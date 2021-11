Kiderült: ezeket a filléres cuccokat vásárolják most zsákszámra a magyarok

A Pénzcentrum megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elárulta, honnan érkezett hazánkba a legtöbb csomag külföldről, nem uniós országból, és hogy ezek jellemzően mit tartalmaztak. Az derült ki, hogy amíg 2020-ban egész éveben 187 390 csomagot vámkezelt a vámhivatal, addig a 2021. január 1-jétől szeptember 30-ig tartó időszakban ez a szám - nem csak postai forgalomban - 731 394-re nőtt.

A drasztikus növekedés hátterében viszont nemcsak a tényleges forgalomnövekedés állhat, hanem az is, hogy 2021. július 1-től az e-kereskedelem vám- és áfaszabályai jelentősen megváltoztak. Ezt követően minden terméknek, amelyet az Európai Unióba importálnak, vámkezelésen kellett átesnie, és minden termékre meg kellett fizetni az áfát - míg korábban 22 eurós összeghatárig a termékek vám- és adómentesek voltak, így ezekről a küldeményekről a NAV nem rendelkezett információval.

Most, hogy már több információ áll a vámhivatal rendelkezésére - bár ez így is csak töredékes, hiszen 2021. július 1-je előtt még a korábbi szabályozás volt érvényes és mindössze szeptemberig vannak adataink idénről -, látható, hogy milyen óriási mennyiségű, kis összegű (22 euro alatti) csomag érkezik hazánkba Kínából. A korábbi években is toronymagasan vezette a statisztikákat a távolkeleti ország, idén azonban az új adatok tükrében verhetetlen az EU-n kívüli országokat illetően.

2021-re drasztikusan, 414 ezerre nőtt az olyan csomagok száma, amelyet Kínában adtak fel és vámeljárás alá estek.

A listára immár felkerült Nagy-Britannia is, tekintve hogy a Brexit után már harmadik országnak számít. Amíg az adatokban csak a 22 euro feletti értékű csomagok szerepeltek, addig a legnépszerűbb termékcsoport a táplálék (étrend) kiegészítő volt 2020-ban. Ezeket követték a mobiltelefon és telefon tartozékok; elektronikai alkatrészek, ruhaneműk, játékok, digitális fényképezőgépek, szépség- és bőrápoló készítmények, a különféle műanyagból készült áruk (pl.: gomb, bútor fogantyú, dísztárgy), a szemfestékek, valamint lámpák és csillárok.

Címlapkép: Getty Images