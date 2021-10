Aranyáron adják a szezon slágerét a piacokon: ötezret is elérheti a kilóár

Az Eurostat adatai szerint az EU nettó importőr dióból. A dióbél importja 7 százalékkal 86,5 ezer tonnára nőtt, míg a kivitele 6 százalékkal 5,2 ezer tonnára mérséklődött 2020 első tizenegy hónapjában az előző év azonos periódusához képest. A héjas dió importja 2 százalékkal 46,2 ezer tonnára, a kivitele pedig 32 százalékkal 4,3 ezer tonnára csökkent.

Az ország diótermő területének több mint harmada Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, ahol 2020-ban 3792 hektáron termesztettek diót. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megye, 871 és 646 hektárral. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a diótermés az 1990-es évek közepén 3 ezer tonna körül mozgott, majd az elmúlt évek telepítéseinek köszönhetően 2019-ben 6,8 ezer tonnát ért el.

Szakértők a tavaszi fagyok, a dióburok-fúrólégy károsítása miatt 2020-ban az átlagos évek termésének felét valószínűsítették, emellett a betakarítást az extrém csapadékos időjárás nehezítette.

A teol.hu beszámolója szerint általában nem szokták a diófákat permetezni a gazdák, hiszen méretüknél fogva is nehéz megközelíteni ezeket, de akinek ültetvénye van és lekötött szerződése a termésre, az nem engedheti meg magának, hogy ne védekezzen a kártevők ellen. Ráadásul fontos, hogy a lehullott termést folyamatosan fel kell szedni és meg kell semmisíteni. Ha valaki nem tudja folyamatosan felszedni a termést, akkor fóliát lehet a fa alá teríteni, és hetente eltávolítani a lehullott diót a további fertőzések megelőzése elkerülése végett. Apró lépés, de nagyon fontos a dió miatt, hiszen tavaly például a termés 70–80 százalékát vitte el a kártevő a megyében.

Pusztító kártevők:

Több kártevő is támadja idehaza a diótermést, az egyik az almamoly. Ennek a kártevőnek a fiatal lárvái berágnak a dió belsejébe és felélik a magbelet, mellyel jelentős gazdasági kárt okoznak. Károsítása általában júliusban és augusztusban következik be.



A másik a nyugati dióburok-fúrólégy, ami 2012-óta van jelen hazánkban. Az Észak-Amerikából behurcolt kártevő lárvái a dió zöld burkát fogyasztják. A burok feketedik, a termésre tapad, penészedik, így az eladhatatlanná válik. Emellett korai terméshullást is előidézhet.