Brutális összeget fizethetnek ezért a magyar gazdák: úgy tűnik, ezt nem úszhatja meg senki

Ahogy a portál írja, jelentős áremelkedéseket tapasztalhattak a magyar gazdák az utóbbi hónapokban. Ez nemcsak a növénytermesztés olyan nagyobb elemeinél jelent meg, mint a műtrágyák, a növényvédő szerek vagy az üzemanyagok ára, hanem a kisebb költségtételek esetében is. Ide tartozik például a csomagolóanyagok és a raklapok ára, vagy épp a mezőgazdasági szolgáltatások költségei is, amelyek mind-mind komolyan megnőttek az egy évvel ezelőtti szinthez képest. És hogy mennyivel, arról az Agrárszektor megkérdezte az ágazat szereplőit.

A zalai Baki Agrocentrum Kft. növénytermesztési ágazatának vezetője, Németh Zoltán az Agrárszektor kérdésére elmondta, hogy a járulékos költségek emelkedését nem szokták nagyon vizsgálni, mert ágazati általános költségekkel számolnak. A szakember elmondta, hogy ezek árában egy 5-10%-os növekedést tapasztaltak az elmúlt év során, de ez nem volt radikális. A mezőgazdasági szolgáltatások terén viszont 10-20%-os költségnövekedés van, ugyanis itt rakódik le a gázolaj és a munkaerő magasabb költsége. Németh Zoltán szerint az imputköltségek növekedése az, ami igazán megdrágítja a növénytermesztést. Példaként említette, hogy a nitrogénalapú műtrágyák 4-5-ször többe kerülnek a tavaly év eleji árakhoz képest, de a növényvédő szerek és a lombtrágyák terén is egy 10-20%-os drágulásról lehet beszélni.

A tarpai Guti és Fiai Bt. egyik névadója, Guti Rudolf szerint a járulékos költségek ára körülbelül 20%-ot nőtt az elmúlt év során. A szakember szerint nemcsak a csomagolóanyagokat, fóliákat és hasonló költségelemeket kell ideérteni, de a fuvarozás, a kiszállítás költségei is megugrottak. Mindent egybevetve a drágulás eléri a 28-30%-ot is. Ami a raklapokat illeti, Guti Rudolf elmondta, hogy a cégnél van egy bizonyos körforgás a „göngyölegben”, ami elhasználódik, azt cserélik vagy pótolják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakember kifejtette, hogy az élelmiszerek esetében viszont más a szisztéma, mert szigorúan meg van határozva, az egyes raklapokra milyen élelmiszerek pakolhatóak. A tarpai gazdálkodó szerint inkább a beszállítókkal vannak problémák, mert nincsenek felkészülve a megrendelések felélénkülésére. Guti Rudolf hangsúlyozta, hogy a fuvarozás, az üzemanyagárak és a munkaerőhiány a három legjelentősebb költségtétel.

A Somogy megyei Solanum Kft. ügyvezető igazgatója, Varga György, az Agrárszektor kérdésére elmondta, hogy a göngyöleget mindig egy évre előre vásárolják, ezért egyelőre még olyan nagyon nem érzik ezt a költségnövekedést. A szakember inkább a műtrágyák és növényvédő szerek árának emelkedését említette, ami áthúzódik erre az évre, és akik tavaly nem vásárolták meg előre ezeket a szereket, azoknak most a jóval magasabb árakkal kell szembesülnie. Varga György szerint is a fuvarozás költségei azok, amelyek a legdurvábban megnőttek az elmúlt időszakban. A szakember példaként említette, hogy amíg egy évvel ezelőtt Hollandiából 350-400 ezer forintért tudtak megoldani egy szállítást, ez mostanra a duplájára nőtt. Ha pedig a cég telephelye, és Budapest között kell fuvarozni, annak is körülbelül 66%-kal nőttek meg a költségei.

A Kamut-Gyúrpusztai Kft. ügyvezetője szerint mértéktelen áremelkedés tapasztalható a göngyölegek terén. Földesi István szerint egyre nehezebb raklapot szerezni, ami van, annak is 1,5-szörösére emelkedett az ára, a csomagolóanyagok is jelentősen, 25-30%-kal drágultak meg. A békési szakember emellett kitért arra is, hogy a munkabérek 20%-kal nőttek, de nagyon nagy növekedések voltak tapasztalhatóak az alapanyagárakban is. Összességében 30%-nál biztosan magasabbak az ilyen jellegű költségeik. Földesi István úgy látja, hogy ezeknek a drágulásoknak le kellene képződnie a zöldségárakban, és a szerződéses árak vonatkozásában is meg kellene jelennie ezeknek a költségtételeknek, ahogy az inputanyagok, a fuvarozás és a többi ilyen járulékos költség emelkedésének is, hogy ezeket ne a termelők viseljék egyedül. Ahogy a Békés megyei Kamut-Gyúrpusztai Kft. ügyvezetője fogalmazott, azt szeretnék elérni, hogy a teljesítési hely a táblán vagy a telephelyen legyen, ne nekik kelljen viselni a fuvarozás költségeit is.

Ez utóbbiban viszont már történt némi előrelépés, ugyanis egyre több olyan vevőjük van, aki a fuvarköltségeket már maga állja

– ismertette Földesi István.

Összességében elmondható, hogy a járulékos költségek növekedését a növénytermesztési ágazat szereplői vállalkozásuk méretéből és profiljából kifolyólag máshogy látják, de mindannyian úgy becsülték, hogy az elmúlt egy évben mintegy 10-30%-ot drágultak ezek a tételek. Abban azonban mind egyetértettek, hogy a legjelentősebb – és az ágazatot a legérzékenyebben érintő – áremelkedés a szállítás, fuvarozás terén volt tapasztalható. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez a drágulás még nem állt meg, így később azoknak is gondot jelenthet, akik most még nem érzik ezeket.

Címlapkép: Getty Images