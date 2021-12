11+1 pénzügyi jó tanács: ha ezeket betartod, nem égsz le karácsonykor

Egy biztos, a magyar családok az idei karácsonyra és a szilveszterre nagyobb költekezéssel készülnek, mint tavaly, amikor komolyabb járványügyi korlátozások nehezítették az ajándékvásárlást és a nagy családi ünneplést. 2021-ben – az előzetes statisztikák szerint - többet költenének a vásárlók az ünnepi szezonban, de a szállítmányozási problémák miatt várhatóan szűkebb lesz a boltok kínálata.

A családok pénztárcáit a nyugdíjprémium, illetve a családi szja-visszatérítés is szélesebbre nyithatja idén decemberben, viszont a nyakunkon egy rég látott inflációs helyzet. Elég csak egy hétköznapi bevásárlás után a nyugtára pillantani, tapasztalhatjuk, hogy az utóbbi hónapokban szinte minden drágult. Érdemes ezért is tudatosabban átgondolnunk, mi mindenre költünk idén, meddig nyújtózkodhatunk karácsony előtt.

Az egyik leggyakoribb újévi fogadalmunk is ez: hogy jövőre rendezzük pénzügyeinket, erre pedig már most érdemes felkészülni (főként, ha kihasználnánk az adóoptimalizált befektetéseket is). Mikre érdemes ebben az időszakban tehát odafigyelni megtakarításaink tekintetében? Milyen pénzügyi tanácsokat érdemes megfogadni ünnepek előtt? Az alábbiakban az alapvető, szinte mindenkit érintő pénzügyi kérdéseket vesszük sorra, és szakemberek segítségével próbálunk hasznos tippeket is adni:

1. Mielőtt személyi kölcsönt veszünk fel, mire érdemes figyelni?

Ahogy korábban is írtuk, az idei évben a magyarok a Covid-járvány negyedik hulláma ellenére is "normális" karácsonyt terveznek, a várakozások szerint komoly mértékben megugrik majd a kiskereskedelmi forgalom. A karácsony hosszú idő után csúcsokat hozhat a személyi hitelek piacán is. A fogyasztási hitelt, mely az egyik legnépszerűbb hitelfajta lakossági körben, jellemzően ilyenkor ajándéktárgyak megvásárlásához, adott esetben szolgáltatások igénybevételéhez vesszük fel.

Fontos viszont tudni, hogy ellentétben a lakáshitellel, egy ingatlanfedezet nélküli konstrukcióról van szó, ami nagyobb kockázatot jelent a banknak, éppen ezért jellemzően magasabb kamattal kínálják. A Pénzcentrum ezért is gyűjtötte nemrég össze azokat az elméleti és gyakorlati kérdéseket, amiket mindenkinek át kell gondolnia, mielőtt hitelt vesz fel. Mivel ez ma már egy viszonylag könnyű művelet, nem igényel túl sok adminisztrációt, a magyar bankok egymással versengve egyszerűsítik le az igénylés folyamatát. Ugyanakkor mivel ez egy évekig tartó elköteleződéssel jár, érdemes nem csak átgondolni a döntést, de tájékozódni is a pontos részletekről! Ezekről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

2. Gondoljuk át: tényleg szükségünk van plusz pénzre?

A felelőtlenül felvett hitelek veszélyeire az MNB és a bankok tájékoztató anyagai is figyelmeztetik az embereket lépten-nyomon, illetve a hitelszerződések aláírása előtt a fogyasztóknak több kötelező tájékoztató anyagot kell átvenniük, elolvasniuk és aláírásukkal igazolni a megértett kockázatokat. A túlzott mértékű eladósodás elkerülését, emellett hathatósan segítik az adósságfék-szabályok, mint például a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM). A JTM azt mutatja meg, hogy milyen arányban terhelhető hitellel a havi rendszeres jövedelem

– magyarázta a Hellovidéknek a Takarékbank szakértője, aki kiemelte, hogy havi 500 ezer forintos nettó jövedelem alatt legfeljebb a jövedelem fele fordítható hiteltörlesztésre, és ebbe a már korábban felvett, és még törlesztés alatt álló hiteleket is bele kell számítani.

3. Mekkora törlesztőrészletet vállaljunk be?

Általában a mérsékelt pénzügyi tudatosság jellemző a lakosság többségére, így azt az alapvető szabályt érdemes megfontolni a különböző nagyobb kiadások vagy hitelfelvétel előtt, hogy rendelkezésre áll-e a családban 6 havi kiadásnak megfelelő mozgósítható tartalék, illetve amennyiben nem végig fix a felvett hitel kamatszintje, akkor a családi költségvetés biztonsággal elbírja-e a hiteltörlesztés megemelkedését is.

