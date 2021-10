Folytatódik a hitelbumm: veszélybe kerülhet a magyar lakáspiac?

Pénzcentrum: Október 31-éig meghosszabbítja a kormány a törlesztési moratóriumot a jelenlegi formájában, azt követően pedig, egészen 2022. június 30-áig csak a rászoruló jogosultak vehetik majd igénybe külön nyilatkozattétellel. A jogosult ügyfelek hány százaléka van jelenleg a moratóriumban a Takarékbanknál, és várakozásaik szerint hány százalék él majd a lehetőséggel novembertől is?

A nyár végi adatok szerint a lakossági portfólió 68 százaléka jogosult a moratórium igénybevételére, 28 százaléka él is vele, 40 százaléka kilépett. A vállalkozásoknál a portfólió 45 százaléka a moratóriumra jogosult állomány, 31 százaléka él is vele, 14 százaléka a moratórium ellenére törleszt. Október első hét napban majdnem 900 nyilatkozatot kaptunk a moratórium folytatásáról, túlnyomórészt lakossági ügyfelektől. A Takarékbank az első moratórium tavaly márciusi kezdete óta azt javasolja ügyfeleinek, hogy aki a válság miatt nehéz anyagi helyzetbe került, éljen a moratórium lehetőségével. Akinek viszont pénzügyi helyzete megengedi, az fizesse tovább a törlesztőrészleteket az eredeti kölcsönszerződés feltételei szerint, mert ezzel elkerülhető a moratóriumot követő időszakban a futamidő meghosszabbítása. Bízunk abban, hogy a járványhelyzet nem romlik drámaian, és emiatt a gazdaság a mostanihoz hasonlóan tud működni, így meglesz a feltétele annak, hogy minél többen ki tudjanak lépni a moratóriumból.

PC: Elemzői jóslatok szerint a kamatemelési ciklusnak még nincs vége, a várakozások szerint 2022-ben 2,1%-ig kúszhat fel az irányadó ráta. Mit gondol, hogyan hathat ez a lakossági hitelpiacra, véget érhet a bumm?

Nem számítunk a hitelkereslet csökkenésére. Ebben szerepet játszanak a támogatott hitelkonstrukciók, amelyek kedvező feltételekkel kínálnak kölcsönt. Ilyen a most indult zöld lakáshitel, a CSOK, de akár a babaváró, valamint az otthonfelújítási támogatás is. A támogatott hitelek pedig mérsékelhetik a piaci alapú kölcsönök kamatának növekedését. Azt is látni kell, hogy a magyar ingatlanpiacot a pandémia kevésbé érintette, mint más szektorokat, az újlakásépítések száma csúcson van, amit a kedvezményes áfa is támogat. Ráadásul további bővülésre is van még tér, ugyanis a hazai lakásállomány elavult, jóval több új ingatlan építésére lenne szükség.

PC: Az MNB lakáspiaci árindexe szerint 2015-től, párhuzamosan a családtámogatások megjelenésével, kilőttek a lakásárak. Mit gondol, a 2021. januárjától elérhető lakásfelújítási támogatás, illetve a 2021. október 4-től elérhető NHP Zöld Otthon Program (NHP ZOP) ezt a trendet erősíti majd a lakáspiacon? Nem fűtik túl az ingatlanpiacot az állami támogatások?

Kismértékben hatással vannak rá, de a magyar lakosság sokkal kevésbé van eladósodva, mint az Európai Unió átlaga, és mint a környező országokban élők, ezért bőven van tér a hitelezés bővítésére. És ahogy már említettem, az eddiginél is több új ingatlan építésére lenne szükség ahhoz, hogy a lakásállomány ne öregedjen, hogy emelkedjen a korszerű, energiahatékony ingatlanok aránya.

A teljes beszélgetés itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images