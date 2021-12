Ennyire drámai a helyzet: eltűnhet a magyar tej és sertéshús a boltokból?

Hozzátette, hogy jelenleg nemcsak a gabonaárak emelkednek, hanem minden nyersanyagé is, és szinte lehetetlen megmondani, hogy mikor üthet be a stagnálás, illetve be kell-e hosszútávon rendezkedniük a magyar gazdáknak a sokkolóan magas árakra, írja az Agrárszektor.

Szörnyen nehéz ma tervezni a mezőgazdaságban, a kiszámíthatatlan ármozgások ugyanis, amelyek az utóbbi időben jellemzik a piacot, komolyan hátráltatják a gazdálkodás tervezésével, a szerződéskötésekkel és az értékesítéssel kapcsolatos döntéseket.

Az árrobbanás hátterében, ami most szinte minden nyersanyag piacán eluralkodott, számtalan tényező áll, Reng Zoltán szerint azonban egyik sem adja meg határozottan a választ a drágulásra.

A gabonaárak áremelkedésének egyik oka egyértelműen Kína folyamatos éhsége, az elmúlt években ugyanis jelentősen megnőtt az ország gabona- és kukoricaimportja. Az sem segített az árakon, hogy például Magyarországon, Észak-Szerbiában vagy Erdélyben sokkal rosszabb kukoricatermés volt, ezért hiányzik 4-5 millió tonna áru. Emellett az is komoly hatással volt a piacra, hogy idén mindenütt késett az aratás, ez pedig hiányként jelentkezett szeptemberben

- mondta az Agrárszektornak a vezérigazgató. Kiemelte, a nyersanyagok drágulása mögött nyilván egy bizonyos mértékű spekuláció is áll, hiszen a tőke- és pénzpiacok folyamatosan keresik a helyüket. Egyértelműen hozzájárul tehát a gabonaárak emelkedéséhez mind a gáz, az áram, a kőolaj, illetve a vegyipari termékek drágulása, valamint az ebből készült termékeké úgy, mint a műtrágya és minden egyéb inputanyag.

A szakember szerint azonban azt is érdemes hozzátenni, hogy nagyon sok mindenből visszaesett a fogyasztás, amit most próbálunk pótolni, ez pedig többletigényként jelent meg a piacon.

Két út van. Vagy minden ilyen megdrágult nyersanyagból készült termék ára emelkedni fog, és nyereségesen tud működni a feldolgozóipar, valamint nem kell bezárnia és leállnia a gyáraknak, vagy pedig visszaesnek ezen termékek árai.

Mindkettőre van esély, de szinte lehetetlen megmondani, mely hatások jelennek majd meg legerősebben a piacokon. Az is lehet természetesen, hogy nagyon sok minden marad a jelenlegi, magas árszinten, akkor viszont fel kell arra készülni, hogy az infláció látványosan megugrik, ennek pedig súlyos gazdasági következményei lehetnek - hangsúlyozta Reng Zoltán.

Úgy véli, a mostani árak nem fenntarthatók, hiszen a drágulás a mezőgazdaságban is jól érzékelhető feszültségeket okoz a növénytermesztők és az állattenyésztők között. Elmondta, hiába drasztikus az inputanyagok áremelkedése, ezekkel a hozamokkal tisztes jövedelemhez jutnak a növénytermesztők, az állattartóknak viszont komoly segítségre van szükségük, ha túl akarnak élni, és önellátó akar maradni Magyarország.

Az egyértelműen látszik, hogy a jelenlegi helyzet nyertesei a növénytermesztők, míg a legtöbbet az állattenyésztés veszthet. Ha a kukoricát nézzük, az idei 6,2 millió tonna magyarországi termés, a jelenlegi magas árakon abszolút nyereséges gazdálkodást jelent. Ugyanakkor a takarmányipar és az állattartók nagyon szenvednek, hiszen minden költségszintjük növekedett, így az alapanyagok, a csomagolóanyagok és a logisztika is. A feldolgozóipart tekintve, amely a kukorica esetében zömében az izocukrot jelenti, elmondható, hogy ha tudjuk ellensúlyozni az áremelést, akkor szerencsések vagyunk, és most úgy néz ki, a piac elfogadja majd mindezt.

Reng Zoltán úgy látja, az egyik legnagyobb probléma jelenleg az, hogy a multik nem engedik az élelmiszerár-emelést, pedig a gazdák a mostani helyzetben csak akkor tudnak húst vagy akár tejet termelni, ha a késztermékek ára megnő. Kiemelte,

tudomásul kell venni, hogy már az forog kockán, lesz-e hazai tej és sertés, mert ha így megy tovább, mindent importálnunk kell majd.

