézió fokozása a közös kulturális, természet-megőrzési és természetvédelmi tevékenységek által, valamint a látogatók számának növelésével.

A projekt keretén belül sor került a Botanikus Kert üvegházának, valamint a kiszolgáló helyiségek és az öltöző részleges felújítására. A kert látogatói 3,5 km hosszan megújult sétautakon fedezhetik fel a kert értékeit. Jelentősen bővült a kert gyűjteménye is: az amerikai, az ázsiai, az üvegházi és a mediterrán növénygyűjtemény is számos új egyeddel gazdagodott.

A Botanikus Kertben egy 16 állomásból álló, most kialakított tanösvényen is végigsétálhatnak az érdeklődők. Ugyancsak a pályázat keretében különböző eszközöket, munkagépeket szereztek be, és a munka részeként geoinformatikai felvételezés, leltározás, új adatbázis létrehozása, és ortofotók készítése is megtörtént. A kertben dolgozó kollégák és az egyetem hallgatói tanulmányút keretében látogatást tehettek a szlovákiai Kisiblye Arborétumban.

A Soproni Egyetem a „Természetesen Veled” jelmondatának megfelelően azt tartotta szem előtt a növénygyűjtemény megújításakor, hogy a hallgatók és a látogatók a természeti értékek élményszerű megismerésével töltsenek el minél több időt a Botanikus Kertben.

Címlapkép: Getty Images