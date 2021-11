Csak óvatosan a karácsonyi nagybevásárlással: erre érdemes figyelni a roham előtt

A Black Friday, valamint a karácsony miatt az év utolsó hónapjaiban megnő a magyarok vásárlási kedve, és jellemzően drágább dolgok is bekerülnek a kosárba. A szakértők szerint lassan, de biztosan elindul a válságból való kilábalás a fogyasztói hitelek piacán is.

Van is honnan visszakapaszkodni, hiszen a tavalyi év végén mintegy harmadával kevesebb fogyasztási hitelt vettünk fel, mint egy évvel korábban, különösen a személyi kölcsön volt alulteljesítő önmagához képest. Ez az alulteljesítés az egész 2020-as évre jellemző volt, leginkább a fogyasztás visszafogása és a lakosság kényszertartalékolása, óvatossága miatt.

Másrészt az akkor életben lévő 5,75 százalékos THM-plafon miatt a banki kínálati oldal sem volt olyan lelkes a fogyasztási hitelezésben, mint a jóval magasabb, tisztán piaci kamatok mellett.

- mondta Palkó István, a Portfolio elemzője, aki arról is beszélt lapunknak, hogy a magas infláció hogyan befolyásolhatja a lakosság vásárlási és hitelfelvételi kedvét. Elmondta, hogy áremelkedés esetén jellemző, hogy a lakosság előbbre hozza a fogyasztást, hogy ne a későbbi magasabb áron kelljen beszereznie a kinézett árut (ez a lakhatással kapcsolatos beruházásokra is igaz), az előrehozott termékvásárlást pedig mindenképpen támogatja a hitelfelvétel lehetősége, és az összefüggés fordítva is igaz.

Idén már azt látjuk, hogy ha nem is a 2019-es csúcsszinten, de annak közelében teljesít a fogyasztási hitelek nagy része, ugyanakkor sok múlik azon, hogy a koronavírus negyedik hulláma mekkora bizonytalanságot okoz a fogyasztásban. Október 31-ével a törlesztési moratórium is megszűnt sokak számára, és mivel az újraindított hiteltörlesztés leköti a háztartási jövedelem egy részét, ez visszafogó hatással bírhat a fogyasztásra, és rajta keresztül a fogyasztási hitelek felvételére is. Összességében, ha lassabban is, de folytatódhat a kilábalás a fogyasztási hitelek piacán.

Drágulnak a hitelek?

Az előző évhez képest idén drágábbak a hitelek is, ez alól csak a babaváró hitel képez kivételt. Bár nem a kamatemelések miatt történt ez, hanem a tavaly életbe lévő THM-plafon miatt, amit most már nem kell alkalmazniuk a bankoknak, pénzügyi vállalkozásoknak, így tisztán a piaci árképzés érvényesül, ami még nem követte le a fogyasztási hiteleknél a monetáris szigorítást.

Palkó István elmondta, hogy a jegybanki alapkamat emelkedése nem érződik a hiteltermékeknél, mivel a fogyasztási hitelek döntő többsége ma már fix kamatozású, így kamatozását nem a bankközi kamatokhoz kötik, ezért a bankközi kamatokat rövidtávon is megmozgató jegybanki kamatemelések nem hatnak rájuk közvetlenül.

Jelenleg az látható, hogy a bankok közötti árverseny viszonylag alacsonyan tartja a személyi kölcsönök kamatát, ugyanazon a szinten nagyjából, mint a kamatkörnyezet mélypontján voltak. A babaváró hitelek pedig változatlanul 0 százalékosak. Hogy mikor fog emelkedni a piaci árazású fogyasztási hitelek kamata, az jó kérdés, idővel valóban lehet rá hatása a kamatkörnyezet emelkedésének, de még inkább egyes bankok üzletpolitikai döntéseinek.

- tette hozzá az elemző, aki arra is válaszolt, hogy meddig emelkedhet még az alapkamat, és ez mennyiben hathat ki a fogyasztási hiteltermékekre. Elmondása szerint ha nem változnak a legutóbbi jegybanki jelzések, akkor idén még egy 30 bázispontos kamatemelés várható.

Mivel az iió nflácévtizedes csúcspontra emelkedett, és az árakat számos kormányzati intézkedés (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, magasabb minimálbér és állami béremelések) fűti, a monetáris szigorítás jövőre is folytatódhat. Hogy milyen mértékben, és ez miként hat majd a fogyasztási hitelek kamatára, azt egyelőre senki sem tudja megmondani, de a fogyasztási hitelek árképzését elsődlegesen nem ez befolyásolja.

