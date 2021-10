Itt a bejelentés: mutatjuk, mennyi lesz a nyugdíjprémium összege

Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, szokásos pénteki rádióinterjút adott a Kossuth rádióban Orbán Viktor. Előzetesen annyit lehetett tudni, hogy a kormányfő az Idősek Világnapja alkalmából tesz a nyugdíjasokat érintő bejelentéseket.

Magyarországon sok nyugdíjas van, élnek a szüleink, nagyszüleink, ami öröm. Magyarországon a beszedett adókból fizetik ki a nyugdíjakat, ez nem minden országban van így. De nem alakulhat ki az a képzet, hogy az adófizetők tartják el a nyugdíjasokat

- hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor elmondta, a gazdaság csak "a legmerészebbek álmát teljesítette", 5,5 százalék fölé tornászták a növekedést - később elmondta, 7,5 százalékkal számoltak. Így nyugdíjprémiumot is fizetnek:

Novemberben 80 ezer forint érkezik az időseknek. Lett volna 435 ezer ember, aki ennél kevesebbet kapott volna, de nekik is ennyit utalnak majd, mert jól áll a gazdaság.

Az infláció magasabb a várakozásoknál, így az év második felében is korrigálják a nyugdíjakat, így lesznek olyanok, akik a 80 ezerrel együtt akár 100 ezer forintot is kaphatnak. Arról is beszélt, bár "ne vegyék még készpénznek", de lát rá esélyt, hogy jövő februárban teljes mértékben kifizessék a 13. havi nyugdíjat - két heti plusz nyugdíjat biztosan vissza tudnak utalni.

A szülők szja-visszatérítése kapcsán elmondta, ennek feltétele is meglesz, hiszen ezt is az 5,5 százalékos növekedéshez kötötték. Az összeget legkésőbb február 15-én elutalják az érintetteknek, akik hozzávetőleg 1,9 millióan vannak.

Az emelkedő járványszámok kapcsán elmondta: aki már egyszer beoltatta magát, megtapasztalta, milyen jó védettnek lenni, ezért lehet felvenni a harmadik oltást. Nyáron készültek a negyedik hullámra, felkeresték az időseket, beoltották a diákokat. A vírus nem megy el, akik nem oltották be magukat, az nem reménykedhet abban, hogy a sok beoltott miatt a járvány elcsendesül, mert létrejön a nyájimmunitás, ám ez nem így van.

Aki felveszi az oltást, az megkíméli magát a betegségtől, nem az oltás a kockázat, hanem az oltatlanság

- mondta Orbán.

Címlapkép: Getty Images