Leràntttàk a leplet a tokaji borászok: ilyen lesz az idei évjárat

HelloVidék: Mióta foglalkoznak borkészítéssel? Honnan indult a vállalkozásuk és hol tart jelenleg?

Homoky Dorottya: Az 1800-as évek második felétől foglalkozunk szőlőműveléssel és borkészítéssel. A dédnagyapám kezdte el, az ő címkéiből a mai napig őrzünk néhány darabot. Utána a nagymamám vette át a szőlőket, és a rendszerváltáskor a szüleim kezdték el közösen felépíteni a vállalkozást, vagyis területeket vásároltak, pincét, házat, technológiát fejlesztettek. Én 2012-ben kezdtem el a saját boraimat készíteni a családi birtokon belül. Azóta folytatom a családi hagyományt, illetve fokozatosan veszem is át a pincészetet, ahol jelenleg a szüleimmel együtt dolgozva visszük a 15 hektáros szőlőterületet.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: 10 éve foglalkozunk borkészítéssel Tokaj-Hegyalján, eleinte a hegyen lévő kis présházban történt a szőlőfeldolgozás, borkészítés, de két éve elkészült Rátkán a saját feldolgozónk, ahol a palackos borainkat is megfelelő körülmények között tudjuk tárolni, és egy kis palackozó sort is felépítettünk benne. Ugyanitt megnyitottuk tavaly a 4 szobás vendégházunkat, aminek az üzemeltetése szintén sok örömöt ad.

HelloVidék: Milyen termékeket készítenek, mik a specialitások?

Homoky Dorottya: Készülnek száraz és édes borok is, valamint a hagyományos tokaji borkülönlegességek, mint az aszú vagy a szamorodni. Három fajtával dolgozzunk: furmint, hárslevelű, sárgamuskotály. A szőlőink tállyai dűlőkben helyezkednek el. Én, a saját boraimnál ezeknek a dűlőknek az egyedi világát szeretném megmutatni, így minden területet külön szüretelek, és külön is töltök palackba. 2019 óta térünk át organikus szőlőművelésre. A borkészítésnél én mindig spontán erjesztek, és évről-évre egyre kevésbé befolyásolom a bort, hagyom, hogy a természet végezze a dolgát. 2019 óta teljesen natúrbort készítek, vagyis semmit nem veszek el, semmit nem adok hozzá.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: A saját ültetvényünkben termett szőlőből készítünk csak bort, jelenleg pedig egyedül furmint szőlőnk van, egy kevés hárslevelűvel. Általában tudunk mutatni száraz, félszáraz, félédes és édes furmintokat is a vevőinknek, de minden évjárat más karaktert mutat, és nem minden évben készülhet édes bor, például, ha egy komoly őszi eső eláztatja a szőlőt szüret előtt. 2018 óta gyöngyözőborokat is készítünk, és amikor az évjárat engedi, késői szüretelésű (Late Harvest) tételeink is vannak.

HelloVidék: Hogyan hatott tevékenységükre a koronavírus-járvány? Hogyan vészelték át az elmúlt másfél évet?

Homoky Dorottya: Az első lezárás idején lehetett érezni, hogy lelassult az eladás, mivel minden hely bezárt, és akkor még nem kezdtek el új lehetőségeket, eladási csatornákat keresni a vendéglátóhelyek. Ahogy látszott, hogy ez hosszabb idő lesz, és évek fognak így eltelni, úgy kezdett visszatérni minden a normálisba. Mindenki elkezdett más eladási irányok felé nyitni, pl. borbolttá alakultak, webshopot hoztak létre. Fokozatosan tért vissza minden, és idővel növekedni is tudott a forgalom, illetve a külföldi piac is erősödött ebben az időszakban. Összességében nem volt ránk negatív hatással a járvány.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: A járvány késleltette a vendégház megnyitását, és a borok eladását is megnehezítette, hiszen a kereskedők nem vásároltak tőlünk ebben az időszakban. A webshop-unk ekkor már üzemelt, itt próbáltunk online kampányokkal minél több eladást generálni, de mivel a születésnapok, lakodalmak, baráti összejövetelek is minimálisra csökkentek, a lakossági igény is kisebb volt. A szokásos marketing tevékenységeinket folytattuk, amelyik rendezvényt megtartották, ott mi is megjelentünk (a debreceni Farmer-Expo például egy állandó helyszínünk, ahol visszatérő vásárlóink is vannak), illetve a karácsony előtti magas keresletet sikerült még kihasználnunk.

