Itt az igazi árkatasztrófa: ezért elég háromszor annyi élelmiszerre a szomszédok pénze

Nem árulunk zsákbamacskát, a legtöbb termék drágább volt nyugati szomszédunknál, de a rögvalóság viszont az, hogy egy medián bérből élő sógor még a magasabb árak mellett is majd háromszor annyi terméket tudna magának megvásárolni havonta, mint egy medián bérből élő magyar, írja a Pénzcentrum.

A síszezon dübörgése közben megannyi magyar ruccan át a szomszédba, hogy Ausztria sípályáin teleljen át néhány napot, hetet. Ottlétükkor pedig sokan tapasztalhatják a helyi áruházakban, hogy bizony az egyes termékek árai nem is annyira vannak elrugaszkodva a Magyarországon tapasztaltaktól, sőt, sok esetben még olcsóbban is kijöhetünk a sógoroknál.

Árstoppal érintett termékek árai Ausztriában és Magyarországon

Első körben tehát azt nézték meg, hogy a február 1-től élesedő, hazai árstoppal érintett termékek ára, hogyan alakult Ausztriában, illetve idehaza. Ezeknél a termékeknél mindhárom boltban a legolcsóbb kiszereléseket vizsgáltuk.

A hazai ártstoppal érintett termékek mindegyike drágább Ausztriában, mint Magyarországon. Különösen a húsok kerülnek sokkal többe a szomszédban, a legolcsóbb sertés 136, míg a legolcsóbb csirkemell 171 százalékkal drágább odaát, mint idehaza. Ahogy látjuk, a tej is jóval drágább az osztrákoknál, de például a liszt és a napraforgóolaj már mérsékeltebben kerül többe, míg a kristálycukor alig.

Mindent egybevetve azt lehetne mondani, hogy az árstoppos termékek esetében az osztrák árak átlagosan 83 százalékkal magasabbak a magyar boltok átlagárainál.

Gyümölcs-, és zöldségárak Ausztriában és Magyarországon

Az ármustra következő részében azt vizsgáltuk meg, hogy 10 zöldség, gyümölcs esetében hogyan alakultak az árak Ausztriában és Magyarországon. Itt azért már voltak meglepetések, mutatjuk az árakat.

A statisztikákból látszik, hogy zöldség és gyümölcs fronton három olyan terméket is találni az osztrák boltban, ami olcsóbb, mint Magyarországon. Ezek a paradicsom, a karfiol és a körte. Igaz, legutóbbi esetében nem pontosan ugyanaz a fajta került összehasonlításra, de az éppen kapható legolcsóbbat vettük alapul mindenhol.

Az olcsóbb termékek közül is kiemelkedik viszont a paradicsom, aminek kilóját az osztrák Billában akár már 536 forintért is meg lehet vásárolni, míg idehaza inkább 900-1000 forint között mozog az ára.

Érdekes továbbá, hogy az avokádó darabja is alig 3 százalékkal kerül többe az osztrákoknál, mint idehaza. De például az alma, a sárga burgonya, de akár a vöröshagyma is jócskán drágább, mint a magyar boltokban.

Összességében viszont a 10 zöldség, gyümölcs ára Ausztriában már csak 30 százalékkal volt átlagosan magasabb az itthon tapasztalhatónál.

Nagy márkák termékeinek az árai Ausztriában és Magyarországon

Árösszehasonlításuk harmadik etapjában azt vizsgálták meg, hogy olyan globális márkák termékei, mint a Coca Cola, a Milka, a Red Bull vagy éppen a Nutella mennyibe kerül odaát a Billában, illetve idehaza a Sparban és a Prímában.

