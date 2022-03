Gigaberuházás Miskolcon: több száz millióból épül új óvoda a városban

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az eseményen azt mondta: a kormány 737 millió forinttal támogatta a beruházást a református óvodaprogram keretein belül. Az óvoda 2023 szeptemberére készül el, 50 gyermek felügyeletét látják majd el. Az államtitkár jelezte, országszerte több mint 38 milliárd forintból 71 helyszínen 220 óvodai csoportszoba újul meg, illetve épül a református óvodaprogramban, ez 5500 óvodai férőhelyet jelent, amiből 3500 az új.

Soltész Miklós közölte azt is, nemcsak a református, hanem a katolikus egyház is résztvevője a programnak, így összességében csaknem 8 ezer új óvodai férőhely jön létre, ez "egyházaink társadalmi szerepvállalása is".

A hejőcsabai református óvoda hatodik óvodája lesz a felekezetnek. Újabb és újabb oktatási intézményekre van szükség Borsodban, ez azt is egyértelműen bizonyítja, hogy a református egyháznak is van jövője.

- mondta Csöbör Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú, miskolci székhelyű választókerületének országgyűlési képviselője.

