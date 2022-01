Pörög a magyar foglalkoztatottság: újabb csúcsok dőltek meg 2021-ben

Továbbra is csúcson a hazai foglalkoztatottság, a hazai elsődleges munkaerőpiacon 84 ezer új munkahely jött létre, a közfoglalkoztatottak létszáma 9 ezer fővel csökkent, a háztartások külföldön dolgozó tagjainak száma pedig 10 ezerrel volt kevesebb az előző év azonos időszakához képest, így október-december átlagában a teljes foglalkoztatotti létszám 4.688 millió volt 65 ezer fős éves növekedéssel - derült ki Takarékbank közleményéből.

A 15-74 éves korosztályban a gazdaságilag aktívak száma egy év alatt 46 ezer fővel 4.864 millióra nőtt. Ezzel a legideálisabb munkavállalási korú, 20-64 éves korosztály 79.9%-a minősült foglalkoztatottnak, ami érdemben meghaladja az Európai Unió 2020-as 72.4%-os átlagos rátáját.

Decemberben önmagában 4.687 millió volt a foglalkoztatotti létszám. 2021 IV. negyedévében erős képet mutatott a hazai munkaerőpiac szektoriális bontásban. A mezőgazdaságban a téli szezonalitásnak megfelelően 14 ezerrel, az építőiparban pedig hibahatáron belüli 2 ezer fővel csökkent a foglalkoztatás, eközben a feldolgozóiparban 10 ezerrel, a piaci szolgáltatások területén 59 ezerrel, a nem piaci szolgáltatások területén pedig 11 ezerrel nőtt a létszám, így nemzetgazdaság-szerte helyreállás látszott az egyes iparágakban, illetve az legújabb pandémiás hullám sem törte meg a munkaerőpiacot láthatóan.

- közölte Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője.

Ezzel párhuzamosan a fenti időszakban 3.7% volt a munkanélküliségi ráta, a várakozásoknak megfelelően, a munkanélküliek száma 3 ezer fővel nőtt az előző 3 havi átlaghoz képest és 15 ezer fővel esett az egy évvel korábbi átlaghoz képest.

A magyar munkaerőpiac immár kifejezetten stabilan visszatért a válság előtti állapotába, hónapról-hónapra a rekord magas foglalkoztatottsági szintekről és a nemzetgazdaság szerte egyre erősebb munkaerőhiányról, illetve bérversenyről lehet beszámolni, ahogy a pandémiás időszak előtt is. Várakozásunk szerint a tavalyi 4.1% után idén 3.2% lehet az éves munkanélküliségi ráta a statisztikai módszertan szerint, bár a regisztrált álláskeresők száma ennél magasabb, de az év eleje óta ez a szám is aktívan csökkent, a legutolsó adatok szerint 239 ezer fő volt. A kormány munkahelyvédelmi intézkedései, a bértámogatások, az adócsökkentések, a vállalati és lakossági törlesztési moratórium érdemben hozzájárultak a munkahelymegőrzéshez és ahhoz, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci válság jelentősen kisebb amplitúdójú volt, mint az egy évtizeddel korábbi.



A gyors helyreállás ellenére a Takarékban elemzése szerint még látszanak némi utóhatások, ami a munkanélküliség válság előttihez kissé magasabb szintjében is jelentkezik, néhány szektor, köztük a külföldiek keresletére építő budapesti turizmus teljes helyreállása még várat magára. Iparági források alapján is újra elérkezett a másfél évvel ezelőtt látott munkaerőhiányos és erőteljes bérversennyel járó munkaerőpiaci környezet a legtöbb szektorban, különösen, amelyekben jelentős munkaerőt kellene pótolni a pandémiás elbocsájtások után.

Országos szinten a szakterületenként feladott álláshirdetések mennyiségéből kirajzolódik, hogy a vendéglátás-idegenforgalom emelkedett a legjobban, amelyet az SSC-k, a HR, a marketing, média és PR, valamint az adminisztráció és irodai állások követnek. Az újra megjelenő és várhatóan fennmaradó munkaerőhiányos helyzet egyben igazolja az aggodalmakat a felfelé mutató inflációs kockázatokról is, mivel a munkaerőpiaci feszesség gyors emelkedése a bérnövekedés ütemét is tovább gyorsítja, miközben a kínálati oldal több esetben még mindig nem épült fel teljesen, továbbra is jelen van a globális alapanyaghiány, kapacitáshiány és a jelentős energiadrágulás is nehezíti a vállalatok termelési szintjének helyreállását.



Lefelé mutató kockázat lehetne egy újabb hullámból eredő korlátozási intézkedéssorozat, de ez láthatóan elkerüli az európai gazdaságokat, a magyar munkaerőpiacon sem látszik ennek a nyoma, így az idei évet is növekedéssel és erőteljes bérnövekedéssel indíthatja a magyar munkaerőpiac, bár a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége – ismét - a végéhez közelít, a teljes foglalkoztatottság közelében áll a hazai piac, ami egyben az extenzív növekedési fázis végét is jelzi a hazai munkaerőpiacon.