HelloVidék: Mennyire okozott fennakadást a szállítmányozásban a járványhelyzet? Kellett speciális intézkedéseket bevezetniük?

Homoky Dorottya: Alapvetően nem okozott fennakadást, és azon kívül, hogy figyeltünk a távolságra és a fertőtlenítésre, ahogy mindenki, egyéb speciális intézkedésre nem volt szükség.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: Jelentős fennakadást nem okozott a szállításban, egy külföldi kereskedőnek kellett csak lemondani a látogatását nálunk az éppen hatályba lévő utazási korlátozások miatt, ez a látogatás/vásárlás azóta sem történt meg végül, ez a lehetőség elúszott.

HelloVidék: Mennyire változott a vevőkör, a forgalom a pandémia alatt? Mennyire volt kereslet a borokra a járvány alatt?

Homoky Dorottya: Idővel növekedett a forgalom és a vevőkör is. Engem sok új külföldi kereskedő talált meg, akikkel azóta is együtt dolgozom. Magyarországi partnereink az első félév után visszaálltak az átlagos forgalomra. A végső fogyasztók részéről sem változott meg a kereslet a boraink felé.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: A kereskedők, akikkel kapcsolatban voltunk, teljesen leálltak a megrendelésekkel (egyikük kifejezetten rendezvényekre forgalmazott) és inkább a lakossági vonalra tudtunk koncentrálni. A nagyobb cégek is inkább jótékony célokra költötték a korábban rendezvényre vagy céges ajándékokra szánt keretet, amennyire mi láttuk a karácsonyi kampány során.

HelloVidék: Számolniuk kellett bevételkieséssel? Mit tapasztaltak?

Homoky Dorottya: Az elején igen, de ez belefért a vállalkozás életébe, és utána gyorsan visszaállt minden a normálisba.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: Igen.

HelloVidék: Szükségük volt esetleg a tavaly bejelentett állami támogatásokra? Mi jelentett vagy jelentene segítséget a vállalkozásuk/ágazat számára?

Homoky Dorottya: A kisüzemi és a HORECA támogatást vettük igénybe. Minden évben kapunk területalapú támogatást is. Hosszú távon az országos bormarketingen való erősítés jelentene segítséget, illetve a borvidéki infrastruktúra fejlesztése. Szerencsére a borvidék elérése autóval és a vonattal is egyszerű és kényelmes, de a borvidéken belüli közlekedés nehezen megoldható autó nélkül. Ha pedig valaki kóstolni akar, akkor a vezetés nem jöhet szóba. Erre kellene megoldásokat fejleszteni, tehát például a kerékpárút megépítése, befejezése nagyon nagyon fontos lenne.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: Mi nem tudtunk igénybe venni állami támogatást, nem feleltünk meg a kritériumoknak.

HelloVidék: Milyen volt a tavalyi szüreti munka? Mennyire nehezítette meg a munkát a járványhelyzet? Idénymunkásokkal számoltak vagy maguk végzik a szüretet?

Homoky Dorottya: Egész évben ugyanazzal a csapattal dolgozunk együtt, úgyhogy csak egymással találkoztunk. Logisztikában a szüretet és a szőlőmunkát kicsit megnehezítette, mivel egy kocsiba kevesebben ültünk be, vagy zárt térben folyamatosan maszkot hordtunk, sokat fertőtlenítettünk. Összességében nagy nehézséget nem okozott, ugyanúgy figyeltünk a szabályokra, ahogy minden más munkahelyen vagy üzletben.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: A szüreti munkát lényegében nem befolyásolta a járványhelyzet, szabadtéri munkáról lévén szó, az alap óvintézkedéseket betartva gond nélkül tudtunk dolgozni.

HelloVidék: Az olykor aszályos, olykor viharos időjárás jelentett valamilyen kihívást? Igényel a szőlő extrém gondozást? Számolni kellett idén például különös kártevő veszéllyel?

