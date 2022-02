Újabb vidéki idősotthon jelentett be látogatási tilalmat: csak telefonon lehet hívni a hozzátartozókat

Ahogy a város hírportálja beszámolt róla, a nyírbátori Idősek Bentlakásos Otthonában fokozott erőfeszítéseket tesznek, hogy minél inkább megakadályozzák, de legalább leszűkítsék a járvány terjedésének a lehetőségét. Egyrészt minden eszközt biztosítanak a fertőtlenítésre. Másrészt, s ez a legfontosabb a dolgozók és a lakók folymatos szűrését is végzik.

Éppen a tesztelés eredményeinek ismeretében, először a szobakarantént vezették be, majd, a héten már a látogatási tilalmat is. A legutóbbi tesztelésen összesen hat pozitív tesztet találtak, dolgozók és lakók között is vannak fertőzöttek. A látogatási tilalom addig tart, amíg a tesztelési eredmények ezt kényszerítik.



Címlapkép: Getty Images