8+1 ötlet, amire nagyon megéri most személyi kölcsönt felvenni: hidd el, kijön a matek!

Az MNB legfrissebb adatai szerint a 2020-as pandémiás év nem kifejezetten kedvezett a hitelfelvételi kedvnek Magyarországon. A világjárvány okozta anyagi bizonytalanság és a szigorodó feltételek egyszerre tántorították el a lakosságot az igénylésektől. Ettől függetlenül a gazdasági elemzők egyetértenek abban, hogy a pandémia elülésével brutális hitel-berobbanásra lehet számítani. Sőt, a fellendülés jelei már most is mutatkoznak, 2021 márciusában például már több hitelt vettek fel az emberek, mint a tavalyi évben ilyenkor.

A november és december jellemzően az egyik legerősebb hónap a fogyasztási céllal felvett hitelek tekintetében, hiszen sok család a havi bevételéből nem tudná fedezni az ünnep és az ajándékozás költségeit. Tavaly azonban visszafogottabban költekeztek, és vettek fel hiteleket a magyarok. Az akkori felmérések szerint a járvány okozta válság ellenére a 2019-es évhez hasonló összeget szánt a többség a karácsonyi ajándékozásra és az ünnepi vacsorára: 50-60 ezer forintot. Ennek ellenére jóval kevesebben nyúltak a hitelekhez, de erről később részletesen szólunk.

Idén valószínűleg emelkedni fognak az ünnepekre szánt kiadások, hiszen évek óta nem láttunk ekkora áremelkedést. Az ősz elején, szeptemberben a KSH adatai szerint 5,5 százalékra emelkedett az infláció az előző havi 4,9 százalékról. Közel kilenc éve nem volt ekkora ez a szám, és a folyamatnak azóta sincs vége. A banki elemzők szerint idén a magas infláció ellenére a 2019-es szintre térhet vissza a lakosság hitelfelvételi kedve. A hiteleken belül pedig nagyon fontos szerep jut a személyi kölcsönnek.

A személyi kölcsön sikere abban rejlik, hogy ez a hitelfajta szabad felhasználású, vagyis arra költhetjük, amire csak akarjuk a kapott pénzt. A hitel ugyanakkor, legyen bármilyen kedvező, mindig megterheli a családi kasszát, ezért érdemes jól megfontolni, milyen célból veszi fel az ember. Ökölszabály, hogy értékteremtő beruházására, ha a családi költségvetésbe belefér, érdemesebb hitelt felvenni, mint egyszeri luxusköltekezésekre.

Mikor vegyünk fel személyi kölcsönt?

Követve ökölszabályunkat, személyi kölcsönt felvenni leginkább megtérülő beruházásokra éri meg. Persze, ilyen hitelt felvehetünk luxuscikkekre is, ezek azonban a pillanatnyi örörmön túl nem kecsegtetnek hosszú távú anyagi előnnyel. Ellenben egy okosan felhasznált személyi kölcsön idővel már pénzt is termelhet egy háztartás számára. Ilyen okos felhasználása például a személyi kölcsönöknek lehet akár egy energetikai megtakarítást célzó korszerűsítés, amennyiben a kifejezetten erre a célra felvehető hitelek feltételeinek nem felel meg valaki.

Íme 8 tipp, amikor okos befektetés a személyi kölcsön

1. Lakásfelújításra vagy a lakásfelújítási támogatás előfinanszírozása

Külső és belső felújításra is igénybe vehetjük a személyi kölcsönt, legyen szó a beépített konyha átépítéséről, egy terasz felhúzásáról, a lakás külső vagy belső lefestéséről, - sőt, akár jakuzzit is vásárolhatunk belőle úgy, hogy az államtól egyben a jakuzzink árát is visszakapjuk -, és sorolhatnám még, mi minden belefér ebbe a kategórába, úgy, hogy az állam számla ellenében megtéríti a költségeink felét: legfeljebb 3 millió forintot ad egyszeri támogatásként. Ha nincs 3 millió forintunk, hogy maximálisan kihasználjuk a lakásfelújítási támogatás lehetőségeit, egy személyi kölcsön felvétele ideális döntés lehet.

2. Energetikai korszerűsítésre

Magyar családok millió élnek energetikai szempontból rossz állapotú lakóingatlanokban. Olyan házakban, lakásokban, amelyekből elillan a meleg a rossz szigetelés miatt. Ebben az esetben hosszú távon rengeteget spórolhatnak egy energetikai beruházással, melynek szentháromsága köztudottan a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, illetve a fűtési rendszer korszerűsítése. Illetve manapság ezekhez csatlakozik a lakosság körében is egyre népszerűbbé váló a minden szempontból gazdaságos napelemes beruházások köre.

