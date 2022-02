Egyre többen vásárolnak ilyen élelmiszereket a vidéki Magyarországon: sejtenek valamit?

HelloVidék: Hogyan változott a magyar vásárlók tudatossága a koronavírus hatásaként?

Benedek Eszter: A járvány felerősítette a fogyasztók elkötelezettségét a magyar termékek iránt. A pandémia kitörésekor hirdetettük meg a „Vedd a hazait! Védd a hazait!” akciót. Ez egyúttal a hazai termelők és gyártók, ezáltal a gazdaság támogatását, a munkahelyek védelmét is jelentette. Nemcsak a fogyasztók álltak ki a hazai gyártók mellett, hanem a kereskedelem is. Azok a cégek is bekapcsolódhattak, amelyek nem tartoztak a Magyar Termék védjegyhasználók táborába, de itthon állítanak elő terméket.

A kampány valóságos mozgalommá vált. Kutatások is megerősítették, hogy a fogyasztók háromnegyedéhez eljutott a #veddahazait üzenete, 96,6 százalékuk támogatta a célját, hogy a hazai termékek vásárlásával hazai munkahelyeket védhetünk meg.

Mennyire keresik a hazai termékeket a vásárlók?

Reprezentatív online felmérésünk szerint a válaszadók 32,2 százaléka több magyar terméket vásárolt 2020-ban, a járvány idején, mint korábban. Ebben az időszakban különösen kiemelkedő volt a fiatal felnőttek (18–29 évesek) elkötelezettsége: közel felük (43,8%) több hazai terméket vásárolt.

A magyaroknak mennyire fontos a termékeken feltüntetett védjegy? Mennyire befolyásolja őket vásárlási döntéseikben?

A már említett felmérésünk szerint két, tulajdonságaiban és árában megegyező termék közül a válaszadók 80,8 százaléka a magyart választja a külföldivel szemben. 36,6 százalékuk 10 százalék felárat is hajlandó fizetni a hazai termékért. Ez az arány 44 százalékra nő, ha a magyar származást védjegy igazolja az árun. Ebből következik, hogy a védjegyeknek közvetlen hozzáadott értékük van, jelentősen hozzájárulnak a vásárlási hajlandósághoz.

Az InnoFood Marketing Kft. által végzett tavalyi kutatás is azt mutatja, hogy a védjegyek iránytűként szolgálnak, hiszen a fogyasztó jellemzően a csomagoláson lévő védjegyek (84,2%) alapján tájékozódik a termék hazai eredetéről. Ezzel szemben az ismert, magyaros hangzású márkanevet csak 32,8 százalék említi. A hazai eredetjelölések közül a legismertebb a Magyar Termék, második helyen a Hazai Termék védjegy áll, mindkettő a Magyar Termék Nonprofit Kft. tanúsítványa. Továbbá kiemelkedő eredmény, hogy a 2020-ban bevezetett #veddahazait védjegyünk is említésre került.

A fővárosban vagy vidéken rendelkeznek többen magyar védjeggyel?

Országos szintű a Magyar Termék védjegyek lefedettsége. Több mint több mint 200 cég csaknem 5000 terméke kapta meg az ehhez szükséges tanúsítványt. A mellékelt térképen a gyártó cégek telephelye látható. https://www.google.com/maps/@47.1402344,18.4055466,7z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1FhRs3KhI1oIMhhCtjJiav5vxY5o?authuser=2

A magyar termékek iránti kereslet milyen hatással van a foglalkoztatásra? Több vállalkozás jött létre, a meglévők több személyt foglalkoztatnak az igények kielégítésére?

Annyit bizton állíthatok, hogy 2020 tavaszán, amikor a járványügyi korlátozások miatt leállt az ország, a magyar termékek iránti kereslet segített megtartani a munkahelyeket.

Külföldi magyarok is vásárolják a hazai termékeket? Kapnak-e erről visszajelzést?

Erről nincs adatunk, a magyar a célpiac. A Magyar Termék védjegyek az országhatáron belül működtetett tanúsítványok.

Ön szerint hosszabb távon is fennmarad a hazai termékek iránti kereslet növekedése?

A Magyar Termék Nonprofit Kft. mindent megtesz ezért. „A hazai az igazi!” címmel februárban azzal az üzenettel indítjuk idei kampányunkat, hogy a Magyar Termék védjegyek valódi garanciát jelentenek a hazai eredetre és a megbízhatóságra. Ezeket ugyanis csak szigorú tanúsítási folyamat eredményeképpen lehet alkalmazni a termékeken, amelyeket ezt követően is folyamatosan ellenőriznek. Ezzel is segíteni kívánjuk a fogyasztókat a tudatos vásárlásban.

Címlapfotó: Bódogh Gabriella