Ezen felül érdemes mindenkinek hosszabb távú nyugdíj-előtakarékosságban is gondolkodni – amihez adóoptimalizált befektetési formák is igénybe vehetők - mivel a most aktív generáció jelentős részének szüksége lesz saját megtakarításból is kiegészítenie az állami nyugdíját, ha majd fent szeretné tartani a korábbi életszínvonalát. Ez minden bizonnyal fontosabb cél lehet, mint egy-egy aktuális fogyasztási cikk megvásárlása

– tanácsolta a Takarékbank elemzője.

4. Karácsonynál maradva: készíts ajándék- és bevásárlólistát!

Gondoljuk csak át, a Covid-idején tényleg a legjobb ajándék a család számára egy méregdrága egzotikus nyaralás, és valóban szüksége van a gyereknek még ragyogóbb képernyőjű szupertelefonra vagy játékkonzolra? Készítsünk pontos ajándéklistát, járjunk utána, a kiszemelt meglepetést hol tudjuk a legolcsóbban beszerezni. Tízezreket spórolhatunk csak azzal, ha nem első blikkre vásárolunk, hanem előtte osztunk és szorzunk, és utánajárunk a tényleges költségeknek is.

Legyünk tudatosabbak, nem csak az ajándékvásárláskor, hanem az ünnep egyéb költségeinek megtervezésekor is! Hiszen például a karácsonyi „kötelező” kiadások (szaloncukor, mézeskalács, karácsonyfa és még sorolhatnánk) nem jelentik azt, hogy automatikusan kisebb vagyonokat kell kiszórnunk az ablakon. Pontról-pontra érdemes megvizsgálni: mennyi plusz kiadással jár például a karácsonyfa, ha csak pár napig akarjuk, hogy lakásunk fő dísze legyen. Érdemes-e egyáltalán vagyonokat költeni rá, nem elég-e nekünk egy kisebb fenyő is? Vagy kiültetnénk tavasszal, mert pont lenne helye a kertben? Akkor lehet, jobban járunk, ha gyökeres fenyőt választunk - megbízható kereskedőtől.

Hasonlóképpen átgondolhatjuk az ünnepi menüt is. Egekben a mák és a dió ára, tényleg annyira szereti a család a bejglit? Lehet, a gyerekek idén jobban örülnének, mondjuk gesztenyés-mazsolás, a mogyorókrémes, a túrós vagy éppen az almás tölteléknek. Nézzünk utána, hol tudunk legolcsóbban halat vagy zöldségeket beszerezni, részesítsük előnybe a jobb minőségű, megbízható helyről származó hazai termékeket, legalább így segítsünk egymáson is!

5. Meddig nyújtózkodjunk?

Az elmúlt években kialakult járványhelyzet is jól mutatta, miként állhat a feje tetejére egyik napról a másikra a világunk, hirtelen akár munka nélkül is találhatjuk magunkat. Azok, akik felkészültek, megtakarítottak, tehát nem élték fel teljesen a fizetésüket, sokkal kevésbé izgultak, mint akiknek nem volt egy havi tartaléka sem. Ha el akarjuk kerülni a legnagyobb hibákat, akkor a pénzügyi szakemberek egyik legfontosabb jó tanácsa a vésztartalék képzése: ez az egyik legelső lépés a pénzügyi szabadság eléréséhez.

A Takarékbank elemzőjének fenti tanácsa szerint havi 500 ezer forintos nettó jövedelem alatt legfeljebb a jövedelem fele fordítható hiteltörlesztésre, és ebbe a már korábban fölvett, és még törlesztés alatt álló hiteleket is bele kell számítani. Ez azonban nem segít a váratlan helyzetekben, például, ha valaki tartósan beteg lesz vagy elveszti az állását. Ezért érdemes néhány hónap tartalékkal rendelkezni a törlesztésre, hogy az átmeneti jövedelemkiesés ne okozzon gondot.

6. Mennyi legyen a családi vésztartalék?

Jelenleg elég elkeserítő a helyzet, egy OECD kutatás során kiderült, hogy a magyar lakosság mindössze 45%-a rendelkezik legalább 1 havi jövedelmének megfelelő tartalékkal. Tehát, a lakosság 55%-a nem tudna olyan váratlan kiadást fedezni, ami eléri az egy havi jövedelmük mértékét. Pedig ahhoz, hogy minimálisan is, de anyagi biztonságban éljünk, szükségünk van megtakarításra, befektetésre. Ha fiatal vagy, egészséges, jól keresel, könnyen találnál munkát, biztos az állásod, vagy több lábon állsz, akkor megelégedhetsz akár csak 3 havi vésztartalékkal is. De ne feledd, hogy jobb félni, mint megijedni, ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy családok számára jobb, ha 6 havi kiadásnak megfelelő tartalék van elkülönítve.

