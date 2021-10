Itt a bejelentés: nagy változás jön a Miskolci Egyetemen

Prof. Dr. Horváth Zita köszöntőjében elmondta, hogy a felsőoktatásról szóló törvény alapján megújul a tanárképzés rendszere. A korábbi vegyes időtartamú képzési idő egységesen 5 évre változik, amit a gyakorlatorientáltság jellemez majd. Ez azt jelenti, hogy már a kurzus első évében is találkoznak a hallgatók diákokkal és a szülőkkel, gyakorlott oktatók segítségével. Az utolsó két szemeszterben pedig egy összefüggő tanéves gyakorlaton kell majd részt venniük.

A cél, hogy a tanári pályára készülő hallgatók a tanulmányaik során is folyamatosan találkozzanak az iskolásokkal, így viszonylag gyorsan kiderül számukra, hogy alkalmasak-e a pályára. 2022 szeptemberétől fogják bevezetni az új rendszert, amelynek része lesz a kétszakos, rövid ciklusú tanárképzés is. Így a jelenlegi egyszakos tanárok is tovább képezhetik magukat

- olvasható a közleményben.

Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, a Bölcsészettudományi Kar dékánja azt mondta el, hogy évek óta szoros az együttműködés a Tanárképző Intézettel, és folyamatos a KIP (Komplex Instrukciós Program) módszertan bevonása is az oktatásba. A cél, hogy olyan tanárokat képezzenek ebben a régióban, akik a helyi kihívásoknak megfelelve tudnak a pályájukon sikeresek lenni. A továbbképzésekkel, valamint a KIP módszer minél szélesebb körben történtő megismertetésével a pedagógusok módszertani kultúra váltását szeretnék elérni.

Dr. K. Nagy Emese, a Tanárképző Intézet főigazgatója három témakörre hívta fel a figyelmet. Az első a szakmai fejlesztő iskolák létrehozása, amelyek gyakorló iskolaként és kutatási intézményként is működnek majd. Ezekben az iskolákban zajlik majd a professzionális felkészítés együttműködve az egyetemmel.

A második célkitűzése a programnak a gyakorlati képzés megújítása, amelynek eredményeként a hallgatók sokféle diákkal találkozhatnak a gyakorló intézményekben. Hátrányos és halmozottan hátrányos diákokkal egyaránt, hiszen erre az élethelyzetre is fel kell készülniük.

Fontos cél az egyetemen a szakmódszertanos kollégákkal való szorosabb együttműködés, a tudomány és módszertan összekapcsolása. Az első lépéseket már elkezdték néhány hallgató bevonásával. Kitértek arra is, hogy a KIP módszert egyre széleseb körben ismerik már a régióban. A speciális instrukciós eljárás garantálja a tanárok számára a magatartás problémák és az alul motiváltság megszüntetését, ezért is tartják lényegesnek a módszer adaptálását az egyetemi oktatás rendszerébe.

