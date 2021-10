Aktívan toboroznak vidéken a cégek: ezek a szakemberek most minden pénzt megérnek

A tavalyi év azonos időszakához képest jelentős, 86 százalékos növekedés történt a feladott hirdetések számát tekintve; a legdinamikusabb növekedés Zala megyében mérhető, amelyet Vas és Veszprém követ. Az ezeken a területeken aktivált álláshirdetéseknél 252, 141 és 108 százalékos emelkedés figyelhető meg tavaly óta, de nem sokkal marad el az első háromtól Heves, Baranya, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun sem, ahol szintén kimagasló, 96% fölötti a gyarapodás mértéke. Csökkenés az ország egyetlen megyéjében sem tapasztalható: a kevesebb hirdetést feladó Tolna, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye is 40-50 százalékkal meghaladta az előző évi eredményeket.

Megyénként eltérnek a munkaerőpiaci lehetőségek

Magyarország különböző pontjain eltérő mértékben növekedett a munkaerőt kereső hirdetések volumene. Borsod megyében már az év felénél látványosan megindult a banki kategória, ami szeptember végére tovább emelkedett, hasonlóan a vendéglátáshoz. A szak-, betanított és segédmunkások toborzása hasonlóan alakult: közel másfélszer annyi hirdetést adtak fel ezen a területen, mint egy évvel korábban.

Komárom-Esztergomban az oktatás, az IT programozás és fejlesztés, valamint a marketing-média-PR a három vezető terület, amelyek a legnagyobb részben hozzájárulnak a megye 80 százalékos teljes növekedéshez. Hasonlóan alakul az új munkaerő iránti igény Veszprém megyében, ahol az IT programozás, fejlesztés és a kommunikációs területek (marketing, média és PR) mellett megjelenik a HR és munkaügy, valamint a bank, biztosítás, bróker a tavalyi évhez képest legaktívabban toborzó kategóriák között. Ezzel szemben Győr-Moson-Sopron térségében a feladott hirdetések a vendéglátás és a fizikai munka kategóriákban szaporodtak meg a leginkább, míg az alapvetően felsőfokú végzettséget igénylő, irodai pozíciókra való toborzás kevésbé bizonyult élénknek.

Tovább erősödik a vendéglátóipar toborzási hulláma

Országos szinten a szakterületenként feladott hirdetések növekedési volumenét vizsgálva kirajzolódik, hogy a vendéglátás, hotel, idegenforgalom emelkedett a legintenzívebben a tavalyi évhez képest, amelyet sorrendben az üzleti támogató központok, a HR és munkaügy, a marketing, média és PR, valamint az adminisztráció, asszisztens és irodai állások követnek. Az összes szakmai kategóriában emelkedés mérhető az állásportál adatbázisában.

A munkaerőpiac szilárdulásával újra fellendült a munkahelykeresés is, a meghirdetett állásokra érkezett pályázatok száma a világjárvány előtti 2019-es év adataihoz képest növekszik: az országos átlag 3,3 százalékos emelkedést mutat. A jelenlegi állapot mindössze 29 százalékkal marad el az előző év azonos időszakában mért eredménytől, azonban akkor a jelentkezési számok extrém módon tetőztek az aktuálisan elérhető, nyitott pozíciókhoz képest. Van azonban olyan terület is, ahol az átlagosnál magasabb, két számjegyű százalékos növekedés tapasztalható a jelentkezések számában: Békés megye 14 százalékos növekedést ért el a tavalyi, kiugró adatokhoz képest is

– teszi hozzá Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.

A jelentkezők többségének választása a szakmunkára esik

Jelenleg a legtöbb pályázatot begyűjtő terület a szakmunka, amelyet az adminisztráció, asszisztens, irodai munka követ. Ugyanakkor a jelentkezési tendenciákat vizsgálva továbbra is a vendéglátásás, hotel és idegenforgalom hirdetéseinek népszerűsége növekszik a legdinamikusabban: 6 százalékkal több pályázat érkezett ebbe a szekcióba, mint egy éve. A jelentkezések száma 2020 azonos időszakához viszonyítva a bank, biztosítás, bróker, valamint az oktatás, kutatás, tudomány és a fizikai, segéd, betanított munka esetében marad el leginkább.

Címlapkép: Getty Images