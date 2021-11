A pénzügyi guruk 6 aranyszabálya: így csak nyerhetsz egy banki kölcsönnel

Idén valószínűleg emelkedni fognak az ünnepekre szánt kiadások, hiszen évek óta nem láttunk ekkora áremelkedést. Szeptemberben a KSH adatai szerint 5,5 százalékra emelkedett az infláció az előző havi 4,9 százalékról. Közel kilenc éve nem volt ekkora ez a szám, és a folyamatnak azóta sincs vége. A banki elemzők szerint idén a magas infláció ellenére a 2019-es szintre térhet vissza a lakosság hitelfelvételi kedve. A hiteleken belül pedig nagyon fontos szerep jut a személyi kölcsönnek.

1. Egy forinthitelnek is van kockázata

A változó kamatozású hitelek legjellemzőbb kockázata a kamat megváltozása. A személyi kölcsönök esetében ez nem fenyeget, hiszen a bankok jellemzően fix kamatozással kínálják. A hazai bankok ügyfeleik körében többnyire azt tapasztalják, hogy népszerű cél a lakásfelújítás, az autóvásárlás, illetve, amennyiben racionalizálni szeretnénk a meglévő hiteleket, a hitelkiváltás is.

A hosszabb időtávra felvett, rögzített kamatozású hitelek tehát nagyon népszerűek a lakosság körében, ilyen a legtöbb banknál a személyi kölcsön is, de azt azért tudni kell, hogy itt a "hosszú táv" a legtöbb esetben maximum 96 hónapot jelent, vagyis 20-30 évre nem igényelhető, a maximális futamidő többnyire 8 év, és mivel gyorskölcsönről van szó, nem vehető fel akkora összeg, mint egy jelzáloghitel esetében például, ahol az ingatlan fedezi a hitelt a bank felé, a felső határ 10 millió forint.

Mindenképpen mérlegelni szükséges azt is, mekkora törlesztőrészlet fér bele havi fix kiadásként a büdzsénkbe. Tekintettel arra, hogy mindenki más mértékű bevétellel rendelkezik, a maximális törlesztőrészlet eltérő, az igazolt jövedelemhez mérten állapítják meg. A maximális törlesztőrészlet mértéke jogszabályi szinten is szabályozva van

- tanácsolja a Takarékbank szakembere.

Jó, ha azzal is tisztában vagyunk, hogy a hiteleknél nemcsak a kamat a meghatározó, hanem a THM is legalább annyira fontos, amikor a havi törlesztőrészletről van szó.

A kamat fontos tényező egy konstrukció során hiszen minél alacsonyabb, annál kedvezőbbnek számít a hitel, azonban a teljes hiteldíjmutató (THM) mutatja meg mennyivel több a ténylegesen fizetendő összeg. A THM tartalmaz minden plusz elemet és befolyásolja a mértékét pl. a számlavezetési díj is

- mondta el a HelloVidék kérdésére a Takarékbank munkatársa.

2. Ne vállaljuk túl magunkat

A legmagasabb felvehető hitelösszegeket a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) szerint határozzák meg a bankok, de az így kapott maximum nem feltétlenül egyezik meg azzal, amelyet biztonsággal vissza is tudunk fizetni. Ha valaki a jövedelmének túlnyomó részét el szokta költeni, annak nem szabad magas arányban eladósodnia, ugyanis így a hitel havi törlesztőrészletei miatt életszínvonalbeli kompromisszumokra, lemondásokra kényszerülhet, ami rendkívül nehéz helyzetet jelenthet hosszú távon. Törekedjünk arra, hogy fogyasztóbarát hitelhez folyamodjunk, ha felmerül egy személyi kölcsön igénylése.

Az adósságfék szabály, vagyis a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM) szabályozó hatályos rendelet alapján 500.000 Ft havi nettó jövedelem alatt a jövedelem 50%-a fordítható maximum hiteltörlesztésre, 500.000 Ft jövedelem felett pedig ez a mérték 60%. Szükséges mérlegelni, hogy mi az az összeg amire mindenképpen szükségünk van, és azt is, hogy ennek az összegnek a törlesztése nem jelent-e problémát havonta. A szabályozottság pozitívan hat a hitelfelvételekre, hiszen a korlátozás miatt kisebb az eladósodottság kockázata is.

A fogyasztóbarát konstrukciónak az MNB által elvárt feltételeknek szükséges megfelelni, amelytől eltérni nem lehet. A folyósítási díj maximalizálva van, az összeget a dokumentumok hiánytalan befogadást követően maximum 3 munkanapon belül folyósítani szükséges (online igénylés esetén ez 2 munkanap), az előtörlesztési díj is fix illetve a kamat is maximalizálva van

- tudtuk meg a szakembertől.

