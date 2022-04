Milyen hitelkártyákat kínálnak a magyar bankok? Itt van minden, amit tudni érdemes róluk

Hazánkban máig nem igazán terjedt el a hitelkártya használata. Más Európai Uniós országokhoz, vagy akár az Egyesült Államokhoz képest a magyarok sokkal inkább vonakodnak ilyen fizetési kártyát használni. A magyarok részéről általános magatartás, hogy bizonytalanok a fogyasztási hiteltípusokkal szemben, a hitelkártyákra jellemző, kimondottan magas, gyakran a 40 százalékot is meghaladó THM pedig sokakat elriaszt attól, hogy ilyen hitellel éljenek.

A helyzeten persze az sem segít, hogy a magyarok nem is igazán ismerik ezen kártyatípus erősségeit, jellemzően csak a kockázatokkal vannak tisztában. Nem is meglepő tehát, hogy a Magyarországon a háztartások által használt kártyák száma a másfél milliót sem éri el. A hitelkártyák helyzetén ráadásul a pandémia is rontott.

Ódzkodnak a magyarok a hitelkártyáktól

2021 utolsó napján az MNB statisztikái szerint 1 millió 246 ezer hazai kibocsátású hitelkártya volt forgalomban a magyar piacon. Ez az előző évhez képest egy enyhe, 2,4 százalékos emelkedést jelent, a koronavírus járvány előtti számoktól azonban lényegesen elmarad.

A kibocsátott hitelkártyák száma ráadásul a bankok beszámolói szerint ismét csökkenésnek indult. A pénzintézetek tapasztalatai szerint viszont az is elmondható, hogy a hitelkártyás vásárlásoknál a tranzakciók darabszáma nem változott szignifikánsan viszont jelentősebb növekedés volt látható az egy tranzakcióra jutó összegekben.

Jelenleg egyébként a hitelkártyáknál a leggyakoribb használat jelenleg tapasztalataik szerint a POS terminálokon folyik. 2021 elején ugyan ezeknél is tapasztaltak egy megtorpanást, aztán fokozatos emelkedés mellett az év végi ünnepi szezonban nőttek a számok, azóta pedig újra egy természetes visszaesés látszik. A hitelkártyahasználat és a felhasználási mód tekintetében is eléggé merev tehát a magyarok gondolkodása.

A bankok kínálata sokrétű

Bár a magyar bankok ajánlatai sok tekintetben igyekeznek lekövetni egymást, a piaci verseny alapvető szabályaihoz hűen mindegyik próbál valamivel a többinél vonzóbbá tenni konstrukcióit. Van aki a versenytársakénál magasabb maximális, vagy alacsonyabb minimális hitelkeretet kínál, más a kamatfizetésre vonatkozó türelmi idő tekintetében rugalmasabb a többieknél. Mindenki más és más fogyasztói igényeket próbál kielégíteni, így nyilván minden ügyfélnek másik ajánlat lehet a legkedvezőbb. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a legjobb ajánlatokat, és sorra vettük az egyes konstrukciók gyengeségeit és erősségeit is.

Címlapkép: Getty Images