Súlyos problémákról vallottak a magyar gazdák: ezt senki nem úszhatja meg?

Nehéz helyzetben vannak a magyar mezőgazdasági szereplők: az elmúlt hónapokban ugyanis egyre nagyobb mértékű áremelkedéseket tapasztalhattak. A növénytermesztők esetében ez egyaránt jelentette a műtrágyák, a növényvédő szerek, az üzemanyagok és a kisebb költségtételek, így például a raklapok és csomagolóanyagok árát is, vagy épp a mezőgazdasági szolgáltatások költségeit is, amelyek mind-mind komolyan megnőttek az egy évvel ezelőtti szinthez képest, amint arról korábban beszámoltunk.

Ez a költségnövekedés azonba az állattenyésztési ágazatban is megjelent. A takarmányok, vagy éppen az energia árának ugrásszerű növekedése régóta tart már, de a kisebb költségtételek esetében is megfigyelhető egy komolyabb áremelkedés. Hogy ez mely tételeket érintette, és milyen mértékben, arról az Agrárszektor az ágazat szereplőit kérdezte.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Emődön található Emődi Zrt. fő profilja a tehenészet, mezőgazdasági területük nagyobbik részén az állattenyésztést támogató növénytermesztést folytatnak. A vállalat vezérigazgatója, Kaposvári Péter szerint azt lehet mondani, hogy az állattenyésztés költségei 15-20%-kal emelkedtek az elmúlt egy év során. Ezek közül az elektromos áram és a gáz árának emelkedések volt a legnagyobb mértékű, ezeket követte azon takarmányok (tápok, premixek) árának drágulása, amelyet nem tudnak maguknak megtermelni, és amelyeket mindenképpen meg kellett vásárolniuk. A szakember beszélt arról is, hogy a munkabérek is 10% feletti mértékben nőttek, ugyanakkor rámutatott, hogy a fuvarozás költségeinek emelkedése őket annyira nem érintette. Kaposvári Péter szerint az állatgyógyászati készítmények árában is megfigyelhető volt egy érezhető emelkedés, de a takarmánytermesztés miatt megemlítette az inputanyagok és a műtrágyák drágulását is. Az Emődi Zrt. vezérigazgatója úgy látja, nincs olyan költségelem, aminek az elmúlt egy évben csökkent volna az ára.

Az adonyi Angus Húsmarhatenyésztő Kft. ügyvezetője, Szakács Attila az Agrárszektor kérdésére elmondta, hogy mivel ők egy cégcsoport tagjaként működnek, egyelőre se a villamos áram, se a gáz árának emelkedését nem érezték még meg. A Fejér megyei szakember kifejtette, hogy a szolgáltatások a cégcsoporton belül történnek, és ezek költségei nem követték le az áremelkedéseket. Szakács Attila ugyanakkor jelezte, hogy a munkabérek emelkedése most januárban fog megtörténni. A szakember úgy fogalmazott, hogy a takarmányköltségek, így a tömegtakarmány, a késztápok és az ásványianyag-kiegészítők árának megugrása a leginkább látható és érezhető. Ezeket ugyanis teljesen külső forrásból kell beszerezniük, és ezeknél azt tapasztalták, hogy a drágulás elérte a 20-25%-ot is. Szakács Attila a gyógyszerek és állatgyógyászati termékek árának növekedését emelte ki, elmondása szerint az egyes készítmények ára 5-10-15%-kal is megnőtt az elmúlt időszakban.

Bűdi Károly a borsodi Alsódobszán vette át a családi gazdaságot. A sokadik generációs mezőgazdasági szakember (aki egyben az AgriDron Kft. tulajdonosa és műszaki szakértője) elmondta, hogy a növénytermesztés mellett sertéstenyésztéssel is foglalkoznak. Az elmúlt év során Bűdi Károly azt tapasztalta, hogy az elektromos áram a 3-szorosára, a gáz pedig a 3,5-szeresére drágult. A bérek mindeközben 20%-kal emelkedtek, a fuvarozási és szállítási költségek pedig mintegy 30%-kal nőttek. A szakember szerint az utóbbi időszakban semminek nem csökkent az ára. Bűdi Károly úgy látja, hogy aki a mezőgazdaságban nem tud valahol a költségein csökkenteni, az később komoly bajba fog kerülni, mert a piac az áremelkedéseknek csak egy bizonyos százalékát fogja elnyelni. Ahogy a szakember fogalmazott, az a kis árrés, ami most van, az még kisebb lesz, már ha egyáltalán marad még belőle valami.

Összességében elmondható, hogy az állattartókat a takarmányok és az energia árának emelkedése érintette a legkomolyabban, Ezeken túl azonban az látható, hogy az állatgyógyászati készítmények, a fuvarozás és szállítás árának emelkedése, valamint az emelkedő munkabérköltségek is egyre komolyabb terhet rónak a gazdálkodókra. Az ágazat szereplői azt érzik, hogy a következő időszakban nagyon észnél kell lenniük, és nagyon oda kell figyelniük minden kiadásukra.

