Brutális árak a műtrágyapiacon: vajon meddig tart még az áremelkedés?

Balássy Ákos az Agrárszektor 2021 Konferencián elárulta, hogy a régióban megfelelő gyártási kapacitás áll rendelkezésre, a környező gyárak bőségesen el tudják látni a magyarországi igényeket, mellette pedig még többlettermelés is van, hazánktól távolabbi országokba is exportálnak. Nemrégiben felmerült, hogy újabb műtrágyagyár épülhet hazánkban, a szakember szerint azonban eddig is megvolt a mérleg, megfelelő logisztikával a jövőben is elegendő műtrágyával tudják majd ellátni a gazdákat. Ráadásul egy újabb gyár óriási beruházás lenne és a környezeti terhe sem volna elhanyagolható.

Természetesen a mostani csillagászati árak sem fognak örökké tartani. Lesznek olcsóbb műtrágyaárak, az viszont biztos, hogy a tavaszi szezon végéig árcsökkenésre nagyon kicsi esély van

- mondta Balássy Ákos.

Az EuroChem Agro Hungary Kft. ügyvezetője elmondta, Európa a legkevesebb összeget hajlandó megfizetni a műtrágyákért. Fontos, hogy a piaci igények ki legyenek elégítve, a speciális műtrágyák forgalma (inhibitoros műtrágyák) viszont minden elváráson felül növekedett. A gazdák tehát belátták, hogy egy magasabb árszinten sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy ha már drága műtrágyát szórnak, milyet szórnak, és annak mi lesz a hasznosulása.

Címlapkép: Getty Images