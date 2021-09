Csökken a roham a bankokban: mitől ijedtek meg ennyire az emberek?

A járvány lecsengése és a korlátozó intézkedések nagy részének feloldása után a lakosság lakásfelújítási- és korszerűsítési kedve durván felpörgött. Hónapokon keresztül folyamatosan nőtt a lakáshitelek teljes folyósított összege, és bár az újabb rekord júliusban elmaradt, az előző évekhez képest még mindig nagyon pörögnek a hitelek, írja a Pénzcentrum.

A Magyar Nemzeti Bank által csütörtökön publikált adatok szerint júliusban összesen 132,46 milliárd forintnyi lakáshitelt folyósítottak a bankok a lakossági ügyfeleknek, ami az előző rekordhónap számaihoz képest már egy enyhe, 3,1 százalékos csökkenést jelent. A tavaly júliusban, még bőven a válság alatt kifizetett összeghez képest viszont a mostani 70%-os emelkedést jelent, tehát az idén folyósított mennyiség még mindig kiemelkedően magasnak számít.

Ahhoz, hogy értsük, a mostani számok még mindig igen pozitívak, nem árt tudni, hogy júniusban a magyarok rekordösszegű lakáskölcsönt vettek fel. A folyósított lakáshitelek összege a második negyedév hónapjaiban sorra olyan számokat produkált, amire az elmúlt 5 év egyetlen korábbi hónapjában sem volt példa, a mostani összeg pedig a júniusin kívül az összes korábbi hónapét meghaladta. Ha 2020 legkiemelkedőbb hónapját, a szeptembert nézzük, azt pedig 40 százalékkal haladta meg a mostani szám, ugyanis akkor is csupán 92,46 milliárd forintnyi hitelt vettek fel a bankok lakossági ügyfelei. A tavalyi évhez képest azért egy másik hitelforma iránti kereslet is tartja magát. A személyi hitelek lakosságnak kifizetett teljes, 45,20 milliárd forintos összege 58 százalékkal haladta meg a 2020-as 28,5 milliárdot A babaváró hitelek folyósított összegére sem lehet panasz. Azok júniusi, 52,65 milliárdos összege 6,7 százalékos növekedést jelent a tavalyi számokhoz képest.

A babaváróra folyósított összegek ellenben a tavalyi szintet sem érték el. A júliusban kifizetett 48,74 milliárd forint 12 százalékos visszaesés volt a 2020 azonos hónapjában folyósított 55,92 milliárd forintnyi teljes lakossági hitelösszeghez képest.

A lakáskölcsönök esetében egyébként a mostani enyhe visszaesést magyarázhatja a nyári szabadságolási hullám ingatlanpiaci forgalmat lassító hatása. A Duna House becslése szerint egyébként augusztusra ennek hatása is visszafogottabbá vált. A múlt havi 11 304 darab tranzakció ugyan elmarad az előző évek augusztusaihoz képest, de az előző hónaphoz viszonyítva növekedést mutat.

Hogy várható hosszabb távú visszaesés az szintén sok dolgon múlik majd. Mindenesetre kihathat rá, hogy szeptemberben ismét 0,3 százalékponttal nőtt a jegybanki alapkamat, így a BUBOR értéke is, ami közvetlenül befolyásolja a változó kamatozású lakáshitelek árát. Hamarosan azt is látni fogjuk ez a potenciális igénylők mekkora részét tartja távol a lakáshitelektől.

Viszont a lakáshitelek továbbra is rég nem látott szinten pörögnek, ha a rekord ebben a hónapban el is maradt. Ennek egyik döntő oka valószínűleg az új otthontámogatások, az otthonfelújítási támogatás és az otthonfelújítási hitel bevezetése lehetett.

Ez nem csak a lakáshiteleket övező hitelfelvételi kedv magas szinten maradását is magyarázza. A személyi hitelek és a babaváró hitel is jól kombinálható ugyanis a lakáshitelekkel, akár önerőként. A felújítási támogatás felvételéhez ezért nem mindenki választ lakáskölcsönt, a felújítási munkákat ugyanis a jogosultak személyi hitelből, vagy babaváró kölcsönből is ugyanúgy tudják előfinanszírozni.

Az otthonfelújítási támogatások erős hatását erősíti meg az is, hogy a lakáshitelek esetében a használt lakásokra való megnövekedett érdeklődés mellett a felújítási kedv élénkülése is hozzájárult, hogy a hitelek júliusban is a korábbi éveket jócskán meghaladó népszerűségnek örvendjenek.

Rengeteget költünk felújításra

A járványhelyzet miatt elhalasztott lakáskereslet, illetve lakáshitel-kereslet egyszerre jelentkezik a bankoknál, következésképp azon lakáshitel-felvételek, amelyek a tavalyi év első- vagy második felében kellett volna, hogy megtörténjenek, részben az idei évben jelentkeznek, ami a nyár közepén is egyértelműen látszott.

A használt lakás vásárlása céljából felvett hitelek összege már tavaly is növekedett 2019 azonos időszakához képest. Idén viszont valósággal berobbant a hitelforma. Míg tavaly 52,46, idén már 91,94 milliárd forintnyi hitelt utaltak a bankok ilyen célra, ami egy év alatt 75 százalékos növekedést jelent. Az új támogatások miatt pedig nem csak a lakásvásárlásra, de az építésre, bővítésre, illetve a felújításra felvett hitelek iránt is drasztikusan megnőtt az érdeklődés.

