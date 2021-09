Több százezres fizetéssel csábítják ide a magyarokat: nem kell végzettség, szállást is biztosítanak

Ahogy a portál íraj, idén is lesz síszezon. A népszerű síszállások foglaltsága már most teltházas, mivel sokan a tavalyi foglalásaikat idénre szervezték át. Árak tekintetében a szokásos évi inflációkövető áremelkedésen kívül nem történt jelentős áremelkedés, azonban csökkenésre nem számíthatnak a turisták.

Az új szabályozás alapján a szállodák, hütték is nyitva lesznek, hiszen ahol vendég van, ott vendéglátás is, és ahol vendéglátás van, ott jó eséllyel magyarok is felbukkannak. Hogy a bejelentéseket követően beindult a szezon, már csak abból is tudhatjuk, hogy az elmúlt napokban megszaporodtak a magyar vendéglátósokat Ausztriába toborzó hirdetések a jellemzően erre specializálódott Facebook csoportokban, valamint a toborzóirodákon keresztül is:

Megindult az érdeklődés a kinti munkáltatók részéről, de ennek felfutása még picit odébb van

- mondta el a Pénzcentrumnak Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezető igazgatója, majd hozzátette, az érdeklődés a munkavállalói oldalról is megvan. Derűlátásra adhat okot, hogy az előzetes elképzelések nemcsak papíron működhetnek, hanem esély is van rá, hogy végre is tudják hajtani a terveket – de sok a bizonytalanság és még sok munkavállaló inkább kivárja, hogy biztosabb legyen a helyzet, kivéve azok, akinek már megvan a fix helye a téli szezonra.

Aki akar, már kiment?

Hosszú éveken keresztül folyamatosan nőtt a külföldön élő magyarok száma, 2020-ban azonban csak 2,6 százalékos lett a növekedés, azaz szinte megállt. A magyarok körében a legnépszerűbb célország továbbra is Németország, itt 192 ezer magyar állampolgár él. A második helyen az Egyesült Királyság van, ahol 2020-ban már 114 ezer magyar élt, és Ausztriában is rekordot döntött a mutató, ott már minden 98. lakos magyar, akiknek egy része csak a téli szezonra ment ki, „hüttézni”, azaz a síelőke számára létesített vendéglátóhelyeken dolgozni.

Ők az utóbbi, covid előtti időkben a tavaszi-nyári szezonra jellemzően hazajöttek, és vagy pihentek, vagy lementek a Balatonra, felszolgálni, főzni, mosogatni, hogy aztán szeptembertől-októbertől kezdődjön elölről az egész.

Ausztriában nehéz olyan vendéglátóhelyet, hotelt, panziót találni, ahol legalább egy-két magyar ne dolgozna. A többi nemzet is számottevő részt tesz ki az Ausztriában munkát vállalok körében. Főleg szlovákok, szerbek, horvátok, csehek, de néha görögökbe is belefut az ember

– mondta el egy kint dolgozó magyar. A Pénzcentrumnak nyilatkozó András 5 éve dolgozik kint:

2016-ban bezártam az éttermet, amit béreltem, és közben már munkát kerestem Ausztriában, sikerült is találnom egy helyet Tirolban a téli szezonra. Aztán jött a következő és a következő szezon, jelenleg St. Gilgenben egy hüttében dolgozom.

Persze kint sem könnyű a magyarok élete, mint elmondta, idő kellett hozzá, amíg megszokta a helyzetet, és bebizonyította, tud dolgozni:

Az első időszak kemény volt, az osztrákok némi fenntartással fogadtak, de amint bebizonyítottam, hogy mennyit vagyok képes dolgozni, elnyertem az elismerésüket. Dolgozni mindenhol kell, a légkör a legtöbb munkahelyen jó volt, kisebb összezörrenések mindig vannak, de 5 hónap alatt ez előfordul. Összességében pozitív dolgokat tudok megemlíteni, de hallottam már rosszakat is más helyekről, például későn van fizetés, gyenge minőségű vagy kevés az étel, amit adnak, jóval több túlórát kell csinálni, mint amit máshol elvárnak, stb… Én szeretek emberekkel foglalkozni, így pincérkedni is, viccesre kell venni és akkor gyorsabban telik a munkanap. Ha sokan vannak nyilván bele kell húzni, de meló után jön a jól megérdemelt pihenés, lazítás.

Hütte vagy szálloda?

Jellemzően vendáglátóhelyre vagy szálláshelyre keresnek embereket, a két típusú munka azonban eltér egymástól már csak az időbeosztás tekintetében is

– magyarázza András, aki hüttében dolgozik:

A jelenlegi munkahelyem talán azért jobb, mint egy hotel, mert itt a munkaidő 9-17-ig tart, utána szabadidő, míg a legtöbb hotelban osztott munkarend van, tehát reggeliztetés 7-11-ig utána szabadidő és mondjuk 17-től 21-ig vagy 22-ig ismét meló, és így telik a hét. Ezért a jelenlegi munkahely jobban tetszik. Arról nem is beszélve, hogy barátnőmmel együtt vagyunk kint, így nyilván kicsit egyszerűbb az élet, nem kell egész szezon alatt Skypeolni vagy Messengeren beszélni.