3. Legyen biztonsági tartalékunk

Ez a pont nemcsak a hitelfelvevőknek szól, hanem általánosságban is érvényes, mégis kiemelt figyelmet érdemel azoktól, akik éppen eladósodni készülnek. Egy hitelfelvétel nagy felelősség, és csak úgy szabad belevágni, ha rendelkezünk legalább 3-6 hónapra elegendő biztonsági tartalékkal, amelyből akkor is finanszírozni tudjuk a havi törlesztőrészleteket, ha semmilyen más megoldás nem jöhet szóba. A jelenlegi gazdasági környezetben, amikor a vírus negatív hatásai számos országban és ágazatban érzékelhetőek, fel kell készülnünk arra is, hogy bevételeink lecsökkenhetnek.

Ugyanakkor megfontolandó az a lehetőség különösen ilyen bizonytalan élethelyzetben, hogy vannak bankok, ahol biztosítási összeggel megnövelhető a havi fix törlesztőrészlet, és fizetésképtelenség esetén a bank az adott időre a biztosítás fejében átvállalja a teljes törlesztőrészletet az ügyféltől. Persze ennek ára van, alapon többe kerül így a személyi kölcsön, de érdemes mérlegelni, nekünk mi éri meg jobban: a teljes biztonság vagy a kisebb törlesztőrészlet.

4. Kössünk hitelfedezeti biztosítást

Pénzkereső képességünket illetően bármikor bekövetkezhet egy nem várt negatív esemény, úgymint betegség, baleset, esetleg elbocsátás. Ezekre a helyzetekre szolgál a hitelfedezeti biztosítás, amely szerint a biztosító ideiglenesen átvállalja tőlünk a terheinket, bizonyos feltételek teljesülése esetén. A legokosabb megoldás az, ha ilyen módon is védekezünk a bizonytalanság ellen, hogy még néhány havi jövedelemkiesés se okozzon leküzdhetetlen nehézséget a hitel visszafizetésében. Jó tudni, hogy ilyen biztosítás utólag is köthető egy hitel mellé.

5. Fenntartható hitelcélokra fordítsuk

Habár a fogyasztási célú hiteltermékek szabad felhasználásúak, szakértők azt javasolják, hogy a fenntartható hitelcélokra igényeljük leginkább. Melyek ezek? Olyan célok, amelyek hosszú távon megtérülhetnek, vagy megtakarítást jelenthetnek. Például egy autó vásárlása valakinek a munkája miatt elengedhetetlen, tehát ha van autója, lesz rendszeres fizetése. Vagy egy nyelvtanfolyam költsége később megtérülhet, ha valaki az idegen nyelvet használva magasabb bérrel járó munkakörben dolgozhat. Ugyanígy, egy lakás ablakainak a cseréjével, vagy egy modern fűtési rendszer kiépítésével csökkenhetnek a rezsiköltségek. A fenntarthatóság szerepe a zöld megoldások által az ingatlanpiacon jelentős, például a zöldenergia használata az irodaházakban, zöld homlokzatok, azonban akad néhány hitelcél, amely egy személyi kölcsönből is megvalósítható, például elektromos autó megvásárlása vagy napelemes tetőszerkezet kiépítése.

6. Hitelkiváltás hitellel

Hitelt kiváltani akkor érdemes, ha a meglévő hitelünk magasabb kamatú, mint amit fel szeretnénk venni, ezért csökken a törlesztőrészletünk, ahogy a visszafizetendő összeg is. Emellett változó kamatozású hiteleket is érdemes lehet kiváltani, hiszen ezeknél megvan a kockázat az ingadozó referenciakamatok miatt.

Ha valaki hitelkártyával vagy folyószámlahitellel rendelkezik, melyek a visszafizetése nehézséget okoz, azt is sok esetben érdemes lehet kiváltani, hiszen a keretjellegű termékeknek jóval magasabb a kamata, mint a személyi kölcsönöknek

- nyilatkozta a Takarékbank elemzője.

Továbbá érdemes arra is gondolni egy személyi kölcsön felvételekor, hogy a törlesztőrészleten, a futamidőn és a teljes visszafizetendő összegen túl a számlavezetési díjjal is számolni kell, hiszen az is része a havonta fizetendő költségeknek is.

A legfontosabb ugyanakkor, hogy tartsuk szem előtt azt a szabályt, miszerint a szabad felhasználású hitel akkor kerül a legjobb helyre, hogyha azt valamilyen értékteremtő beruházásba fektetjük, ami idővel megtérül, és hosszú távon csökkenti az esetleges többletkiadásainkat. Erről itt írtunk részletesen.

Végezetül még egy jó tanács, mielőtt hitelfelvételre adnánk a fejünket, használjunk egy kalkulátort, ugyanis lényegi különbségek lehetnek az egyes bankoknál: a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát használjuk bátran, hogy előre korrekten kalkulálhassunk az egyes bankok ajánlataival.