Mire használható a fogyasztási hitel?

Sokan el tudunk veszni a hitelek világában, ami miatt eleshetünk pár lehetőségtől. A pénzügyi tudatosság, és alapismeretek egyik alappillére, hogy tudjuk milyen hiteleket mire használhatunk, és hogyan érdemes ezeket alkalmazni.

A fogyasztási hitelek főleg használati tárgyak megvásárlásához, javíttatásához, esetleg szolgáltatások igénybevételéhez nyújthatnak segítséget, ezzel megelőzve egy nagyobb kiadás negatív hatását a családi költségvetésben. Mivel ezek a konstrukciók szabad felhasználásúak és fedezet nélküliek, így a jövedelmünk alapján vehetjük fel őket.

A fogyasztási hitelek piaca sokszínű, hiszen ide tartoznak a babaváró hitelek, a személyi kölcsönök, az áruhitelek, az autóhitelek, a folyószámlahitelek és a hitelkártya-tartozások is.

- tette hozzá az elemző, aki kifejtette, hogy összességében nem mondható el róluk, hogy év végén erősebb lenne irántuk a kereslet, mint máskor, azonban az áruhitelezésben a karácsonynak és a Black Friday miatti vásárlási láznak van pozitív hatása.

Ugyanakkor ezek a hitelek csak a töredékét adják a fogyasztási hitelek piacának. Összességében az figyelhető meg, hogy a fogyasztási hiteleket (különösen a piac nagy részét adó babaváró hiteleket és a személyi kölcsönöket) is jelentős részben lakáscélra fordítják a hitelfelvevők, pl. lakást újítanak fel a segítségükkel, de viszonylag gyakori a fogyasztási hitelből történő autóvásárlás is.

Legyen szó akár áruhitelről, személyi kölcsönről, folyószámlahitelről vagy hitelkártyáról, fontos, hogy tájékozottak legyünk. Gondoljuk át, hogy mire szeretnénk a hitelt felvenni, mekkora összegre lenne szükségünk, és milyen határidő áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy megvegyük a szükséges tárgyat, vagy igénybe vegyünk egy szolgáltatást. A konstrukciók összehasonlításánál pedig vegyük figyelembe a törlesztőrészletet, hogy fix, vagy változó kamatról van szó, mekkora a THM mértéke és a futamidő, illetve milyen felmerülő költségekkel, díjakkal kell még számolnunk.

Milyen fogyasztási hiteleket vehetünk fel?

Az egyik legelterjedtebb fogyasztási hitel az egyszerű áruhitel, ami arra jó, ha a vásárlás helyszínén szeretnénk a hitelt igényelni, és nem pénzt, hanem magát a terméket szeretnénk kézhez kapni. Ezt a vásárlás helyszínén is tudjuk igényelni, de már sok webshop is kínál online ügyintézést. Áruhitel esetén pénzt nem kapunk kézhez, hanem a termék vételárát (vagy annak bizonyos hányadát) finanszírozza a hitelintézet, közvetlenül az üzletnek folyósítják.

Amennyiben nem árura szeretnénk szert tenni, hanem inkább pénzre van szükségünk, úgy a személyi kölcsön lehet a jó megoldás. Ennek során pedig a bank vizsgálni fogja az anyagi helyzetünket, és jellemzően jövedelemigazolást is kér, ezt követően pedig az összeget a folyószámlánkra utalja át, amit szabadon felhasználhatunk.

Folyószámlahitelt is felvehetünk, ennek részleteiről a bankunknál kell érdeklődni. A hitelkeretünket a bank állapítja meg a bevételünk alapján, és a törlesztés ebben az esetben automatikus és rugalmas.

Van még egy megoldás, a hitelkártya, amelyhez jellemzően nem szívesen nyúlnak a magyarok. A hitelkártya annyiban különbözik a hagyományos betéti kártyáktól, hogy az ezekkel végzett tranzakciók fedezetét nem a folyószámlánk egyenlege biztosítja, hanem a bank által nyújtott hitelkeret. Azonban a többi szabadfelhasználású hitelhez képest a THM itt jóval magasabb lehet, ha pedig készpénz vennénk fel róla, az elég költséges, szóval érdemes körültekintően választani, és használni.