Több mint 800 000, energetikai szempontból rossz állapotban lévő Kádár-kockákban élő magyar a rezsifogyasztásának akár az 50-60 százalékát is meg tudná spórolni egy teljes körű energetikai beruházással.

Ha nincs megtakarításunk, akkor érdemes energetikai számítást végezni: jelenlegi fogyasztásunkról és a beruházás után várható összegről, átalánnyal számolva. Ha ez megvan, a tervezett befektetett összeget el kell osztanunk az éves megtakarításunk összegével, így megkaphatjuk a megtérülési időt.

Egy napelemes példa Egy családi házban villanykazánnal történő fűtés esetén havi 26 440F forint átalány számlakiváltása már egy 3,2 millió forintos beruházással is elérhető. Ha nincs önerőnk és teljes mértékben személyi kölcsönből fedezzük a beruházást, 150 000Ft átutalás vállalásával 84 hó futamidő mellett körülbelül 53 500 forint induló törlesztőrészlettel kell számolnunk, azonban ha a kivitelezést követően megkapjuk az 1,6 milliós forintos állami támogatást, amelyet betörlesztünk a hitelbe, egy év átfutási idővel számolva is, a hitel törlesztőrészlete kb. 24 500 forintra csökken, amely kevesebb, mint a villanyszámla amit kiváltottunk. Ez azt jelenti, hogy a hiteltörlesztőket gyakorlatilag abból is lehet finanszírozni, amit eddig rezsire költöttünk.

3. Oktatási célokra

A tanulás sosem olcsó, még akkor sem, ha egyébként ingyenes, arról nem is beszélve, hogy sok egyetemista jár költségtérítéses intézménybe. Ebben az esetben a kamatmentesen igényelhető diákhitel nem fedezi teljes egészében a tandíjat és a diák havi költségeit, kezdve a lakhatásáról, a bérleti díjakról ésatöbbi. És akkor még nem ejtettünk szót a felmerülő digitális eszközökről, amelyekre szintén szüksége lesz. A legtöbb felsőoktatási intézményben tartanak digitálisan órákat, márpedig ez egy jó laptop nélkül megoldhatatlan, sőt, a járvány miatti digitális oktatásra való átállás miatt már az általános iskolásoknak is szükségük volt számítógépre, hiszen nagy valószínűséggel a családi gépet a felnőttek is használták a munkájukhoz. A tanulás viszont minden esetben megtérülő befektetésnek számít, így szükség esetén bátran nyúljunk a személyi kölcsön adta lehetőségekhez.

Tíz egyetemista közül négy folyamatosan dolgozik a tanulmányai mellett - írja az Eduline az Eurostudent friss elemzése alapján, amiről a Pénzcentrum számolt be korábban. A tanulmányaik mellett folyamatosan dolgozók aránya a felsőoktatási szakképzésen és a mesterképzésen tanulók között a legmagasabb - az ilyen képzéseken tanulóknak 55 százaléka dolgozik. A felsőoktatásban tanulóknak 14 százaléka csak alkalomszerűen vállal munkát, 45 százalékuk pedig nem dolgozik a szorgalmi időszakban.

A dolgozó hallgatók 47,9 százaléka egyértelműen a megélhetésének fedezése miatt vállal munkát, mások éppen a tanulmányaik költségeit fedezik ezzel.

Az anyagi nehézségek és a tanulmányok melletti munkavállalás az egyetemi lemorzsolódás egyik rizikótényezője. A „munkaerőpiac vonzása” miatt egyre többen hagyják el a felsőoktatási intézményeket már a képzési idő alatt, diploma nélkül. Ahhoz, hogy ez ne történhessen meg, nem mindig elég a diákitelhez nyúlni. Arról nem is beszélve, hogy a felnőttképzésben résztvevők jelentős része, például az 55 év felettiek, eleve kiesik a diákhiteligénylésre jogosultak köréből, viszont a munkahelyük megtartása miatt szakmai továbbképzésre van szükségük, esetleg átképzésre, hogy újra elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. De a korábbi OKJ-s képzések, újabban szakképzéseken való részvétel is sokba kerül, annak fedezésére pedig nincs állami támogatás, így a személyi kölcsön igénylése célszerű megoldásnak tűnik.