7. Újévkor készíts háztartási költségvetési tervezetet!

Év végén vagy év elején érdemes rendezni, hogy állunk a pénzügyeinkkel, és mit várunk a következő évtől; merre mozdulhatunk, mekkora a mozgásterünk. Nyugodtan vessük papírra a számokat, így látni fogjuk, miben kell változtatni, hol tudunk spórolni, és mik azok a kiadások, amikkel számolnunk kell, vagy amiket elengedhetünk.

A pénzügyi tudatosság felé vezető első lépés tehát, hogy pontosan tudjuk, mennyi pénzünk folyik be a családi kasszába, és az hová vándorol. Ahhoz, hogy okosabban átlássuk a pénzügyeinket, vegyük elő az Excel táblát, applikációt, vagy a kockás füzetet, amiben a háztartási költségvetést terveztük és vezettük. Ha még nincs ilyen, érdemes azonnal belevágni! Ez az első lépés ahhoz, hogy pontosan átlássuk, mekkora bevételre számíthatunk minden hónapban, illetve tudjuk a fix kiadásokat is. Ilyenek lehetnek például: albérlet díja, hitel törlesztőrészlet, rezsiköltség, telefon és más előfizetések, élelmiszerek, tisztítószerek, közlekedés.

A kiadások és a bevételek ismeretében aztán a határainkat is megszabhatjuk 2022-ben is - ezt hívják családi költségvetésnek. Ennek elkészítéséhez mindenképpen érdemes számba venni:

Van-e hitelünk?

Van-e már vésztartalékunk?

Milyen célokat, tervezett kiadásokat tervezünk jövőre

8. Fésüljük össze a megtakarításainkat és a hiteleinket!

A Klein Financial Advisors tanácsa szerint természetesen fontos a spórolás, de az is, hogy jó helyet találjunk a pénznek. A párnacihában tartott tízezrekkel nem biztos, hogy jól járunk! Az elmúlt időszakban sokan valószínűleg éppen azért tudtak spórolni, mert éltek a Covid miatt lehetővé tett hitelmoratóriummal. Mások viszont most vettek fel akár rövid lejáratú személyi kölcsönt, igényeltek folyószámlahitelt, vagy hitelkártyát, a járvány időszakában. Vannak, akiknek eleve megvoltak a tartozásaik, fizették tovább a hitelüket, de emellett mégis tudtak spórolni.

Akárhogy legyen is, ha spóroltál, és hiteled van, találd ki, hogyan törleszthetnéd bele az összeget úgy, hogy a végén jobban járj

– tanácsolta a Pénzcentrum.

Nem mindig jár jól az ember a hitel előtörlesztésekkel, de van úgy, hogy már akár 500 ezer forinttal is csökkentve a tőketartozást, sokat foghatunk a későbbi költségeinken. A végtörlesztésről nem is szólva. Tehát ha van spórolt pénzed, és van tartozásod, nézd meg, hogyan tudod ezt a kettőt összefésülni úgy, hogy jól járj

– mondta a Pénzentrumnak egy tanácsadó cég. Viszont természetesen annak semmi értelme nem lenne, ha lenulláznánk a megtakarításainkat.

9. Hitelkiváltásban gondolkodsz?

Ehhez a témához szorosan kapcsolódik az is, hogy ha valakinek hitele van, akkor bizonyos időközönként érdemes megnéznie, milyen feltételekkel tudná lecserélni a kölcsönt egy újabbra. Erre egyszerűen használható online kalkulátorok is vannak. Ha összevetjük az általunk használt kölcsönök, hitelkártyák és bankszámlák költségeit a kalkulátorban találhatókkal, egyértelmű lesz: ugyanazon hitelösszeg vagy szolgáltatás mellett aká egy kisebb vagyont spórolhatunk meg, ha váltunk a kedvezőbb termékre. Természetesen a pénzügyi tudatosság felé vezető út sok más tényezőből is áll. Aki viszont gyors és forintban mérhető eredményeket akar látni, az bátran kalkuláljon, és hasonlítsa össze a banki termékeket, mielőtt döntést hozna.

