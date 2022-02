Újabb fejlesztés a Magyar Bankholdingnál: ezzel segítik a magyar kisvállalkozásokat

A Budapest Bank országos fiókhálózatán kívül ősz óta az MKB Bank, januártól pedig már a Takarékbank egyes budapesti és vidéki bankfiókjában is népszerűsítik a BUPA-t: Budapesten kívül Győrben, Szegeden, Debrecenben, Salgótarjánban, Szolnokon és Pécsen** is találkozhatnak a cégvezetők a szolgáltatással.

A szolgáltatás az egyik első olyan pénzügyi asszisztens a piacon, amellyel – Budapest Bank bankszámlával összekötve – az ügyfelek a számlakiállításon és befogadáson túl azok kiegyenlítését is egy felületen belül hajthatják végre. A bevételek és kiadások nyomon követése, a naprakész folyószámlaegyenleg a vállalkozás cash-flow-jának szemmel tartását és a pénzügyi tervezést is nagyban segíti. A termék további előnye, hogy használatával a NAV bejelentési kötelezettség is könnyen teljesíthető, hiszen a program a kiállított számlát automatikusan elküldi az adóhatóságnak. A szolgáltatás a vállalatvezetők mellett könyvelők számára is elérhető, így ők is naprakész információkkal rendelkezhetnek a cég pénzügyeiről.

Rövid távú célunk, hogy a BUPA a Magyar Bankholding mindhárom tagbankjának internetbankjaival is összekapcsolhatóvá váljon, és idővel a többi hazai nagybankkal is össze fogjuk kötni. A termék népszerűségét jól mutatja, hogy a bevezetése óta már több mint 19 ezer vállalkozás csatlakozott a BUPA-hoz, illetve a digitális platform segítségével 130 ezernél is több számlát állítottak ki, közel 57 milliárd forint értékben. A hazai pénzintézetekkel való bankkapcsolat kiépítésével többszázezer kisvállalkozás élvezheti majd a későbbiekben a pénzügyi asszisztens teljesértékű szolgáltatása nyújtotta előnyöket

– nyilatkozta dr. Mészáros Beatrix, a Magyar Bankholding leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyettese.

A Magyar Bankholding tervei szerint 2022. március 31-én megvalósul a hármas bankfúzió első jelentős lépése, a Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése. A Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatlakozik a fúzióhoz.

A bankcsoport célja, hogy kihasználva a szinergialehetőségeket, a tagbankok kiválasztott termékeit és szolgáltatásait kiterjessze a teljes hálózatára. Ennek egyik jelentős lépéseként november óta elérhető a Magyar Bankholding teljes tagbanki fiókhálózatában az MKB Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP Kártya). Az egységesítés további fontos mérföldköveként 2022. január 1-jétől kezdve Euroleasing márkanéven, közös irányítás alatt és integrált módon működnek a bankcsoport lízingtársaságai.