Homoky Dorottya: Az időjárás mindig a legnagyobb kihívás a szőlőművelésnél. Ez az a tényező, amire nem mindig lehet felkészülni. Folyamatosan figyeljük az előrejelzést, és ennek megfelelően permetezünk, műveljük a szőlőt. Az idei szezon érdekes volt, mert tavasszal és nyár elején hideg volt, és ez lelassította a szőlő vegetációs folyamatait, minden 2 hetes késésben történt. Utána hirtelen bejött a jó idő és egész nyáron nagyon meleg, száraz idő volt, ami így a szőlő vegetációját is időbe hozta. Betegségekkel volt egy kis küzdelem még, nyár elején a fekete rothadás jelentett problémát, később pedig a lisztharmat jelent meg. Szerencsére figyeltünk nagyon, és összességében nem történt nagy kár a szőlőben.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: Igen, idén összeadódtak a nehezítő tényezők nálunk, rendkívül későn kezdődött tavasszal a rügyezés, azt gondoltuk, nem lesz ideje ősszel rendesen beérni a szőlőnek, de ez szerencsére most már szépen alakul. Júniusban, amikor a legtöbb csapadékra lett volna szükség, szinte nem volt semmi eső, júliusban pedig jött a feketerothadás nevű betegség, ami ellen nagyon nehéz védekezni, és nagyon súlyos kárt tud okozni. Sajnos, a mi ültetvényünket is megtámadta, de ekkor jól jött az aszályos időjárás, ha párásabb az idő, sokkal komolyabb kárt okozott volna.

HelloVidék: Milyen lesz az idei szüret, mire számítanak?

Homoky Dorottya: A szüret fele már lement, és én elégedett vagyok. Szép, egészséges szőlőt szedtünk le, ahonnan tudtunk szüretelni, és a mennyiség is rendben van. Egy-két területen volt jelentősebb betegség a nyáron, az a mennyiség sajnos hiányzik a pincéből, de ezzel együtt is ez egy átlagos, jobb évjáratnak mondható.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: A szőlő mennyisége idén kevesebb lesz a szokásosnál, reméljük, a minőséget ez még pozitív irányba is befolyásolja. Már készülünk a szüret utáni munkákra is a birtokon, hogy a jövő évi termésünk még jobb és kicsit több legyen, hiszen a bor minőségét elsősorban a szőlőben tudjuk megalapozni. Idén részt vettem több szőlészeti témájú képzésen is, például a Mádi Borakadémia által szervezett Simonit & Sirch metszőtanfolyamon, a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület által indított Bükki borosgazda képzésen, ami egy remek kezdeményezés, az egész évet bemutató, gyakorlati és elméleti képzés, októberben pedig növényvédő tanfolyamra megyek, hiszen szeretném minél jobban érteni, mi miért történik a szőlőben, hogyan csinálhatnám évről-évre jobban. Ezeket a képzéseken ráadásul olyan szakemberekkel ismerkedtem meg (a tanáraink és a résztvevők személyében is), akiktől azóta is kérdezhetek, tanulhatok.

HelloVidék: Milyen tervekkel várják az idei őszi szezont, az ünnepeket?

Homoky Dorottya: Remélem, hogy ilyen szép marad az idő, mivel ez tökéletes lenne az édes borokhoz, a késői szürethez és az aszúhoz. Ebben bízunk most. A szüreti és aztán az ünnepi időszak mindig a legmunkásabb egy borász életében, szedjük a szőlőt, készülnek az új borok, közben rendezvények, borkóstolók is vannak, és az ünnepek előtt bonyolítjuk le a legnagyobb forgalmat. Ebben az évben is erre számítunk.

HelloVidék: Készültek esetleg különlegességek, új borok?

Homoky Dorottya: Idén is készül pét-nat, pezsgő, és egyéb kísérletek is vannak, de ezekről egyelőre nem szeretnék még beszélni.

Vaszkóné Bodnár Gabriella: Ez a kérdés még nyitva áll, hiszen szüret előtt vagyunk, bármit is tervezünk, a leszedett szőlő fogja megmutatni, milyen lesz az idei évjárat.

Címlapkép: Getty Images