Jelenleg igen kedvező a kamatkörnyezet, vagyis jó eséllyel lehet hiteleinket egy olcsóbbal kiváltani.

10. Cserélj bankot!

Ha már egyébként is a banki termékeket vizslatod olcsóbb lehetőségért kutatva, vess egy pillantást a bankszámlád díjaira és funkcióira is. Biztos, hogy a legolcsóbb és a legkedvezőbb számlát használod? Erről könnyedén meggyőződhetsz a Pénzcentrum bankszámla kalkulátorával, amelyben teljesen személyre szabhatod az összehasonlítás feltételeit a legpontosabb eredményekért.

Ha találsz olcsóbb, kedvezőbb, vagy számodra jobb szolgáltatásokat nyújtó folyószámlát, egyszerűsített bankváltással gyorsan és problémamentesen válthatsz, bankon belül, vagy bankokon át is. Ahogy a hitelkiváltást, ezt is érdemes néhány évente megvizsgálni, hiszen szinte biztos, ahogy telik az idő, újabb, jobb és olcsóbb bankszámlákkal rukkolnak elő a pénzügyi szolgáltatók, így itt is foghatsz akár több ezer forintot is havonta. Ami bár kis összegnek tűnik, éves viszonylatban már simán mérhető, és az elégetés helyett 500 forint is 500 forint!

11. Spórolni szeretnél?

A harmadik, korábban fellebbentett témakörünk, hogy végső soron mit akarunk elérni azzal, hogy rendbe szedjük pénzügyeinket. Azzal ugyanis, hogy megtakarítunk - nem pedig elköltjük a teljes jövedelmünk - lehetőséget teremtünk jövőbeni céljaink eléréséhez.

Ha például lakást szeretnénk venni, akkor szükségünk van mindenképpen megtakarításra - a vételárnak legfeljebb 80%-át finanszírozhatja meg egy bank hitelből - ezt az összeget félre kell tennünk függetlenül az elérhető hozamoktól. Gyakorlatilag e nélkül nem leszünk képesek később megvalósítani a célunkat

- ismertette a felállást Argyelán József a Pénzcentrumnak.

A legfontosabb jó tanácsok a spóroláshoz:

Kezdjünk el gondoskodni a nyugdíjas éveinkről, és használjuk ki, hogy évente akár 280 ezer forintnyi állami segítséget is kaphatunk a 20 százalékos adójóváírás miatt. Gondolkodjunk el azon, hogy miképp tudjukd befektetni a megspórolt pénzt (vagy 13. havi fizetést). Az állampapírok vásárlása mellett kiváló lehetőséget jelent az egyszeri díjas biztosítás. Ne feledjük, a pénz fialtatása mellett az is fontos, hogy megkíméljük magunkat egy későbbi, esetleges váratlan kiadástól, ebben pedig a különböző biztosítási konstrukciók segíthetnek.

11+1. Mit kezdjünk az családi szja-visszatérítéssel?

A főiskola, egyetem finanszírozása manapság nem kis kiadás, és a koronavírus ezt is jócskán megbolygatta. A tanulás nem csak nappali tagozaton nagy költség - az ösztöndíj pedig kevés helyen elég bármire. Levelezőn, másoddiplomás képzésben, stb. tanulni szintén megterhelő lehet anyagilag, viszont ha ilyen terveink vannak a jövőben, arra érdemes félretenni folyamatosan. Egy kisebb pénzmaggal sokkal nyugodtabban vághatunk bele. Talán érdemes elgondolkodni azon is, hogy a jövőre esedékes családi szja-visszatérítést ne előre, karácsonyi ajándékokra költsük el, hanem fektessük a jövőbe, gyermekeink eljövendő életére és tanulmányaira!

2022 januárjától a jelentősen emelkedő minimálbér és szakmai bérminimum, illetve az ennek következtében feljebb tolódó bérsávok érdemben növelni fogják a lakosság rendelkezésre álló jövedelemét. Így ez segítheti az esetlegesen magasabb terhek kigazdálkodását, ami csökkentheti a lakosság ilyen jellegű pénzügyi kockázatait az idei és a jövő évben. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a hazai lakossági hitelállomány kifejezetten alacsony, a GDP-hez viszonyítva kb. 16 százalék, ami harmada az eurózónáénak. Tehát rendszerszintű kockázat semmiképpen sincs, a magyar háztartások egyáltalán nincsenek túladósodva, ezt az is tükrözi, hogy a bruttó pénzügyi vagyon 5,6-szor magasabb, mint a háztartások adóssága

– emelte ki a Takarékbank elemzője.

