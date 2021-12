Százmilliárdok sorsa a tét: a nem túl értékes földek is fontos szerephez jutnak

Alapvetően meghatározza az új KAP-ciklus agrártámogatásainak kifizethetőségét, elfogadja-e az Európai Bizottság a Magyarország által készített úgynevezett stratégiai tervet. Az új előírások szerint ennek valamennyi uniós agrárforrásra – így az egyes pilléres közvetlen kifizetésekre és a kettes pilléres vidékfejlesztési támogatásokra – is ki kell terjednie. A stratégiai terv elkészítésének határideje december 31-e, úgyhogy a tagállamoknak meglehetősen kevés idejük maradt benyújtaniuk és elfogadtatniuk ezeket a dokumentumokat – hangzott el a Portfolio Agrárszektor 2021 konferencián.

Cseh Tibor András, a MAGOSZ megbízott főtitkára szerint a 2021-es év végére felgyorsultak a dolgok, az Európai Parlament ugyanis november utolsó napjaiban elfogadta a Közös Agrárpolitika (KAP) reformját, december elején pedig megjelentek az ezt meghatározó uniós rendeletek is. Ez viszont azzal járt, hogy a tagállamoknak alig 30 napja maradt a stratégiai tervek elkészítésére és elfogadtatására. A szakember úgy látja, hogy ahhoz, hogy a jövőben a gazdáknak, ha a pénzüknél akarnak maradi, részt kell venniük az agrár-környezetgazdálkodásban. Ennek kapcsán pedig fel fog értékelődni a falugazdászok, a szakértők és a szaktanácsadók szerepe. Cseh Tibor András kiemelte, hogy a változások nemcsak a területalapú támogatásokat, hanem a kiegészítő támogatásokat is érinteni fogják. A korábban nem túl értékes területek is nagyobb szerephez fogak jutni azáltal, hogy a gazdáknak összes megművelhető földterület 4%-át ki kell vonniuk a művelés alól, és valószínűleg ezekre is lehet majd támogatásokat igényelni. A szakember szerint összességében sokkal összetettebbé fog válni a támogatások lehívása, és hangsúlyosabbá fog válni a szakemberek szerepe.

Arra a kérdésre, hogy az új stratégiai tervek kapcsán hol lesznek a legkeményebb viták az Európai Bizottsággal, Cseh Tibor András kifejtette, hogy nem biztos benne, hogy bármilyen adatokkal támasztja is alá Magyarország a tervezett intézkedéseit, az meg fogja győzni a különféle európai szakbizottságokat. A MAGOSZ megbízott főtitkára szerint az érvek mellett megfelelő erőt is kell felmutatni, mert a környezetvédőket a puszta számok nem fogják meggyőzni. A szakember azon a véleményen van, hogy a magyar érdekek sikerre viteléhez keményebb fellépésre van szükség.

Egy dologtól tartok: a KAP preambulumába bekerült az, hogy a green deal kötelezettségvállalásai nem kötelezőek a tagállamokra nézve, de a stratégiai tervek értékelésénél azonban a Bizottság figyelembe fogja venni ezeket. Itt két egymásnak ellentmondó állítás van, és az, hogy melyik fog győzni, azon fog múlni, ki milyen erőt tud felmutatni

– állította Cseh Tibor András.

Gulyás Levente, a Magyar Államkincstár főosztályvezetője szerint a következő években alapvető változások lesznek a területalapú támogatások megszerzésénél, így például a zöldítési támogatás elemei a kölcsönös megfeleltetésbe kerülnek át. A meglevő támogatási elemek ide-oda tologatása létező politika az Európai Unión belül, de ezzel nincs semmi gond, mivel ezeket a gazdák már ismerik, az intézményrendszer pedig tudja működtetni. A szakember úgy értékelte, hogy az agrár-ökológiai alapprogram egy új megközelítés, aminek van jó oldalai is. Rövid távon például az, hogy az egyéves programba bekerülnek olyan elemek is, amelyek korábban hosszabb távú elköteleződést igényeltek. A gazdáknak így fokozottabb figyelemmel kell majd áttekintenie, milyen kötelezettségeket vállalt az adott évre, de gyorsabban is fognak megszületni a döntések ezek ügyében. Hosszabb távon Gulyás Levente szerint azt a pozitívumot kell megemlíteni, hogy ahhoz, hogy ezek a források egyáltalán megmaradjanak, és eljuthassanak az ágazatba, fontos, hogy meg tudjuk mutatni ezeket a kötelezettségeket az Európai Bizottságnak.

Bízunk a magyar agrárdiplomáciában, hogy azokat az eredményeket, amiket kitűztek maguk elé, azt bent tudják majd tartani a stratégiai tervben. De a mi munkánk csak akkor fog elkezdődni, amikor az Agrárminisztérium már „hátradőlhet”

– mondta Gulyás Levente a stratégiai terv végrehajtása kapcsán.

A Magyar Államkincstár főosztályvezetője a végrehajtáshoz kelleni fognak a hazai részletszabályok, de már megkezdték a felkészülést rá. Emellett megpróbáltak segíteni az Agrárminisztériumnak a stratégiai terv kidolgozása során, sőt, bizonyos, abban szereplő elemeket már be is vezettek, mert már látják, hogy szerepük lesz a jövőben.

Címlapkép: Getty Images