Folytatódik a rovarfehérje őrület: rengeteget spórolhatunk vele, ha így használjuk

Tudjuk, hogy változtatnunk kell a fogyasztási és táplálkozási szokásainkon, az életmódunkon és sok esetben bizony a felfogásunkon is. Annak ellenére, hogy ezekkel tisztában vagyunk, nem mindig vagyunk túl befogadóak újdonságok tekintetében. A rovarokkal például pont ez a helyzet. Tény, hogy elsőre az undor, a félelem, a fertőzés és a betegségek azok, amik eszünkbe juthatnak róluk, de attól még számtalan lehetőség rejlik bennük, ráadásul sokat tehetünk azért, hogy kicsit (ténylegesen) fenntarthatóbban éljünk. A takarmányárak is drasztikusan elszálltak, ezért a gazdákat érdekel minden olyat alternatíva, mellyel lehet faragni a költségeken - a rovarok itt kerülhetnek újra képbe, hiszen a takarmányozásban is nagyszerűen fel lehet használni. Hogyan jön össze a rovar a környezetvédelemmel? Milyen lehetőségekről beszélhetünk velük kapcsolatban? Az Agrárszektor ezeknek a kérdéseknek is utána járt a Grinsect alapító ügyvezetőjével, Aszalai Sándorral.

Bár elsősorban takarmányozási célokra állítják elő a termékeiket, nem ritka, hogy kedvtelésből tartott állatok – mint például gekkók -– etetéséhez keresik a fekete katonalégy lárváit a vevők. Nagyobb tételben kereslet a feldolgozott termékek iránt tapasztalható a rovarolajat és a rovarlisztet a hal, a sertés és a baromfi takarmányozásban használják, emellett mellett pedig a petfood – főként kutya, illetve macskaeledelek – számít az egyik legnagyobb felvevő piacnak. Mint megtudtuk, a sertés és a baromfi ágazatok tavaly szeptemberben lettek engedélyezve, a jogszabály pedig egyre megengedőbb, 5 évvel ezelőtt még nagyon szigorúak voltak a feltételek. Jelenleg a tenyésztett rovarokból nyert, feldolgozott állati fehérje csak a következő rovarfajokból nyerhető az Európai Unión belül:

fekete katonalégy (Hermetia illucens)

közönséges házilégy (Musca domestica)

közönséges lisztbogár (Tenebrio molitor)

penészevő gabonabogár (Alphitobius diaperinus)

házi tücsök (Acheta domesticus)

sávos tücsök (Gryllodes sigillatus)

banántücsök (Gryllus assimilis)

selyemlepke (Bombyx mori)

Aszalai Sándor az Agrárszektornak elmondta, hogy ezek közül a rovarok közül már kikerültek olyanok is, melyek takarmányozáson kívül humán fogyasztásra is alkalmasak, a legújabb a lisztkukac lárva.

Nagyon a takarmányra és az élelmiszerre fókuszál az iparág, de az intenzív rovartenyésztés nagyjából 10 éves iparág az EU-ban. A rovarok felhasználási lehetősége még gyerekcipőben jár. A mi esetünkben a fekete katonalegyek kitintartalma óriási, egy kis fejlesztéssel akár még a műanyagot is ki lehetne váltani vele. Sőt, a szépségiparban is jól lehetne a használni a zsírja miatt. Élelmiszerekben is el fogják fogadni, de úgy gondolom, gyorsabban megemésztik az emberek kozmetikumok formájában

- vélekedett a szakember.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható!

Címlapkép: Getty Images