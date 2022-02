Nagy változás jöhet Magyarországon: ezt okozta a pandémia az élőállat-kereskedelemben

Az utóbbi időszak brutális áremelkedései minden szereplőt érintenek, akik az agrárszektorban tevékenykednek, illetve beruháznak, ám az igazi kihívást mindig az jelenti, hogyan lehet fenntarthatóan, hatékonyan működni és a költségeket hogyan lehet érvényesíteni a végtermékek árában – mondta az Agrárszektornak Mata Erika, a Hunland Group kereskedelmi igazgatója. Kiemelte, a cégcsoportnál nemcsak egyetértenek az Európai Unióban egyre hangsúlyosabbá váló fenntarthatósági, állatjóléti és környezetvédelmi intézkedésekkel, de aktívan támogatják is ezeket. A szakember emellett beszélt az élőállat- és hússzállítmányozás magyarországi és globális helyzetéről is, valamint elárulta, hogy a pandémia milyen változásokat hozott az élőállat-kereskedelemben, és hogy előreláthatólag milyen trendek, események lehetnek hatással az ágazatra a jövőben.

A hízó- és vágómarha tekintetében 2021 szeptemberében elindult egy áremelkedés - közölte Mata Erika, a Hunland Group kereskedelmi igazgatója, majd hozzátette, a várakozások ellenére az árak a későbbiekben is magasan maradtak, ami emelte a hizlalásra szánt szarvasmarhaárakat is.

Azt látjuk, hogy jelenleg ez a tendencia marad, a lengyel vágóhidak soha nem látott mértékben vásárolják az import vágómarhát, és ez kihat nemcsak a környező országok árszínvonalára, de még a közel-keleti piaci árak tekintetében is felhajtóerőként működik. A tenyészállat-kereskedelem területén azt tapasztaljuk, hogy a takarmányárak növekedési ütemével együtt mozog a felvásárlási ár. Ami a vágóteheneket illeti, már 2021-ben egész évben magas volt a kereslet és az árszínvonal is. Ugyanakkor Európa-szerte csökken az állatállomány, ez részben köszönhető a generációváltás, veszteséges gazdálkodás, de környezetvédelmi okok hatása miatt is.

- nyilatkozta a szakember az Agrárszektornak, majd hozzátette, a vágóhidak, darabolóüzemek részéről viszont, épp a kapacitásuk optimális kihasználása érdekében van egy folyamatos kereslet, így egy erős versengés alakult ki a beszerzésben, ami természetesen az árakra is hatással van.

A húskereskedelem területén - tette hozzá - természetesen az alapanyagárak, illetve az energiaárak emelkedése mutatkozik meg, a marhahús árszínvonala esetében jelentős az emelkedés Európa-szerte. A baromfihús esetében ezen túl a madárinfluenza miatti alapanyaghiány is jelentkezik, elsőként a víziszárnyasok esetében, de azt remélik, hogy csirkében, pulykában ugyanez fog bekövetkezni, és ez szintén az áremelkedési tendenciákat erősíti. Sertéshúsban jelentős túltermelés alakult ki, ugyanakkor a sertéspestis miatti kivágások miatt azt várják a szakemberek, hogy az európai piacokon az első negyedévben már ismét kevesebb árualap lesz.

