Újabb támogatást kapnak a nagycsaládosok vidéken: mutatjuk a program részleteit

HelloVidék: Milyen céllal alapították az Egyesületet?

Bak László: 1991-ben alapították a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületét azzal a céllal, hogy összefogják a nagycsaládokat Miskolcon és környékén. A családi szempontok érvényesítése, a gyermekvállalással összefüggő problémák megjelenítése és képviselete akkoriban még nem állt ilyen erős lábakon, jogi, érdekképviseleti munkát kellett végezni, valamint szervezni az adományokat, ahol az szükséges volt, hogy érdemben segíteni tudjunk.

HelloVidék: Milyen problémákkal fordulnak Önökhöz?

Bak László: Inkább ötletekkel és együttműködési lehetőségekkel keresnek meg minket. Együttműködünk több szervezettel. A problémák közt a megélhetési gondokra adott válaszok a legfontosabbak. Ebben leginkább anyaegyesületünk, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogat bennünket, ha a magunk erejéből nem tudunk segíteni, számos adomány- és tanszergyűjtő program révén, illetve több egymást támogató kezdeményezésünk is van, amelyek közül a legfrissebb „A szeretet ízei „-program, amely során befőtteket, szörpökkel, más finomságokkal segítik egymást családjaink. Elsődleges szempontunk, hogy védőhálót jelentsünk a családoknak, hogy amikor baj történik, akkor támogatni tudjuk őket. Legutóbbi akciónk a tanszergyűjtés volt, Miskolcon közel 100 gyermeknek tudtunk segíteni. Az önkénteseink 12 napig gyűjtötték a tanszereket. Ami nagyon fontos, az az önkéntes munka. Vannak problémák, amit úgy tudunk áthidalni, hogy mindenki a saját önkéntes munkájának hozzáadott értékével növeli az Egyesület eszmei értékét. Mi itt Miskolcon szintén nagyon sok ilyen programban veszünk részt. A pandémia idején szerettük volna megmutatni, hogy lehet ránk, nagycsaládosokra számítani, így mi is vállaltuk, hogy más családoknak is segítünk. Emellett pedig olyan elérhető programokat biztosítunk tagjainknak, amiért nem kell „mélyre nyúlni a pénztárcába", hanem olcsó megoldásokkal el tudunk menni kirándulni, vagy színházba . A 30 éves évfordulóra szervezett fesztiválra olyan egész napos ingyenes programokat szervezünk a Miskolc és térségében élő nagycsaládoknak, amik egyébként nagyon drága lenne pl. koncertbelépő, bábszínház, ugrálóvár.

HelloVidék: Miben tudnak segíteni a családoknak?

Bak László: Vannak tagjaink, akik független pénzügyi, építésügyi szakértők. Az ő elérhetőségeiket közzétettük a weboldalon és elérhetőek lesznek a szombati Nagy Családos Fesztiválunkon, de mi is segítünk, amiben tudunk. Annyira gyorsan változnak a jogszabályok, hogy speciális kérdések esetén szakemberekre van szükség ahhoz, hogy egzakt válaszokat kapjanak. Mindig megkeressük azt a szakembert, aki pontos választ tudni adni a kérdésekre. Saját egyesületen belül ruhabörzéket szoktunk tartani. Van, amikor a tésztakészítők klubját hozzuk létre, ahol van lehetőség saját házi készítésű tésztát gyúrni. Nem eladásra készülnek a termékek, hanem a rászoruló családoknak adjuk. Az egyesületben az önkéntes munka a legfontosabb.

HelloVidék: Mennyire támogatják a helyi vállalkozók az egyesületet?

Bak László: Változó. Egyre jobbnak látom a helyzetet, hiszen a vállalkozók is észrevették, hogy országosan hetven-nyolcvanezer tagja van az egyesületnek, míg a környéken is egyre növekszünk, száznál is több család tartozik hozzánk. Legtöbbször a helyi, nagyobb cégek utasítanak el minket, bízom benne, hogy ez változni fog a jövőben.

HelloVidék: Mennyien veszik igénybe az otthonfelújítási programot?

Bak László: Az egyesület 107 családjából legalább 10 család vesz részt a kormány Otthonfelújítási Programjában.

HelloVidék: A helyi vállalkozók biztosítanak-e kedvezményeket a nagycsaládosoknak?

Bak László: Van egy közös kártyája a Nagycsaládosok Országos Egyesületének, amit minden tagunk megkap, ahol kétezernél is több elfogadóhely található. A megyében harminchárom elfogadóhely van, amelyek között étterem, matracbolt, energetikai kivitelező, múzeum éppúgy van, mint virágbolt vagy épp szépségszalon. Miskolcon már több elfogadóhely van, a célunk, hogy minél több legyen, a noe.hu oldalon pedig már online is lehet csatlakozni a kedvezményt adók köréhez.

