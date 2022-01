Fontos változás a Szép-kártyánál: erről minden vásárlónak tudnia kell

Február 1-től május 31-ig fizethetünk a boltokban élelmiszervásárláskor a SZÉP-kártyával a pénztáraknál. Pontosabban azokban az üzletekben élhet a lehetőség, melyek főtevékenysége élelmiszerkereskedelem, amihez a kormányrendeletben meghatározott hét TEÁOR-szám a mérvadó, írja a 24.hu.

Az az üzlet kapcsolódhat be élelmiszervásárlás esetén a SZÉP-kártyázásba, melynek főtevékenysége:

élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, vagy

zöldség, gyümölcs kiskereskedelme, vagy

hús-, húskészítmény kiskereskedelme, vagy

hal kiskereskedelme, vagy

kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem, vagy

egyéb élelmiszer-kiskereskedelem, illetve

élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme.

A SZÉP-kártya bármelyik zsebéből, tehát nem csak a vendéglátásról, hanem a szálláshely illetve a szabadidő alszámláról is vásárolhatunk majd élelmiszert, mivel a zsebek közötti átjárhatóság december végéig él. Karácsony napján jelent meg a rendelet, amely lehetővé teszi a bolti kiskereskedelemben a SZÉP-kártyás élelmiszervásárlást februártól. Megkérdeztük a nagyobb kiskereskedelmi láncokat, élnek-e a lehetőséggel. Jó részük nem reagált a kérdéseinkre, a Lidl és az Aldi még vizsgálja a lehetőséget, későbbre ígért nyilatkozatot, tájékoztatást, két cég viszont már biztosan készül arra, hogy februártól elfogadhassák pénztáraiknál a pihenőkártyát.

A Sparnál tavaly október óta mind a 208 olyan áruházukban elfogadják az OTP SZÉP-kártyát, ahol van melegétel és grillpult, kizárólag az ott vásárolt ételek kifizetéséhez. Céljuk, hogy a teljes hálózatra kiterjesszék a fizetőeszközt – válaszolták lapunknak.

A CBA-nál úgy fogalmaztak, hogy jónak látják a lehetőséget és élni kívánnak vele. Franchise láncként a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások önállóan döntenek a kérdésben, de arra számítanak, hogy széles körű lesz az elfogadás a hálózatban.

Lesznek azonban olyan üzletek is, ahol bár árulnak élelmiszert, mégsem fogadhatják el a SZÉP-kártyát. Ennek oka, hogy az élelmiszer-kiskereskedelemnek főtevékenységnek kell lennie, nem elég, ha a tevékenységi jegyzékben szerepel a rendeletben meghatározott hét TEÁOR valamelyike. Emiatt például a dm-ekben sem lehet majd fizetni élelmiszert SZÉP-kártyával, ugyanis a cég főtevékenysége nem élelmiszerkereskedelem.

A SZÉP-kártya elfogadáshoz az is kell persze, hogy az üzlet, amibe betértünk, szerződésben álljon azzal a kártyakibocsátóval, amelyikhez tartozunk, amelyiktől a kártyánkat kaptuk. Ha egy üzlet mindegyik forgalomban lévő SZÉP-kártyát el akarja fogadni februártól május végéig, akkor összesen négy szerződést kell kötnie, az OTP-vel, a K&H-val, az MKB-val és a piacra január közepén bekapcsolódó Edenreddel.

A kártyakibocsátók válaszai alapján úgy tűnik, technikai akadálya nincs annak, hogy februártól induljon a szolgáltatás, valamennyien azt válaszolták, hogy a lehető leggyorsabban be fogják kapcsolni az elfogadóhelyek közé az erre igényt tartó élelmiszerüzleteket. Az új szereplő, a Ticket Restaurant SZÉP-kártya kibocsátója, az Edenred egyenesen azt írta, online akár 1 napon belül szerződni lehet velük, és az elfogadóhely beállítása rendszereikben másnapra megtörténik. Hozzátették, a legtöbb élelmiszerkereskedelmi lánccal egyéb termékeik elfogadására már szerződésben állnak, és velük már elkezdtek egyeztetni a SZÉP-kártyák elfogadásáról. Terveik szerint január második felére a láncok többségével szerződést kötnek.

Mivel az alszámlák között átjárhatóság van, bármelyik zsebből vásárolhatunk majd a boltban élelmiszert, az egyenleg összegéig, és egy felmérés szerint úgy tűnik, ez a lehetőség nagyon is tetszik az embereknek. A szállodaszövetség viszont aggódik, hogy az élelmiszervásárlás engedélyezésével csökkenhetnek a SZÉP-kártyás költések a járványválsággal erősen sújtott turisztikai szektorban.

Az Edenrednél úgy vélik, azzal, hogy bolti élelmiszervásárlásra is felhasználható lesz a SZÉP-kártya négy hónapig, nagyobb lesz a hajlandóság a bevezetésére azoknál a cégeknél is, ahol eddig nem alkalmazták ezt a juttatási formát. Azt látják, hogy a piacon jelenleg nagy szükség van a megélhetést támogató juttatásokra. Az pedig, hogy a SZÉP-kártyával élelmiszerre is lehet majd költeni, válasz erre a piaci igényre.

Címlapkép: Getty Images