Hiába az ajándékmilliók: egyre többen mondanak le a házasságról és a babáról

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált legfrissebb statisztikák szerint a hazai pénzintézetek októberben 44,49 milliárd forint összegű hitel folyósítottak lakossági ügyfeleiknek. Ez nem csak az előző hónaphoz képest visszaesés, de a nyár erősebb hónapjainak és a tavalyi év azonos hónapjának összegeihez képest is.

2021 júniusában még 52,65 milliárd, júliusban 48,75 milliárd, míg szeptemberben csak 47,59 milliárd forint babaváró hitelt vettek fel a bankoktól a háztartások. visszaesés pedig az ősz második hónapjában is folytatódott. Az októberi, 44,49 milliárd forintos hitelösszeg a júniusi csúcshoz képest 15 százalékos visszaesés, a szeptemberi számhoz képest pedig 6,5 százalékos csökkenést jelent. Az első negyedéves mélyponthoz és az augusztusi visszaeséshez képest viszont a babaváró és a másik két népszerű lakossági hitelforma továbbra is jól teljesít és a korábbi hónapok nagy részének eredményeiből úgy tűnik a válságot már magunk mögött tudhatjuk. Ettől függetlenül a babaváró hitelek 44,49 milliárdos folyósított összege éves összevetésben is csökkent.

A jogosultak köre folyamatosan csökken, ez pedig idővel hosszabb távú visszaesést hozhat a babaváró iránt érdeklődésben. Van azonban olyan körülmény, ami a babaváró kölcsön további sikere mellett dolgozik. Ilyen a lakásfelújítási támogatás és hitel bevezetése, ami, míg a lakáshitelek piacán direkt, a babaváró esetében közvetett módon növelheti a kifizetett hitelek összegét.

Ennek hatása középtávon is kihatott a babaváró hitelek kihelyezett összegeinek alakulására. És simán elképzelhető, hogy még hónapokon keresztül sikeresen tartja fent a kivezetés dátuma felé közeledő kölcsön iránti érdeklődést. növekedése sem.

Ennek oka, hogy a babaváró hitel jól kombinálható lakáshitelekkel, akár önerőként. A felújítási támogatás felvételéhez ezért nem mindenki választ lakáskölcsönt, a felújítási munkákat ugyanis a jogosultak személyi hitelből, vagy babaváró kölcsönből is ugyanúgy tudják előfinanszírozni. A babaváró összegét egyébként a hitelintézetek 75 százalékban számíthatják be önerőként a lakáshitel-kérelmek esetében.

A babaváró sem segít a lagzik számán

A KSH októberi házasságkötési statisztikáival világossá vált, hogy 2021 nem hoz újabb rekordévet a házasságkötések számában. Valószínű, hogy rengeteg lakodalmat halasztottak idénre a járvány miatt, de úgy látszik ezek túlnyomó részét a nyár közepéig meg is tartották.

Augusztusban ugyanis meredek visszaesés indult a menyegzők számában, ami októberben gyors ütemben folytatódott. A visszaesés üteme és mérete is gyorsabb, illetve nagyobb a megszokottnál. Az őszi holtszezon ugyanis egy hónappal korábban, az általában csúcshónapnak számító augusztusban beindult és ennek megfelelően két hónapon belül durván bezuhant a lagzik száma, nem csak a korábbi hónapokhoz, de a korábbi évek azonos hónapjaihoz képest is.

Októberben mindössze 5293 magyar pár mondta kii a boldogító igent, ami éves viszonylatban 18,9 százalékos csökkenés. Ez azért is meglepő, mert 019-ről 2020-ra, tehát a korábbi rekordévről a koronavírus járvány által válságba taszított évre még 16 százalékkal többen kötötték össze életüket, mint az ez előző év azonos hónapjában.