A közismert, márkás élelmiszerek esetében már nem három, de négy olyan terméket is találtunk, ami olcsóbb az osztrák Billában, mint a hazai szupermarketekben. Így például Nutellát, Johnnie Walker viszkit, Vöslauer ásványvizet, sőt, Pringles csipszet is jóval olcsóbban vásárolhatunk Ausztriában, mint Magyarországon. Legutóbbi termék, a csipsz esete ráadásul különösen érdekes, hiszen Ausztriában úgy adják 35 százalékkal olcsóbban a terméket, hogy ott nem 165 grammnyi nasit rejt a csomag, hanem 200 (!) grammot. Szóval egységáron még durvábban olcsóbb ez a fajta csipsz.

De azért a Nutella 20 százalékkal barátságosabb árcéduláján is tátva marad az ember szája, sőt, a Happy Day bár átlagosan drágább az osztrák boltban, mégis 1 liternyi üdítőt például olcsóbb ott beszerezni, mint itthon a Sparban. Érdekes továbbá az is, hogy míg a viszki Ausztriában olcsóbb, a Heineken jóval, 72 százalékkal drágább a nyugati határ túlsó felén, mint idehaza. De a Coca Coláért is 50 százalékkal többet kell fizetni az osztrák Billában, mint átlagosan az itthoni két szupermarketben.

Mindent egybevetve viszont, a 10 márkás termék átlagosan már csak 14 (!) százalékkal került többe Ausztriában, mint Magyarországon.

Jó, de mire elég az osztrák, illetve magyar fizetés?

Mivel országos összehasonlításra alkalmas adat 2020-ból van csupán, így számításainkhoz azt fogjuk használni. Az osztrák hivatalos statisztikák szerint 2020-ban nemzetgazdasági szinten a medián bér havonta Ausztriában 2 182 euró volt, ami 360 forintos euróval számolva 785 520 forintnak megfelelő összeg. Ehhez képest a KSH hivatalos statisztikája szerint Magyarországon 2020-ban 320 582 forint volt a bruttó medián bér, amiből a bruttó és a nettó átlagkereset közötti 66,5 százalékos arányát alapul véve, a hazai nettó medián bér 2020-ban 213 187 forint körül alakulhatott.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a medián osztrák bér 2020-ban egészen pontosan 268 (!) százalékkal volt magasabb, mint a magyar medián bér.

Megállapíthatjuk tehát, hogy bár Ausztriában a legtöbb termék drágább, mint Magyarországon, az emberek sokszorosan többet keresnek annál, mint amennyivel egyébként a termékek drágábbak.

Emlékezzünk csak vissza, a legnagyobb árkülönbségek az osztrák és magyar árak között a friss húsoknál érhetők tetten. Ott ugyanis az osztrák termékek 136 és 171 százalékkal is drágábbak voltak, mint a magyar termékek, de még ez a drágulás is elmaradt attól a szinttől, mint amennyivel Ausztriában jellemzően többet keresnek, mint Magyarországon.

Mi fér a kosarunkba?

A havi medián béreket alapul véve, végezetül megnéztük azt is, hogy a 26 termék egy egységnyi megvásárlása összesen mekkora részét szakítaná ki a havi, medián osztrák, illetve magyar bérből. A magyar árakat a Spar és Príma átlagából számoltuk. Forintosítva a 26 termék megvásárlása összesen:

27 176 forintba kerülne az osztrák Billában,

és 21 062 forintba a magyar szupermarketekben.

Összesen tehát a sógoroknál a 26 termék megvásárlása 29 százalékkal kerülne többe, mint Magyarországon. Igen ám, de az osztrák bevásárlás értéke az ottani havi medián bérből (2020) mindössze

3,4 százalékot hasítana ki,

míg a magyar medián bérből (2020) 9,9 százalékot.

Ez azt jelenti, hogy adott ország kereseteit figyelembe véve a kereseti lista közepén álló osztrák állampolgár majdnem háromszor annyi élelmiszert tudna megvásárolni (még a magasabb árak mellet is) egy hónapban, mint a magyar fizetési lista közepén álló, magyar állampolgár (az olcsóbb termékárak ellenére is).

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images