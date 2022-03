Hihetetlen kamatkedvezmények a magyar bankoknál: a gazdagok kiváltsága az olcsó hitel?

Bármely előre nem várható történés, vagy tervezett esetén, amit saját tőkéből nem engedhetnénk meg magunknak, rendelkezésre áll valamilyen hitel. A magyarok közül pedig egyre többen élnek is ezzel a lehetőséggel. Bár a lakossági hitelezést elsősorban a lakáshitelek pörgetik, a személyi hitelek népszerűsége is magas szinten volt az elmúlt néhány évben, írja a Pénzcentrum.

A személyi hitel széles körű felhasználási lehetőségeinek és egyszerű hozzáférhetőségének köszönheti növekvő népszerűségét. Ha valakinek gyors pénze van szüksége és sem kezest, sem fedezetet nem szeretne bevonni a szerződéskötésbe, a bankszámlahiteleknél és a hitelkártyáknál kedvezőbb feltételeket nyújtó alternatíva lehet neki a személyi kölcsön. A néhány százezer forintostól akár a 10 milliósig terjedő hitelösszeget pedig ma már online is igényelhetjük a magyarországi bankoktól és a gyors folyósításnak hála akár órákon belül az igényelt pénzünkhöz juthatunk. A személyi hitel tehát nagyszerű megoldás lehet akkor, ha gyorsan és viszonylag nagy összegű kölcsönre van szükségünk, amelynek felhasználását a bank nem szabja meg nekünk.

Több dologtól függ, hogy mennyi pénzhez juthatunk így

Az összesen felvehető hitelösszeg három fontos tényező függvénye: ezek a jövedelmünk, a kamat és a futamidő. Az igénylés szempontjából ezek közül a legfontosabb a jövedelmünk. A személyi kölcsön igényléséhez jövedelemigazolásunkon kívül gyakorlatilag nincs is szükségünk másra. Havi jövedelmünk összege pedig meghatározza a felvehető hitelösszeget is. A banknak ez biztosítja a garanciát arra, hogy a felvett kölcsön vissza is tudjuk fizetni. A jövedelemigazolás meglétén kívül az alábbi feltételeknek kell megfelelünk:

határozatlan idejű munkaszerződésünk kell legyen

nem lehetünk próbaidőn vagy felmondási időszakban

a munkaadóként szolgáló vállalat nem állhat felszámolás alatt

nem lehetünk BAR listások, azaz nem lehet bedőlt korábbi hitelünk

Ha vállalkozóként szerezzük jövedelmünket, a bankunk emellett egyéb feltételeket is előírhat. A minimumjövedelemre azonban nincs előírás, így akár minimálbérrel, vagy igen alacsony jövedelemmel is igényelhetünk személyi hitelt, azzal azonban mindenképp számolnunk kell, hogy ilyen háttérrel a maximálisan felvehető hitelösszeg is alacsonyabb lesz.

A Magyar Nemzeti Bank 2015-ben elfogadott adósságfék szabályainak 2018. októberi módosítása a lakáshitelekre vonatkozik, így a fogyasztási hitelekre vonatkozó megkötéseket még az eredeti szabályozás tartalmazza.

Eszerint a rendelet szerint 200 ezer forint hitel felvétele felett mindössze a jövedelmünk felét teheti ki a havi törlesztőrészlet, abban az esetben, ha jövedelmünk nem haladja meg a nettó 500 ezer forintot. Ha ennél többet keresünk, akkor ez az arány fix kamatozású hitelek esetében 60 százalék. Ez pedig - a kamatokkal és a futamidővel együtt - behatárolja, hogy mekkora lehet a hitelösszeg. Mivel a személyi hitelek rendszerint végig fix kamatozásúak, esetükben is ez a szabály érvényes.

Akkor most mennyi az annyi?

A bankok belső szabályzataikban természetesen meghatározhatnak a jövedelem 50 százaléknál alacsonyabb maximális törlesztőrészletet is. A rendeletileg meghatározott maximum összeg viszont ez, tehát ennél nagyobb törlesztőrészlettel - 500 ezer forintos nettó kereset alatt - semmilyen körülmények között nem juthatunk kölcsönhöz. A Pénzcentrum most megvizsgált egyes Magyarországon gyakori jövedelemsávokat, hogy megtudjuk, adott összegű havi kereset mellett mekkora hitelösszeghez juthat hozzá, aki ma igényel személyi kölcsönt. Az alacsony és átlagos jövedelműek helyzetére kimondottan kíváncsiak voltunk, de a szemléltetés kedvéért egészen 500 000 forintot elérőig számos példajövedelmet belevettünk a számításba.

Címlapkép: Getty Images