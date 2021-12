Megvan, hogyan tennék vonzóbbá a fiatalok számára ezt a hivatást: mert lépni kell!

A szekció egyik fő programelemeként bemutatkozott az Agrovirtus 2021 verseny nyertes csapata a Portfolio Agrárszektor 2021 konferencián, a győztes társaság élményeit és tapasztalatait osztotta meg. A csapat tagjaiként Koncz Bátor Menyhért, valamint Stencinger Dávid növényorvosok, Torkos Marcell, mezőgazdasági-, és élelmiszeripari gépészmérnök és Zsebő Sándor, Phd hallgató osztotta meg benyomásait az Agrárszektornak a versenyről.

Verseny fiataloknak

Az Agrovirtus Magyarország első digitális-agrártechnológiai versenye, melynek célja, hogy a fiatalokat gyakorlatorientáltan, valós problémákat szimulálva ismertesse meg az agrárvállalatok világával, melyekre a csapatoknak a legkorszerűbb agrártechnológiák bevonásával kell reagálni. Mint ismert, tehetséggondozó és mentori program épül az Agrovirtus versenyre, amelynek célja, hogy kiválassza a tehetséges és kellően elszánt fiatalokat, akikkel mezőgazdasági területen lehet együtt dolgozni.

Az Agrovirtus célja, hogy az érdeklődő fiatalok megismerjék a jövő agráriumát – a modern, innovatív mezőgazdasági technológián keresztül. A verseny nagyon kedvező fogadtatásra talált a hallgatók körében, akik lelkesek és már az önéletrajzukba is beírják az Agrovirtust. A piac is elkezdett érdeklődni és már nemzetközi csapatok is jelentkeztek a megmérettetésre.

Címlapkép: Getty Images