Hét vidéki városban válik elérhetővé a Wolt: mutatjuk, hol

A Wolt 2018-ban Budapesten kezdte meg tevékenységét, majd folyamatosan jelent meg további városokban. Eddig 16 városban rendelhettük házhoz a Wolton keresztül kedvenc pizzánkat, ebédünket, vacsoránkat.

A következő hetekben hét új várossal bővül a szolgáltatási terület:

elsőként szeptember 14-től a Sopronban és Dunakeszin élők próbálhatják ki a Wolton keresztül történő házhozszállítást.

Októberben Békéscsabával és Tatabányával, novemberben pedig Egerrel, Vecséssel és Kaposvárral bővül a kiszállítási terület.

A cég az új helyszíneken kuponakciókkal készül új felhasználói számára.

A hét városban induláskor összesen 150 partner ajánlata lesz elérhető. A hosszú távú cél az, hogy ezeken a helyszíneken is színesedjen a szolgáltatási paletta, és ne csak ételt rendelhessenek házhoz a felhasználók. Budapesten az éttermek mellett már számos üzletből is vásárolhatunk. Országszerte továbbra is elérhető a járványhelyzet alatt népszerűvé vált érintésmentes kiszállítás, amikor is a megrendelőnek egyáltalán nem kell kapcsolatba lépnie a futárral.

Rendszeresen megtapasztaljuk, hogy a felhasználóink igénylik, hogy egyre több helyen legyünk elérhetők – különösen igaz ez a budapesti agglomerációs körzetre, valamint a vidéki nagyvárosokra, megyeszékhelyekre. A mostani bővülésünk többféle pozitív üzenetet is hordoz: segítünk a helyi vállalkozásoknak még szélesebb közönséget elérni online platformon keresztül; új szolgáltatási színfoltot jelenthetünk a helyiek számára; és egyúttal munkahelyeket is teremtünk hét vidéki városban. Célunk, hogy országszerte minél többen megtapasztalják, hogy a Wolt valóban átlagosan 30 percen belül szállítja ki a megrendelt ételeket, hogy az ügyfélszolgálatunk egy percen belül reagál a megkeresésekre, hogy az applikációnk kiemelkedő értékelése nem a véletlennek köszönhető

– mondja a terjeszkedés kapcsán Tajta Ákos, a Wolt ügyvezető igazgatója.