4. Autóvásárlásra, a meglévő autó korszerűsítésére

Bár a befektetési szakemberek azt vallják, hogy nem szabad olyan autót vennünk, ami többe kerül maximum háromhavi fizetésünknél, de ez nálunk, Magyarországon nem mindig járható út. Gondoljunk arra, ha munkaeszközként kell azt az autót használnunk, és például áruszállításra vagy épp beszerelésre váró bútorok A pontból B pontba való eljuttatására, építőanyagok szállítására is használjuk, vagy a helyszínre mindig megbízhatóan ki kell érnünk, sokszor az alkalmazottainkat is szállítva. Ebben az esetben nem spórolhatunk az autónkon, és mindig menetkész állapotban kell lennie.

Akiknek munkaeszköz az autó, a biztonságon kívül kritikus pont, annak a fogyasztása is, akárcsak a karbantartási költségek alacsony szinten tartása. Ezen érvek-ellenérvek mentén pedig sokaknak megérheti személyi kölcsönnel beruházni egy gépkocsi-vásárlásba.

5. Munkaeszközök vásárlására, karbantartására

Aki nem irodai munkát végez, amelyhez a cég biztosítja a munkaeszközöket, hanem vállalkozóként ezeket saját magának kell előteremtenie, bizony sokszor milliós nagyságrendekben kell ilyeneket vásárolnia. Egy asztalosnak például megbízható gépparkra van szüksége a napi munkája elvégzéséhez, adott esetben pedig jól jöhet egy átgondolt személyi kölcsön.

7. Vállalkozás indításához

Ebben az esetben ugyanaz a helyzet, mint a fentieknél, csak még komplexebben, hiszen a kezdéshez szükséges összes munkaeszköz beszerzése szükséges, emelett az adminisztrációhoz digitális eszközök is kellenek majd.

8. Egészségügyi kezelésekre

Ezt nem is kell megmagyarázni, hiszen az egészségünk a legfontosabb, ha az nincs, semmi nincs, mondják. Márpedig manapság nem minden esetben lehet kivárni a több hónapos várólistákat a szakrendeléseken, van, hogy azonnali ellátás szükséges, amikor is a szakorvost, a magánklinikát bizony meg kell fizetni. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg bonyolult kezelés létezik, amelyet a TB nem támogat, sok esetben Magyarországon el sem végzik az adott műtétet és az utána következő rehabilitációt, és bizony ezek életet mentenek sokszor, de legalábbis az életminőségünk javulását szolgálják. Itthon is vannak olyan rehabilitációs kezelések, amelyek kívül esnek a TB finanszírozási körén, vagy csak részben térítik őket, és a gyógyszerek is nagyon drágák lehetnek, a járulékos költségekről - szállás, kiesés a munkából, csökkent táppénz - nem is beszélve. Sajnos a krónikus betegségek anyagköltségeit a TB csak 18 éves korig fedezi, például a diabéteszeseknél, egy állandó inzulinpumpa cseréje, a cukorszintet ellenőrző szenzor, vagy a cukorméréshez, inzulinbeszúráshoz tartozó eszközök együttesen milliós költséget jelentenek.

De az sem jó, ha nem tudjuk megfinanszírozni a gyerekek fogszabályozását vagy a sajátunkat, vagy egyéb költséges, akár váratlanul felmerülő fogászati kezelés nem fér bele a havi büdzsénkbe. Az egészségünkön pedig soha nem szabad spórolni, akkor már inkább jöjjön egy jól átgondolt, kedvező személyi kölcsön!

+1 Kedvezőtlen hitelek kiváltására

Kiváló lehetőség lehet adósságaink rendezésére is, magasabb törlesztésű áruhitel, vagy magas kamattal rendelkező hitelkártya, folyószámlahitel kiváltására is használhatjuk, így további megtakarítást érhetünk el.

Összegzés

Tartsuk tehát szem előtt azt a szabályt, hogy a szabad felhasználású hitel akkor kerül a legjobb helyre, hogyha azt valamilyen értékteremtő beruházásba fektetjük, ami idővel megtérül, és hosszú távon csökkenti az esetleges többletkiadásainkat.

Végezetül még egy jó tanács, mielőtt hitelfelvételre adnánk a fejünket, használjunk egy kalkulátort, ugyanis lényegi különbségek lehetnek az egyes bankoknál. Arra is figyeljünk, hogy a törlesztőrészlet lehetőleg fix legyen, ne csak a kamat, hanem a THM is - ennek a jelentőségére következő cikkünkben részletesebben kitérünk. A Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát pedig használjuk bizalommal.

Címlapkép: Getty Images