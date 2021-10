30 milliárdot kapnak ezek a települések: folytatódik a Magyar Falu program

Az elmúlt években több tízmilliárd forintot csoportosított át a kormányzat hasonló, főleg infrastrukturális fejlesztéseket célzó beruházásokra. Egyes településeken energetikai korszerűsítések is történhettek bizonyos középületeknél. A kormányfő gyermekkorának térségében, a Váli völgyben és környékén is jelentős útfelújítások zajlottak és zajlanak most is, írja az mfor.hu.

Egy másik rendelet szerint további 3,5 milliárd forint jut arra is, hogy az érintett települések egyes mellékút felújításokat is elvégezhetnek, illetve elkezdhetik a felújítások előkészítését.

